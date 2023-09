Unbekannte brechen Eierautomat auf

Gleisweiler (ots) – In der Nacht zum Freitag 01.09.2023, haben Unbekannte den Eierautomaten in der Weinstraße aufgebrochen. Mit einem Hebelwerkzeug setzten die Täter an und konnten den Automaten brachial öffnen. Ein 3-stelliger Geldbetrag wurde ersten Ermittlungen zufolge entwendet.

Am Automaten selbst entstand ein Sachschaden von über 5.000 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. TZ: 31.08.2023, 18 Uhr bis 01.09.2023, 07.50 Uhr.

Hinweise oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 entgegen.

Abkürzung im Baustellenbereich

Edesheim, BAB65, Raststätte Pfälzer Weinstraße West (ots) – Am Freitag 01.09.2023, wurde im Zeitraum von 15:50 Uhr bis 16:20 Uhr, auf dem Gelände der Tank- und Raststätte Weinstraße West eine Kontrollstelle eingerichtet. Grund der Verkehrskontrollen waren diverse Bürger Beschwerden welche bemängelten, dass das Gelände der Raststätte als Abkürzung, für dortigen Baustellenbereich und den hieraus resultierenden Verkehrsstau, dienen würde.

Dies stellt jedoch ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung dar und wird mit einem Verwarnungsgeld sanktioniert. Im genannten Zeitraum konnten 11 Fahrzeuge kontrolliert und sanktioniert werden.

Weiterhin konnte ein Fahrzeugführer kontrolliert werden, weil dieser ordnungswidrig den Standstreifen zum Abfahren auf das Gelände der Raststätte nutzte.