Seitenscheibe eines PKW beschädigt

Worms (ots) – Am gestrigen Mittwoch wurde ein im Friedrichsweg geparkter PKW beschädigt.

Eine 50-jährige Wormserin stellte ihr Fahrzeug gegen 11 Uhr ab und fand ca. 40 Minuten später die Seitenscheibe ihrer Beifahrertür beschädigt vor. Es wird davon ausgegangen, dass eine Person einen unbekannten Gegenstand auf die Scheibe warf oder diesen auf die Scheibe schlug.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt – Zeugen gesucht.

Alzey (ots) – Ein 29-jähriger Fahrradfahrer wurde heute bei einem Unfall in der Kreuznacher Straße in Alzey leicht verletzt. Der Mann befuhr mit seinem Fahrrad verbotswidrig den Gehweg auf der linken Straßenseite in Richtung Innenstadt, als ein Pkw aus einer Grundstückseinfahrt fuhr.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Fahrradfahrer stürzte und sich an der Schulter verletzte. Er wurde zur Untersuchung in das direkt gegenüber befindliche DRK-Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Flörsheim-Dalsheim (ots) – Am Abend des 30.08.2023 gegen 21:45 Uhr befährt ein 33-jähriger VW-Fahrer die Bundesstraße 271 von Flörsheim-Dalsheim kommend in Fahrtrichtung Ober-Flörsheim. In einer Linkskurve kommt er sodann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der dortigen Leitplanke. Durch den Aufprall wird das Fahrzeug im Anschluss über die Fahrbahn und in den angrenzenden Weinberg geschleudert, wo es schließlich zum Stehen kommt.

Durch den Verkehrsunfall entsteht Totalschaden am Pkw. Der Fahrer wird schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt ins Klinikum Worms verbracht.

Da sich während der Verkehrsunfallaufnahme Hinweise auf eine Alkoholisierung des 33-Jährigen ergeben, wird ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Da derzeit Hinweise bestehen, dass ein zweites, bislang unbekanntes, Fahrzeug am Unfall beteiligt gewesen sein könnte, bittet die Polizei Unfallzeugen darum, sich bei der Polizei in Worms unter Tel: 06241-8520 zu melden.