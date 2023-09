Main-Taunus: Die Polizei-News

Pfarrbüro von Einbrechern angegangen, Flörsheim am Main, Hauptstraße, Mittwoch, 30.08.2023, 15:30 Uhr bis Donnerstag, 31.08.2023, 07:30 Uhr

(fh)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen haben Einbrecher das Katholische Pfarrbüro von Flörsheim heimgesucht. Der oder die Täter suchten das Gebäude in der Hauptstraße auf und setzten mit einem Hebelwerkzeug an zwei Fenstern an. Durch die Gewalteinwirkung entstand zwar ein erheblicher Schaden an Fenstern samt Rahmen, einen Einstieg offenbarten sie den Tätern jedoch nicht. So mussten diese ihr Unterfangen erfolglos abbrechen und die Flucht antreten. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Zeugenhinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

Graffitisprayer nehmen sich Garage und Fahrzeug vor, Schwalbach am Taunus, Ostring, Mittwoch, 30.08.2023, 23:30 Uhr bis Donnerstag, 31.08.2023, 06:00 Uhr

(fh)Eine Garage und ein Fahrzeug wurden in der Nacht zum Donnerstag von Sprayern in Schwalbach am Taunus in Mitleidenschaft gezogen. Die unbekannten Farbschmierer machten sich zwischen kurz vor Mitternacht und 06:00 Uhr im Ostring an einer Garage und einem Opel Corsa zu schaffen, indem sie an beiden jeweils rote Graffitis hinterließen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0.

Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Montag: Breslauer Ring, 65239 Hochheim am Main

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.