Wiesbaden: Die Polizei-News

Verbal attackiert, bespuckt und angegriffen, Wiesbaden,

Hauptbahnhof, 31.08.2023, 15.00 Uhr,

(pl)Eine 20-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag im Bereich des Hauptbahnhofs

und im weiteren Verlauf in einem Linienbus von zwei Frauen angegangen. Die

Geschädigte traf gegen 15.00 Uhr am Bussteig C auf die beiden Täterinnen.

Aufgrund zurückliegender Differenzen kam es dort zu einer ersten

Auseinandersetzung zwischen den Frauen, wobei der 20-Jährigen die Brille aus dem

Gesicht geschlagen worden sei. Als die Geschädigte dann den Bus der Linie 8

betrat, sollen die Kontrahentinnen ebenfalls eingestiegen sein und die

20-Jährige im Bus bespuckt und getreten haben. Darüber hinaus sollen die

Täterinnen verbal äußerst ausfällig geworden sein. Die beiden Angreiferinnen

seien im Anschluss an der Bushaltestelle „Schiersteiner Straße“ ausgestiegen.

Die bei dem Angriff verletzte Geschädigte habe den Bus an der Bushaltestelle

„Willy-Brandt-Allee“ verlassen, um den Sachverhalt beim 3. Polizeirevier zur

Anzeige zu bringen. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Eine

der Angreiferinnen wurde als ca. 1,60 Meter groß, etwa 18 Jahre alt mit kurzen

blonden Haaren beschrieben. Die Zweite soll 1,70-1,75 Meter groß gewesen sein

und schulterlange Haare gehabt haben. Getragen habe sie einen lilafarbenen

Jogginganzug. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sowie hinweisgebende Personen

werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei

für die kommende Woche:

Dienstag: A 66, Fahrtrichtung Rüdesheim, zwischen Schierstein und Frauenstein

Mittwoch: A 66, Fahrtrichtung Rüdesheim, zwischen Schierstein und Frauenstein

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Nachwuchsfahndung der Einstellungsberatung

Wiesbaden (ots) – Nachwuchsfahndung der Einstellungsberatung, Polizeipräsidium

Westhessen, Konrad-Adenauer-Ring 51, 65187 Wiesbaden, Samstag, 30.09.2023 von

10:00 – 14:00 Uhr,

Am Samstag, dem 30.09.2023 öffnet das Polizeipräsidium Westhessen erneut seine

Pforten unter dem Motto „Nachwuchsfahndung“. Für die Nachwuchsfahndung werden

motivierte und kommunikative Jungkommissarinnen und Jungkommissare gesucht, die

von 10:00 – 14:00 Uhr mehr über den Polizeiberuf erfahren möchten. Die

teilnehmenden Personen erwarten Einblicke in die vielfältige Arbeit der Polizei

und auch die aktive Teilnahme, zum Beispiel bei der Spurensicherung.

Wer kann teilnehmen? Teilnehmen können alle, die mindestens 15 Jahre alt sind

und mehr über das Berufsbild der „Polizei“ erfahren möchten.

Anmeldung: Eine Anmeldung ist per Mail an einstellungsberatung.ppwh@polizei.hessen.de erforderlich. Die E-Mail sollte den vollständigen Namen, die vollständige Anschrift, eine aktuelle Telefonnummer und die aktuelle Schulklasse/Studiengang oder den aktuellen Beruf beinhalten. Weiterführende Informationen zur Polizei Hessen sowie die Kontaktdaten der Einstellungsberatung sind hier zu finden: www.polizei.hessen.de/karriere

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Polizeiliche „Kaffeefahrt“ im Main-Taunus-Kreis – Noch freie Plätze vorhanden, Mittwoch, 13.09.2023

(fm)Eigentlich sind Kaffeefahrten ja unseriös! Doch diese besondere Form der Kaffeefahrt ist anders und vor allem sicher!

Der Präventionsrat des Main-Taunus-Kreises, der Verein Bürger und Polizei MTK, die Taunus-Sparkasse, die Gemeinde Liederbach und die Polizeidirektion Main-Taunus möchten interessierte Seniorinnen und Senioren kriminalitätsresistenter machen – oder besser gesagt „roBUSTOUR gegen Kriminalität“.

Nach dem überaus erfolgreichen Start der Veranstaltung im Mai 2023 wird es am 13. September eine Neuauflage der „roBUSTOUR“ geben. Das neue Präventionskonzept startet mit einer Bustour durch Teile des Main-Taunus-Kreises.

Dabei wird der Kreishistoriker des Landratsamtes die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beispielsweise über Sehenswürdigkeiten des Landkreises informieren. Anschließend erwartet die Busreisenden keine Verkaufsshow mit Heizdecken oder Wundermitteln zu Wucherpreisen, sondern viele hilfreiche Informationen, wie man sich vor Kriminalität schützen kann – und das natürlich völlig kostenlos!

Und was wäre eine Kaffeefahrt ohne Kaffee und Kuchen? Während die Expertinnen und Experten von Polizei, Präventionsrat und Taunus Sparkasse in kurzen Vorträgen und Talkrunden über Betrugsmaschen informieren, erfolgt natürlich eine „Kaffee & Kuchen-Versorgung“.

Wie werde ich roBUSTOUR gegen Kriminalität?

Indem Sie Ihr Interesse bekunden! Dieses ist aufgrund der begrenzten Sitzplätze im Bus notwendig und erfolgt idealerweise per Mail bis zum 06.09.2023: Kaffeefahrt.ppwh@polizei.hessen.de (Bitte Namen, Telefonnummer sowie die Adresse angeben)

Die Interessierten werden am 07.09.2023 vom Organisationsteam final benachrichtigt, ob die Teilnahme in der Folgewoche bestätigt werden kann oder nicht. Abfahrt wird am Veranstaltungstag gegen Mittag in Liederbach sein. Genaue Informationen zu Ort und Zeit erhalten Interessierte mit der Teilnahmebestätigung am 07.09.2023. Die Veranstaltung ist selbstverständlich vollkommen kostenfrei.

Informationen zur Veranstaltung gibt es beim Präventionsteam der Polizeidirektion Main-Taunus: 06192 – 2079 231 (Polizeioberkommissar Jürgen Seewald) 06192 – 2079 230 (Polizeihauptkommissar Florian Meerheim) Oder bei den Schutzleuten vor Ort: https://k.polizei.hessen.de/1710707563

Taxi verunfallt auf Bundesstraße – Fahrgast verletzt, Bundesstraße 42, Rüdesheim am Rhein, Freitag, 01.09.2023, 00:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag, ereignete sich auf der B 42 bei Rüdesheim ein

Verkehrsunfall, bei dem ein Taxifahrer mit einer Leitplanke kollidierte. Ein

Fahrgast wurde leicht verletzt. Gegen Mitternacht befuhr der 60 Jahre alte

Rüdesheimer die Bundesstraße von Wiesbaden nach Rüdesheim. In Höhe des

Rüdesheimer Hafens kam der Mann mit seinem Taxi der Marke Mercedes aus bislang

unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer rechtsseitigen

Leitplanke. Diese sowie der Mercedes wurden beschädigt. Den Gesamtschaden

schätzt die Polizei auf knapp 7000 Euro. Bei dem Unfall wurde ein 51 Jahre alter

Fahrgast leicht verletzt und zur weiteren Abklärung vorsorglich ins Krankenhaus

gebracht.

Fahrerin fährt stark alkoholisiert gegen Verkehrsschild,

Aarbergen-Kettenbach, Scheidertalstraße, Donnerstag, 31.08.2023, 09:45 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen ist eine erheblich alkoholisierte Autofahrerin in

Aarbergen-Kettenbach unterwegs gewesen und dort gegen ein Straßenschild

gefahren. Gegen 09:45 Uhr wurde die Polizei zu einem Unfall in die

Scheidertalstraße in Kettenbach gerufen. Vor Ort stellten die Beamten in Höhe

eines Einkaufsmarktes einen verunfallten 1er BMW fest, welcher offenbar

unmittelbar vor der Einmündung zur Aarstraße über eine Verkehrsinsel gefahren

und mit einem Vorfahrtsschild zusammengestoßen war. An der Unfallstelle trafen

die Polizisten auch auf die 69 Jahre alte Fahrerin. Schnell zeigte sich der

Grund für den Unfall. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte bei ihr einen

Wert von knapp 2.5 Promille. Der Sachschaden wird auf knapp 2.500 Euro

geschätzt. Nicht nur hatte dies eine Ermittlungsverfahren und eine Blutentnahme

eines Arztes zur Folge, auch ihr Führerschein wurde sichergestellt.

