Unerwünschte Hilfe

Kaiserslautern (ots) – Ein 61-Jähriger verweigerte am Donnerstagabend die Hilfe mehrerer Beamten. In seinem Alkoholrausch ging er erst Mitarbeiter des Ordnungsamtes und anschließend Polizisten an. Der Mann befand sich im Rettungswagen, auf dem Weg ins Krankenhaus, als er anfing zu randalieren. Die anwesenden Ordnungshüter versuchten ihn zu beruhigen, was jedoch nicht glückte.

Der 61-Jährige wurde handgreiflich und ging die Angestellten der Stadt an. Diese alarmierten daraufhin die Polizei, welche den Mann zur nächsten Dienststelle brachte. Dort bedrohte er auch die Einsatzkräfte verbal. Dem Randalierer wurde aufgrund seines Alkoholkonsums Blut abgenommen. Verletzt wurde niemand. Der 61-Jährige muss sich nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. |ksr

Ablenkung genutzt und Geldbeutel gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Weil ihm sein Geldbeutel gestohlen wurde, hat sich ein 25-jähriger Mann am Donnerstag bei der Polizei gemeldet. Nach Angaben des jungen Mannes war er gegen 12 Uhr zu Fuß in der Innenstadt unterwegs, als er in der Burgstraße eine Nachricht auf seinem Handy erhielt. Dadurch war er für eine kurze Zeit abgelenkt.

Danach bemerkte der 25-Jährige das Fehlen seines Portemonnaies. Seine Vermutung: Ein unbekannter Täter nutzte seine Ablenkung und nahm den Geldbeutel an sich. Noch während der Anzeigenaufnahme durch die Polizei ging die Mitteilung ein, dass der Geldbeutel in der Fackelstraße gefunden wurde. Wie herausstellte, fehlte allerdings ein 3-stelliger Geldbetrag.

Die Beamten ermitteln jetzt wegen des Verdachts des Taschendiebstahls. Zeugen, die zu der genannten Zeit etwas Verdächtiges in der Burgstraße oder in der Fackelstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Jugendliche bringen Diebesgut zurück

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte brachen am Mittwochmittag in ein Haus im Fliederweg ein. Erwischt wurden sie nicht, obwohl die Bewohner zu Hause waren. Das Ehepaar hatte Besuch und saß mit den Gästen auf der Terrasse, als die Gauner das Haus betraten. So konnten die Einbrecher unbemerkt mehrere Räume durchsuchen.

Nachdem sie fündig wurden, verließen sie letztendlich unentdeckt das Haus. Etwas später bemerkten die Eheleute den Diebstahl ihrer Geldbörsen inklusive Ausweisdokumenten und Bargeld. Ebenso fehlten zwei Flaschen Alkohol. Sie verständigten die Polizei.

Am Abend tauchten unerwartet mehrere Jugendliche bei dem bestohlenen Paar auf, brachten die entwendeten Portemonnaies zurück und gaben an, diese in der Nähe aufgefunden zu haben. Die Geldbeutel waren leer – das Bargeld und die Ausweise fehlten. Hinweise auf die Täter konnten die Jugendlichen nicht geben.

Zeugen, die am Mittwoch zwischen 12:15 Uhr und 12:45 Uhr im Fliederweg etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel: 0631 369-2150 in Verbindung zu setzen. |ksr

Schlimmeres verhindert

Kaiserslautern (ots) – Mit viel Alkohol im Blut hat ein Autofahrer am Donnerstagabend einen Unfall gebaut. Der 45-jährige Fahrer eines Mercedes Benz Viano wollte ausparken und fuhr dabei rückwärts in einen auf der gegenüberliegenden Seite stehenden VW Multivan. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde eine deutliche Alkoholisierung des Mannes festgestellt.

Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Der 45-jährige musste zwecks

Blutprobe auf die Dienststelle verbracht werden. Diese soll nun Aufschluss über die Alkoholisierung des Unfallverursachers geben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, wodurch wahrscheinlich Schlimmeres verhindert werden konnte. Die weiteren Ermittlungen laufen. | ca

Sachbeschädigung – Scheibe eingeschlagen

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte auf dem Parkplatz des Rathauses ein Fahrzeug der Stadtverwaltung vermutlich mutwillig beschädigt. An dem blauen Hyundai Kona wurde die Heckscheibe in der Zeit zwischen 16-07:30 Uhr in der Früh eingeschlagen. Gestohlen wurde nichts.

Die Polizei geht deshalb von einer Sachbeschädigung aus. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Zeugen die gesehen haben, wer sich an dem Auto zu schaffen gemacht hat, werden gebeten Kontakt mit der Polizei Kaiserslautern, unter Tel: 0631 369 2150 aufzunehmen. | ca

Verkehrsunfallflucht dank Zeuge geklärt

Kaiserslautern (ots) – Dank eines aufmerksamen Passanten konnte eine Verkehrsunfallflucht aufgeklärt werden. Der Zeuge lieferte die ausschlaggebenden Informationen, um die Verursacherin zu Identifizieren. Der 25-Jährige beobachtete am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz, wie eine Seniorin beim Ausparken mit einem BMW kollidierte.

Die Opel-Fahrerin fuhr anschließend, ohne sich um den von ihr verursachten Schaden zu kümmern, davon. Der Zeuge alarmierte die Polizei und schilderte, was geschehen war. Ebenso

beschrieb der Mann den Beamten den Pkw der Unfallverursacherin sowie die Fahrerin selbst.

Das angefahrene Auto wurde an der Frontstoßstange leicht beschädigt. Da die Einsatzkräfte den Fahrzeughalter des BMW nicht erreichen konnten, hinterließen sie ihm eine Notiz an seinem Wagen.

Die 81-jährige Unfallverursacherin muss sich wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. |ksr

Bus fährt Pkw auf

Kaiserslautern (ots) – Eine unachtsame Bus-Fahrerin verursachte am Donnerstag in der Innenstadt einen Verkehrsunfall. Grund dafür: zu geringer Sicherheitsabstand. Der Bus folgte seiner Route auf der Splittelstraße in Richtung Fischerstraße. Vor ihm fuhr ein Opel Astra.

Kurz vor dem Kreuzungsbereich Spittelstraße/Stiftsplatz/Fischerstraße musste die 61-jährige

Opel-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Die 57-jährige Bus-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr dem Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Pkw-Fahrerin klagte über Nackenschmerzen. Die Insassen im Bus inklusive der Fahrerin blieben unversehrt. Die Polizei nahm dem Unfall auf.Anschließend fuhren beide Frauen mit ihren Fahrzeugen davon. |ksr

Geldbeutel verloren

Kaiserslautern (ots) – Glück im Unglück hatte am Montagmorgen ein 82-jähriger Mann in der Innenstadt. Nach einem Termin in der Bismarckstraße ging der Senior an sein Fahrrad, um nach Hause zu fahren. Seinen Geldbeutel legte er vor der Abfahrt auf eine Mauer und vergaß ihn schließlich.

Als der 82-Jährige am nächsten Tag den Verlust bemerkte, informierte er umgehend seine Bank, um seine Girokarte zu sperren. Die befand sich zusammen mit einem dreistelligen Geldbetrag in dem Portemonnaie. Der Bankmitarbeiter konnte dem Unglücksraben mitteilen, dass seine Karte bereits gesperrt sei wegen Fehlversuchen bei der Nutzung. Abbuchungen seien keine erfolgt.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls und versuchten Computerbetrugs. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Angeblicher Arbeiter will Wasserrohre überprüfen – Schmuck gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein dreister Dieb, hat am Dienstagmittag einer 83-jährigen Frau im Stadtgebiet übel mitgespielt. Wie die Seniorin der Polizei meldete, hatte ein Mann an ihrer Haustür geklingelt. Nachdem sie die Tür öffnete, gab der Unbekannte an, die Wasserrohre in der Wohnung überprüfen zu müssen.

Gesagt, getan: Die Seniorin führte den angeblichen Arbeiter in ihr Badezimmer. Hier sollte sie die Wasserhähne betätigen, während er die Anschlüsse in der Küche prüfen wollte.

Nachdem der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die 83-Jährige fest, dass Schmuck im Wert eines 5-stelligen Betrags verschwunden war.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa