Polizeifahrzeug mit Flasche beworfen, Beselich, Obertiefenbach, Steinbacher Straße, Freitag, 01.09.2023, 01.30 Uhr

(eh) Am frühen Freitagmorgen wurde ein Funkstreifenwagen in der Steinbacher Straße in Beselich-Obertiefenbach mit einer Glasflasche beworfen und beschädigt. Die Polizei wurde gegen 01.30 Uhr anlässlich einer Ruhestörung zu einer dortigen Lokalität gerufen. Hierfür wurde der Streifenwagen unweit des Lokals abgestellt. Während die eingesetzten Beamten die Gaststätte aufsuchten, um mit dem Wirt zu sprechen warf ein bislang unbekannter Täter vor der Lokalität eine Bierflasche gegen die Windschutzscheibe des geparkten Dienstfahrzeugs. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 250EUR.

Täterhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 – 0 entgegen

Trickdiebstahl aus Schreibwarengeschäft, Dornburg, Frickhofen, Hauptstraße, Montag, 28.08.2023, 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr

(eh) Am vergangenen Montag entwendeten trickreiche Langfinger aus einem Schreibwarengeschäft in Dornburg-Frickhofen in der Hauptstraße Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hierzu verwickelte eine bislang unbekannte Täterin den Besitzer in ein Kaufgespräch, während ein anderer Täter unbemerkt das Geld aus einem Aufenthaltsraum entwendete. Anschließend entkam das Duo, das wie folgt beschrieben werden kann:

Die Täterin sei circa 40 Jahre alt, circa 165cm groß gewesen und habe dunkle Haaren gehabt. Der Mittäter sei circa 20 Jahre alt gewesen und habe eine schlanke Statur gehabt.

Täterhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 – 0 entgegen.

Fahrzeug aufgebrochen,

Weilburg, Lortzingstraße Freitag, 01.09.2023, 05.00 Uhr

(eh) In den frühen Morgenstunden des Freitags brachen Unbekannte einen geparkten Audi A6 in der Lortzingstraße in Weilburg auf und entwendeten hierbei eine Geldbörse. Die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam in den Pkw ein und entwendeten ein Portmonee samt Bargeld und diverser Ausweisdokumente. Anschließend entkamen sie unerkannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 100EUR. Täterhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 – 0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Landkreis Limburg-Weilburg ausschließlich unangekündigte Messungen statt.