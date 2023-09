Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Motorrad aus Carport gestohlen,

Glashütten, Oberems, Sandweg,

29.08.2023, 22:00 Uhr bis 30.08.20203, 17:45 Uhr

(kd)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stahlen Unbekannte in Glashütten Oberems ein Motorrad. Der oder die Diebe begaben sich zwischen 22:00 Uhr und 17:45 Uhr auf das Grundstück im „Sandweg“. Dort überwanden sie auf unbekannte Weise das Lenkradschloss des unter dem Carport geparkten BMW Motorrades. Das Fahrzeug wurde anschließend von dem Grundstück geschoben, wobei noch zwei geparkte Autos und das Ladekabel einer Wallbox beschädigt wurden. Die Täter entkamen mit ihrer Beute im Wert von circa 20.000 Euro und hinterließen einen Sachschaden von knapp 2.000 Euro. An dem schwarzen Motorrad mit der Modelbezeichnung R1250GS war das Kennzeichen HG-H 438 angebracht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

Ladendieb wird gewalttätig,

Bad Homburg, Louisenstraße,

31.08.2023, 14:00 Uhr

(kd)Am Donnerstagmittag wurde in Bad Homburg ein Ladendieb erwischt, welcher anschließendHomburg v.d.H.: Die Polizei-News gewaltsam flüchtete. Der Täter betrat gegen 14:00 Uhr das Ladengeschäft in der Louisenstraße und zog sich ein Paar Schuhe im Wert von über 100 Euro an. Anschließend ging er zum Ausgang ohne die Schuhe zu bezahlen, woraufhin er von einem Angestellten angesprochen wurde. Der Dieb reagierte aggressiv, trat dem Geschädigten gegen das Bein und ergriff anschließend die Flucht. Er wurde als circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und um die 30 Jahre alt beschrieben. Er habe eine kräftige Statur, schwarze kurze Haare, einen schwarzen Schnäuzer mit Drei-Tage-Bart und ein „südländisches Erscheinungsbild“ gehabt. Bekleidet gewesen sei er mit einem grauen Kapuzenpullover der Marke „Adidas“ mit weißen Bändeln, einer grauen Hose, den entwendeten weiß-schwarzen Schuhen der Marke „Guess“. Zudem habe er einen blauen Rucksack mitgeführt. Die Polizei in Bad Homburg ermittelt und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

Mit Eisenstange niedergeschlagen,

Oberursel, Hospitalstraße,

31.08.2023, 07.40 Uhr

(pl)Am Donnerstagmorgen kam es in der Hospitalstraße in Oberursel zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 55 und 52 Jahre alten Männern. Nach Angaben des 52-Jährigen sei er gegen 07.40 Uhr auf der Straße von seinem Kontrahenten mit einer Eisenstange niedergeschlagen und verbal bedroht worden. Der Verletzte musste medizinisch versorgt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Blitzermeldungen der Polizeidirektion Hochtaunus:

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

In der kommenden Woche wird es nur unangekündigte Messstellen der beteiligten Behörden geben.