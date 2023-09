Nach Körperverletzung – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Lauterbach. Am Donnerstagnachmittag (31.08.) wurde ein 32-Jähriger aus dem Vogelsbergkreis auf dem Bahnhofsvorplatz in der Bahnhofstraße durch Schläge und Tritte verletzt.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war es gegen kurz nach 16 Uhr aus noch unklarer Ursache zu verbalen Streitigkeiten zwischen einer Busfahrerin und einem Jugendlichen gekommen. Als der Jugendliche die Frau kurz darauf augenscheinlich schubsen wollte, wurde der 32-Jährige auf die Situation aufmerksam und sprach den Jugendlichen an. Gemeinsam mit einem zweiten Jugendlichen trat und schlug dieser den Vogelsberger daraufhin und verletzte ihn leicht. Als weitere Passanten dem Mann zur Hilfe kamen, flüchteten die beiden jungen Männer.

Sie können als männlich, circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß und etwa 16 bis 17 Jahre alt beschrieben werden. Einer der Beiden soll dunkle, kurze Haare und eine schmale Statur gehabt haben. Sein Begleiter habe eine dunkle Hautfarbe gehabt.

Die Polizei in Lauterbach sucht nun Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls – insbesondere die Passantinnen und Passanten, welche dem 32-Jährigen zur Hilfe eilten. Diese wenden sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Breitenbach. Im Zeitraum von Dienstag (29.08.), gegen 18.30 Uhr, bis Mittwoch (30.08.), gegen 17.30 Uhr, parkte ein Fahrzeugführer seinen weißen Ford-Kombi auf einer Schotterparkfläche in der Adelsbergstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen rangierte in diesem Zeitraum ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Pkw und beabsichtigte vermutlich hinter dem Ford einzuparken. Hierbei touchierte er mit der rechten Seite seines Fahrzeugs den rechten Stoßfänger des geparkten Pkw. Der entstandene Schaden beträgt circa 3.200 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Alleinunfall eines Lkws

Bad Hersfeld. Am Freitag (01.09), gegen 8:30 Uhr, ereignete sich auf der A 4 ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 66-jähriger polnischer Sattelzugfahrer die A4 in Richtung Osten. Kurz vor der Anschlussstelle Bad Hersfeld kam der Fahrer mit seinem Sattelzug aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpfosten und kam einige Meter später im Bereich einer Böschung zum Stehen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Kontrolle in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Noch am Unfallort ergab sich für die Streife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld der Verdacht auf Alkohol am Steuer. In der Folge wurde eine Blutprobe bei dem Fahrzeugführer angeordnet. Zur Sicherung des Verfahrens ordnete die Staatsanwaltschaft Fulda außerdem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro an.

Durch den Firmeninhaber wurde die Bergung des Sattelzuges veranlasst.

Neben zwei Streifen der Autobahnpolizei Bad Hersfeld waren auch ein Rettungswagen sowie ein Notarztwagen im Einsatz.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Rund ums Pedelec und den Trickbetrug – Veranstaltungstag der osthessischen Polizei am 9. September 2023

Fulda. Besonders das Fahren mit dem Pedelec erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Die Anzahl an Zweirädern, insbesondere Pedelecs und E-Bikes, steigt jährlich. Alleine in Deutschland wurden im Jahr 2022 circa 2,2 Millionen Elektrofahrräder verkauft. Doch wie reagiere ich in Gefahrensituationen richtig?

Vor diesem Hintergrund bietet das Polizeipräsidium Osthessen immer wieder kostenlose Fahrtrainings, Beratungen und Fahrradcodierungen an: So nun auch am 9. September 2023 auf dem Parkplatz des Präsidiums in der Severingstraße 1-7 in Fulda.

Vortrag zum Thema Trickbetrug

An dem Aktionstag, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 15 Uhr, will die Polizei in Fulda Menschen aller Altersklassen ansprechen. Doch nicht nur Zweiradfahrerinnen und -fahrer kommen an diesem Tag auf ihre Kosten. Die Beamtinnen und Beamten stehen allen Interessieren auch rund um die Themen Einbruchschutz und Betrugsmaschen zur Verfügung.

Was passiert eigentlich genau beim Enkeltrick oder dem Falschen Polizeibeamten? Gibt es die Betrugsmaschen nur am Telefon und wie schütze ich mich richtig? In einem Fachvortrag, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr, klären Expertinnen und Experten der Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Bürgerinnen und Bürger gerne zu genau diesen Themen auf.

Anmeldung zum Veranstaltungstag und Ausrüstung erforderlich

Für die Teilnahme am Pedelec-Training, der Fahrradcodierung und dem Fachvortrag ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl eine telefonische Voranmeldung zwingend erforderlich.

Um hautnah mit den Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Osthessen den sicheren Umgang mit ihren Pedelecs in verschiedensten Verkehrs- und Gefahrensituationen üben zu können, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter Anleitung in der Zeit von 13 Uhr bis 15 Uhr einen Parcours absolvieren. Mitzubringen sind hierfür das eigene Pedelec, Helm und witterungsangepasste Kleidung.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich jeweils am 4. und 5. September, zwischen 10 Uhr und 13 Uhr, unter der Telefonnummer 0661/105-2006 anmelden.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

Was? Aktionstag der osthessischen Polizei (Pedelec-Training,

Fahrradcodierung, Beratungen, Fachvorträge)

Fahrradcodierung, Beratungen, Fachvorträge) Wann? Samstag (09.09.), in der Zeit von 10.30 bis 15 Uhr

Wo? Severingstraße 1-7 in 36041 Fulda (Polizeipräsidium

Osthessen)

Osthessen) Anmeldungen? Montag (04.09.) und Dienstag (05.09.), jeweils

zwischen 10 Uhr und 13 Uhr, unter der Rufnummer 0661/105-2006

Wichtig! Zur Codierung ihres Fahrrads benötigen Interessierte einen Eigentumsnachweis und ein gültiges Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass). Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.

Einbruch in Geschäft

Homberg (Ohm). Ein Lebensmittelmarkt in der Straße „An den Sandäckern“ wurde am frühen Freitagmorgen (01.08.) Ziel unbekannter Täter. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verschafften sich mindestens zwei Einbrecher gegen 0.35 Uhr gewaltsamen Zutritt zu dem gewerblichen Objekt. Anschließend stahlen die Täter eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren und flüchteten dann unerkannt in unbekannte Richtung. Bei den Einbruch entstand zudem Sachschaden von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen entwendet

Hünfeld. Von einem grauen Mercedes C200 entwendeten Unbekannte zwischen Mittwochabend (30.08.) und Donnerstagmorgen (31.08.) die beiden Kennzeichen „FD-HS 601“. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt vor einem Mehrfamilienhaus in der Richard-Schick-Straße in Michelsrombach geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Fulda. Unbekannte Täter begaben sich zwischen Samstagabend (26.08.) und Montagmorgen (28.08.) in den rückwärtigen Bereich eines Einkaufsmarktes in der Boyneburgstraße. Dort versuchten sie ein Fenster gewaltsam aufzuhebeln. Da dies vermutlich nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de