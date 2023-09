Bergstrasse

Bensheim: Mehrere Beanstandungen bei Verkehrskontrolle / Zivilfahnder nehmen 43-Jährigen und 38-Jährige vorläufig fest

Bensheim (ots) – Zivilfahnder haben am Montag (28.08.) einen 43-Jährigen und

eine 38 Jahre alte Frau nach einer Kontrolle in der Schwanheimer Straße

vorläufig festgenommen. Gegen 15 Uhr waren die beiden Personen in der Streife in

jeweils eigenen Fahrzeugen aufgefallen, nachdem ein Abgleich eines Kennzeichens

mit dem polizeilichen Fahndungsbestand einen Treffer ergab. Es folgte die

Kontrolle auf einem Parkplatz, bei der die Frau zunächst vergeblich versuchte,

zu flüchten. Die mutmaßlichen Gründe für ihr Verhalten waren schnell klar.

Bei der anschließenden Überprüfung stellen die Polizisten fest, dass an beiden

Wagen gestohlene Kennzeichenpaare angebracht waren und die Fahrzeuge nicht

zugelassen sind. Darüber hinaus konnten beide Personen keinen Führerschein

aushändigen und standen erkennbar unter Betäubungsmitteleinfluss. Sie wurden

vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Autos stießen

die Beamten unter anderem auf ein Nun-Chaku, einen Dolch, Pfefferspray,

Kleinstmengen Amphetamin, ein Bolzenschneider sowie drei als gestohlen gemeldete

Kennzeichenpaare. Der 43 Jahre alte Festgenommene und seine 38-jährige

Begleiterin, die beide aus Groß-Gerau kommen, kamen zur Blutentnahme und für

weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf die Wache. Hier erstatteten die

Polizisten Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls, der

Urkundenfälschung, des Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetzes

sowie wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Heppenheim: Polizei ermittelt nach Einbruch in Gartenhaus

Heppenheim (ots) – Auf eine Gartenhütte hatten es Kriminelle in den letzten

Tagen abgesehen.

Im Zeitraum zwischen 17 Uhr am Montag (21.8.) und 12 Uhr am Donnerstag (31.8.)

verschafften sich die bislang Unbekannten gewaltsamen Zutritt zu einem

Gartenhäuschen in der Siegfriedstraße und durchwühlten dieses nach Diebesgut.

Dabei erbeuteten sie unter anderem einen Stromgenerator und Werkzeuge im Wert

von mehreren Hundert Euro. Im Anschluss suchten die Täter unerkannt das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06252 706 – 0 beim Kommissariat 41 in Heppenheim zu melden.

Lorsch: In Baustelle eingebrochen / Polizei sucht Zeugen

Lorsch (ots) – Eine Baustelle in der Lise-Meitner-Straße hatten bislang

unbekannte Täter zwischen 16 Uhr am Mittwochnachmittag (30.8.) und 7 Uhr am

Donnerstagmorgen (31.8.) im Visier.

Nach ersten Erkenntnissen betraten die Kriminellen das Gelände und öffneten dort

angekommen gewaltsam einen Baucontainer. Aus dessen Inneren entwendeten sie

mehrere Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro, darunter diverse Bohr- und

Trennmaschinen. Im Anschluss flüchteten die Diebe mitsamt dem Diebesgut in

unbekannte Richtung. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Werkzeuge besteht

die Möglichkeit, dass ein Fahrzeug zu deren Abtransport genutzt wurde.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt

haben, oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06252 706 – 0 beim Kommissariat 41 in Heppenheim zu melden.

Wald-Michelbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Wald-Michelbach (ots) – Am 31.08.2023 um 09:38 Uhr kam es in der Ludwigstraße in

Wald-Michelbach in Höhe eines dortigen Kiosks zu einem Verkehrsunfall mit

anschließender Verkehrsunfallflucht.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Autofahrer im Kurvenbereich zwischen

Tankstelle und Polizeistation versucht, einen Traktor mit Anhänger zu überholen.

Aufgrund eines weiteren, entgegenkommenden Traktors musste der Wagenlenker

frühzeitig wieder einscheren, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Hierbei

kollidierte er mit dem Traktor, den er versuchte hatte zu überholen. Im

Anschluss an die Kollision setzte das Fahrzeug dann die Fahrt fort, ohne den

Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei ermittelt nun wegen

Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung und sucht weitere Zeugen, die

Angaben zum Vorfall machen können. Insbesondere wird der Fahrer des

entgegenkommenden Traktors gesucht.

Hinweise werden bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer

06207/ 9405 – 0 entgegengenommen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim (ots)

Am Donnerstag, 31.08. kam es gegen 16:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Baustellenbereich der Wormser Straße, Ecke Tannbergstraße (B47). Ein Fahrradfahrer wollte aus der Tannbergstraße entgegengesetzt auf den Fahrradstreifen der Wormser Straße (Richtung Innenstadt) fahren, als es zum Zusammenstoß mit dem 74-jährigen Fahrradfahrer kam. Der 74-jährige Bad Dürrenberger verletzte sich hierbei leicht. Hinzukommend entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251-84680 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt-Eberstadt: Zwei auf einen Streich / Kriminelle haben es auf zwei Räder abgesehen

Darmstadt (ots) – Auf ein Rennrad und ein E-Bike, abgestellt in einer Tiefgarage

in der Heidelberger Landstraße, nahe Ecke Anna-Frankenstein-Weg, hatten es Diebe

zwischen Mittwochabend (30.8.) und Donnerstagabend (31.8.) abgesehen.

Möglicherweise konnten die Täter bei ihrem Vorgehen und dem Abtransport der

Beute von Zeugen beobachtet werden? Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die

Beamten des Kommissariats 43 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt-Eberstadt: Kupferkabel demontiert und entwendet / Täter treiben ihr Unwesen auf altem Klinikumgelände

Darmstadt (ots) – Nach dem Diebstahl von Kupferkabel auf einem alten

Klinikums-Gelände in der Heidelberger Landstraße, hat das Kommissariat 43

Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Ersten

Erkenntnisse zufolge ereignete sich die Tat in den zurückliegenden Tagen,

zwischen Samstag (26.8.) und Donnerstag (31.8.), bei der die Kriminellen

unberechtigt das Gelände betraten und dort Kabelstränge im Wert mehrerer Tausend

Euro abmontierten und mitnahmen. Einen Industrietrafo legten sie augenscheinlich

zum Abtransport bereit, ließen dann aber aus noch nicht bekannten Gründen von

der Wegnahme ab. Möglicherweise wurden sie bei ihrem kriminellen Vorgehen

gestört? Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen tätigen

konnten, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Groß-Bieberau: Einbruch in Supermarkt / Täter haben es auf Zigaretten abgesehen

Groß-Bieberau (ots) – Am frühen Freitagmorgen (1.9.) geriet ein Supermarkt „Am

Schaubacher Berg“ in das Visier Krimineller. Nach ersten Erkenntnissen schlugen

sie gegen 2 Uhr die Scheiben der Eingangstür ein und verschafften sich auf

diesem Weg gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum. Dort leerten die Täter die

Zigarettenauslagen in noch unbekanntem Ausmaß und machten sich mit ihrer Beute

auf und davon. Eine infolge des ausgelösten Alarms und nach Verständigung der

Polizei sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Beide Täter flüchteten

in unbekannte Richtung. Zeugen, die in diesem Zusammenhang zum Zeitpunkt der

Tat, im Vorfeld oder auch anschließend, verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

die sich auf Personen oder Fahrzeuge beziehen, werden gebeten, sich bei der

Kripo in Darmstadt, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Reinheim: Mann von Unbekannten geschlagen und verletzt / Hintergründe unklar / Polizei sucht Hinweisgeber

Reinheim (ots) – Nachdem ein 41 Jahre alter Mann am Donnerstagabend (31.8.) von

noch unbekannten Tätern zusammengeschlagen worden sein soll, sucht die Polizei

in Ober-Ramstadt Hinweisgeber oder Augenzeugen des Geschehens. Ersten

Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat gegen 21 Uhr im Bereich einer

Bushaltestelle am Reinheimer Bahnhof. Dort sollen mindestens drei noch

unbekannte Männer aus einem möglicherweise schwarzen Audi gestiegen und den Mann

mit einem Holzknüppel attackiert haben. Zeugen hatten die Männer beobachten

können und umgehend die Polizei alarmiert. Infolge der Attacke erlitt der

Angegriffene, der mutmaßlich zu diesem Zeitpunkt, unter erheblichen Einfluss von

Alkohol stand, schwere Verletzungen im Kopfbereich. Er wurde in ein Krankenhaus

gebracht. Die Hintergründe der Attacke sind derzeit noch unklar und Gegenstand

der andauernden Ermittlungen. Derzeit ist bekannt, dass der 41-jährige Verletzte

bereits kurz zuvor, gegen 20 Uhr, in der Bergstraße bei einem Supermarkt pöbelnd

und randalierend sowie bei einer Sportsbar in der Darmstädter Straße, mit

ähnlichen Verhalten, die Aufmerksamkeit von Passanten erregte.

Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt hat ein Verfahren wegen des Verdachts der

gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und bittet Zeugen, die in diesem

Zusammenhang weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der

Rufnummer 06154/63300, zu melden.

Gross-Gerau

Gernsheim: Unfall gebaut und geflüchtet – Wer kann Hinweise geben?

Nachdem ein bislang unbekannter Wagenlenker am Donnerstagnachmittag (31.8.) eine Unfallflucht in der Heiligenstraße begangen hat, sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Unbekannte einen weißen Mazda, der am rechten Fahrbahnrand in Richtung Magdalenenstraße abgestellt war, beim Rangieren im Zeitraum zwischen 15.30 und 16.15 Uhr beschädigt haben. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Verursacher vom Unfallort. Am Mazda entstanden Schäden, die auf circa 1.500 Euro geschätzt werden.

Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

Trebur-Geinsheim: Präsenz zeigen und Sicherheit geben / Polizei führt Kontrollen an gemeldeten „Angsträumen“ durch

Trebur-Geinsheim (ots) – Bürgerinnen und Bürger aus Trebur wandten sich an die

Polizei, indem sie den landesweiten Mängelmelder mit integrierten

Angstraummelder genutzt haben. Sie gaben an, verdächtige Beobachtungen in

Zusammenhang mit Drogenkonsum im Bereich der Falkensteiner Straße in Geinsheim

gemacht zu haben. Wahrnehmungen wie diese beeinträchtigen das subjektive

Sicherheitsgefühl und Meldungen darüber sind von der Polizei gewünscht. Denn die

Polizei kann nur dann entsprechend reagieren und handeln, wenn Sie von den

Beoabchtungen und Wahrnehmungen der Bürgerinnen und Bürger erfährt. Das

Sicherheitsportal Hessen bietet Bürgerinnen und Bürgern einen einfachen Weg, um

ihre Beobachtungen mitzuteilen.

Aufgrund der Meldungen über einen Angstraum führte die Polizei mehrere

Kontrollen durch. In diesem Zusammenhang kontrollierte eine Streife der

Polizeistation Groß-Gerau am Samstag (26.8.) einen 26 Jahre alten Mann in der

Jahnstraße. Wie sich im Rahmen der Kontrolle herausstellte, hatte der 26-Jährige

über zwei Gramm Haschisch bei sich. Auch am Montagabend (28.8.) zeigten die

Ordnungshüter Präsenz und kontrollierten einen 19-Jährigen in der

Landgrafenstraße. Hier stellten sie rund ein Gramm Cannabis sicher. Beide werden

sich nun in Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Informationen zum Sicherheitsportal Hessen

Seit dem 03.02.2023 steht Ihnen das „Sicherheitsportal Hessen“ mit seinen

verschiedenen Meldemöglichkeiten online zur Verfügung. Haben auch Sie

verdächtige Beobachtungen gemacht, fühlen sich an bestimmten Örtlichkeiten

unwohl, oder wollen Ihre Kommune auf Mängel wie Schlaglöcher auf der Straße oder

defekte Straßenbeleuchtung aufmerksam machen?

Dann nutzen Sie den landesweiten Mängelmelder mit integriertem Angstraummelder

und Ihr Anliegen wird vollautomatisch an die zuständige Kommune oder die

Spezialisten der hessischen Polizei weitergeleitet:

https://sicherheitsportal.hessen.de/meldeplattformen/maengel-und-angstraeume-melden

Wenn Sie von Straftaten oder Hass und Hetze im Netz betroffen sind, steht Ihnen

das Sicherheitsportal ebenfalls mit der Onlinewache der hessischen Polizei und

der Meldestelle HessenGegenHetze zur Seite. https://sicherheitsportal.hessen.de/

In Notfällen und bei Sachverhalten, die ein sofortiges polizeiliches

Einschreiten erfordern, wenden Sie sich an die 110 oder an Ihre örtliche

Polizeidienststelle.

Odenwaldkreis

Unfall PKW gg LKW Kreuzung Kühler Grund

Brensbach (ots) – Am Freitag, 01.09.2023, kam es gegen 15:10 Uhr auf der B 38 in

Höhe des „kühlen Grund“ zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leichte

Verletzungen und eine weitere Person schwere Verletzungen davontrugen. Nach

bisherigem Ermittlungsstand befuhr zum Unfallzeitpunkt ein 31jähriger Mann aus

Hofheim/Taunus mit dem PKW, mit seiner 28jährigen Ehefrau als Beifahrerin, die L

3065 von Ober Klingen kommend in Richtung B 38, um dort nach links in Richtung

Brensbach weiterzufahren. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 64jähriger

LKW-Fahrer die B 38 von Brensbach kommend in Richtung Groß-Bieberau mit seinem

Sattelzug. Aus bisher nicht geklärter Ursache fuhr der 31-jährige unter

Missachtung der Vorfahrt in den Kreuzungsbereich der B38 ein und stieß dort mit

dem Sattelzug zusammen. Hierbei wurde der Fahrer des PKW leicht verletzt und die

Beifahrerin schwer. Beide Personen kamen zur weiteren Behandlung in ein

umliegendes Krankenhaus. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 40000 EUR. Während der Unfallaufnahme

musste die B 38 zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu massiven

Verkehrsbehinderungen. Am Unfallort waren zwei Rettungswagen, eine Streife der

Polizeistation Höchst und die Feuerwehren von Brensbach und Wersau eingesetzt.