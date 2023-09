Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen 43-Jährigen

Einen Haftbefehl konnte die Bundespolizeiinspektion Kassel

gestern Nachmittag (31.8. / 15 Uhr) im Hauptbahnhof Kassel vollstrecken. Bei

einer fahndungsmäßigen Überprüfung stellte sich heraus, dass der wegen

vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vom Amtsgericht Fritzlar verurteilte

Mann mit einem Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Kassel gesucht wird. Nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 43-Jährige in die

Justizvollzugsanstalt Kassel gebracht. Dort wird er nun die nächsten 10 Monate

verbringen.

Flucht vor Streife mit einem Kilo Haschisch im Auto: Mutmaßlicher Drogendealer nach Verfolgung geschnappt

Kassel: Seine Fahrweise wurde am gestrigen Donnerstagabend in Kassel einem mutmaßlichen Drogendealer zum Verhängnis: Ein anderer Autofahrer war gegen 20:30 Uhr in der Ihringshäuser Straße auf einen Schlangenlinien und über die Schienen fahrenden BMW aufmerksam geworden. Er wählte sofort den Notruf 110 und gab der Polizei das Kennzeichen des mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt fahrenden Autos durch. Die Fahndung nach dem BMW führte nur wenige Minuten später zum Erfolg, als eine Streife des Polizeireviers Nord den gesuchten Pkw am Holländischen Platz entdeckte. Im weiteren Verlauf missachtete der Fahrer des BMW die Anhaltesignale und flüchtete vor der Streife in die Erzbergerstraße. Die Verfolgung des Autos führte schließlich auf einen Parkplatz, wo der Fahrer den BMW mit laufendem Motor zurückließ und Fersengeld gab. Seine Flucht hatte allerdings ein schnelles Ende, denn nach nur 150 Metern Verfolgung klickten für den 27-jährigen Mann die Handschellen. Die Gründe für seine Flucht vor der Polizei offenbarten sich bei der Durchsuchung des BMW: Dort fanden die Beamten ein Paket mit rund einem Kilogramm Haschisch, ein Springmesser, mehrere Handys und mutmaßliches Drogengeld. Auf dem Parkplatz wurde zudem ein weggeworfener Beutel mit rund 100 Gramm Marihuana gefunden und, wie auch der Pkw sowie die darin aufgefundenen Drogen und Gegenstände, beschlagnahmt. Darüber hinaus war der Festgenommene aus Kassel weder im Besitz eines Führerscheins, noch nüchtern. Ein Drogentest schlug positiv auf THC im Urin des 27-Jährigen an, weshalb ihm auf dem Revier eine Blutprobe entnommen wurde. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und „Trunkenheit im Verkehr“ verantworten.

Folgemeldung zur Serie von Diebstählen ukrainischer Kennzeichen und Sachbeschädigungen: Polizei gelingt Fahndungserfolg

Wolfhagen (Landkreis Kassel) und Homberg/Efze (Schwalm-Eder-Kreis): Nachdem es in den vergangenen Tagen in Wolfhagen und Homberg (Efze) zu mehreren Diebstählen ukrainischer Kennzeichen von geparkten Fahrzeugen und auch zu Sachbeschädigungen an diesen gekommen war, ist der Polizei ein Fahndungserfolg gelungen. Durch die intensiven Ermittlungen der Beamten der Polizeistation Wolfhagen ergaben sich zunächst Hinweise auf einen verdächtigen Pkw – einer aufmerksamen Streife der Polizeistation Homberg gelang am Dienstagabend schließlich der Fahndungserfolg. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-Jährige aus Homberg (Efze) und seine 17-jährige Freundin aus Wolfhagen. Gegen beide wird nun wegen der Diebstähle und Sachbeschädigungen ermittelt. Insgesamt wegen 19 solcher Taten, davon 14 in Wolfhagen und 5 in Homberg, ermittelt die Polizei derzeit.

Auto wurde am Tatort von Kamera gefilmt; Fahndungstreffer in Homberg

Nachdem sich bei der Polizei in Wolfhagen insbesondere am vergangenen Wochenende und zu Beginn der Woche die Anzeigen wegen Diebstählen von ukrainischen Kennzeichen gehäuft hatten, stellten die Beamten umgehend umfangreiche Ermittlungen zu den angezeigten Fällen an. In einem Fall gelang es ihnen durch die Auswertung der Aufzeichnungen einer Überwachungskamera einen verdächtigen Pkw zu identifizieren, der an einem der Tatorte zu sehen war. Da es sich um einen Wagen mit Homberger Zulassung handelte, informierten die Wolfhager Polizisten sogleich ihre Kollegen in Homberg. Auch dort war es bereits zu einigen Fällen von Diebstählen ukrainischer Kennzeichen gekommen. Am Dienstag gelang einer Streife der Polizeistation Homberg gegen 21:30 Uhr schließlich im Stellbergsweg in Homberg der Fahndungserfolg. Die Beamten entdeckten den gesuchten Pkw und führten anschließend eine Kontrolle des Wagens durch. Dabei trafen sie auf den 20-Jährigen und seine Freundin. Im Kofferraum des Autos entdeckten die Polizisten schließlich die vorderen und hinteren Kennzeichen von drei ukrainischen Pkw. Vier der Nummernschilder waren in Wolfhagen, zwei in Homberg gestohlen worden. In einer ersten Einlassung gab der 20-Jährige an, aus Frust darüber gehandelt zu haben, dass die ukrainische Pkw hier länger „umsonst“ herumfahren würden. Bei der anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten die Kennzeichen von acht weiteren ukrainischen sowie von zwei deutschen Pkw und stellten sie sicher. Die beiden Beschuldigten machten keine weiteren Angaben zur Sache. Die Ermittlungen gegen sie dauern an und werden bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.

Unbekannter entblößt sich vor zehnjährigem Mädchen in Vellmar: Zeugen gesucht

Vellmar (Landkreis Kassel): Ein bislang unbekannter Täter soll sich am gestrigen Donnerstagabend vor einem zehnjährigen Mädchen auf offener Straße in Vellmar entblößt haben. Das verängstigte Kind lief daraufhin nach Hause, wo die Mutter sofort die Polizei alarmierte. Die mit den weiteren Ermittlungen wegen des Sexualdelikts betrauten Beamten des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können.

Wie die Zehnjährige den Polizisten schilderte, war ihr der Mann gegen 19:30 Uhr in der Triftstraße in Höhe der Jahnstraße auf dem Gehweg entgegengekommen. Während er an ihr vorbeilief und ein Kussgeräusch von sich gab, habe er in seine Hose gefasst, sich vor ihr entblößt und an sein Geschlechtsteil gegriffen, so das Mädchen. Nachdem er an ihr vorbeigegangen war, soll er weiter in Richtung Kasseler Straße gelaufen sein, wo sich seine Spur verliert. Sofort nach Eingang der Mitteilung hatte die Polizei die Fahndung nach dem Täter, der von dem Kind als ca. 25 Jahre alter, 1,75 Meter großer Mann mit Dreitagebart, gelockten/ krausen blonden/ rötlichen Haaren und schwarzem Basecap beschrieben wurde, aufgenommen, ohne dass man den Exhibitionisten noch festnehmen konnte. Nach Angaben des Mädchens trug der Täter eine schwarze Trainingshose, einen schwarzen Kapuzenpullover und hatte eine Zigarette in der Hand.

Zeugen, die den Ermittlern des K 12 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Fritzlar – 20-Jähriger nach Einbruchdiebstahl festgenommen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel,der Polizeidirektion – Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg vom 01.09.2023:

Tatzeit: Donnerstag, 24.08.2023, 15:30 Uhr

Eine Streife der Polizeistation Fritzlar konnte aufgrund eines beherzten Zeugen einen 20-jährigen Tatverdächtigen wegen des dringenden Verdachts des Einbruchdiebstahls vorläufig festzunehmen.

Ein 39-jähriger Fritzlarer verständigte am Donnerstagnachmittag (24.08.2023) die Polizei in Fritzlar und gab an, dass er einen Einbrecher in einem Kellerraum in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Graf-Zeppelin-Straße in Fritzlar eingesperrt habe. Die kurz darauf eintreffende Polizeistreife konnte sodann einen 20-jährigen Tatverdächtigen, der durch das Zuhalten einer Kellertür in dem Kellerraum festgesetzt war, vorläufig festnehmen.

Im Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Beschuldigte, der aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg stammt, zurzeit aber ohne festen Wohnsitz ist, im Zeitraum Mai bis August 2023 mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Eigentumsdelikte in Fritzlar, Bad Wildungen und Kassel begangen hat.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Kassel erließ die zuständige Ermittlungsrichterin des Amtsgericht Fritzlar am Freitag (25.08.2023) aufgrund bestehender Fluchtgefahr Haftbefehl gegen den Beschuldigten, der daraufhin in die Justizvollzugsanstalt nach Kassel überstellt wurde.

Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Kassel und der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Wildungen geführt und dauern an.

Der Tatverdächtige fiel an einigen Tatorten durch das Tragen einer Bundeswehruniform (Flecktarnkleidung) auf.

Hinweise bitte unter 05621/7090-0.

Unbekannte brechen in Auto ein

Tatzeit: Donnerstag, 31.08.2023, 02:00 Uhr bis Donnerstag, 31.08.2023, 21:00 Uhr

Unbekannte brechen in Auto ein und entwenden Wertgegenstände.

Unbekannten Täter sind im oben genannten Tatzeitraum in ein geparktes Auto in der Brückenstraße in Melsungen eingebrochen und haben Kopfhörer und weitere elektronische Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet. Insgesamt wird die Höhe des Stehlschadens mit knapp 500,- EUR angegeben.

Die Unbekannten Täter wirkten auf eine Seitenscheibe des Autos ein und gelangten somit in den Fahrzeuginnenraum. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen ist hierbei kein Sachschaden entstanden.

Die Polizeistation Melsungen ermittelt.

Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.