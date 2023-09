Sexuelle Belästigung im Zug

Mannheim (ots) – In der Nacht auf Freitag 01.09.2023 hat ein 44-Jähriger im ICE eine 19-Jährige sexuell belästigt. Gegen 03 Uhr nutzte die 19-Jährige den ICE 699 (Laufweg Hamburg Altona-Mannheim). Während der Fahrt schlief die junge Frau auf ihrem Sitzplatz ein. Der 44-jährige Westafrikaner nutzte diese Gelegenheit aus und berührte die Geschädigte mehrfach an Armen und Beinen.

Die 19-Jährige wurde durch die Tathandlung geweckt und informierte Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG im Zug. Durch diese wurde die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof alarmiert.

Die Beamten kontrollierten den Tatverdächtigen am Hauptbahnhof. Bei den polizeilichen Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der 44-Jährige keinen gültigen Fahrausweis für den Zug besaß.

Ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und Leistungserschleichung gegen den Mann wurde eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Unbekannte zünden Böller und beschädigen mehrere Briefkästen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Im Stadtteil Rheinau beschädigte eine bisher unbekannte Täterschaft am Donnerstag um 21:10 Uhr, gleich mehrere Briefkästen eines Anwesens in der Plankstadter Straße. Die Unbekannten zündeten einen Böller, schmissen diesen in einen der Briefkästen und flüchteten.

Durch die Detonation wurden insgesamt 5 Briefkästen beschädigt.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Tel.: 0621/83397-0, entgegen.

Mit 1,88 Promille hinterm Steuer erwischt

Mannheim (ots) – Am frühen Freitag gegen 04:45 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ladenburg in der Stotzstraße im Stadtteil Schwetzingerstadt auf einen 37-jährigen BMW-Fahrer aufmerksam, der leichte Schlangenlinien fuhr. Bei der kurz daraufhin eingeleiteten Verkehrskontrolle stellten die Beamtin und der Beamte starken Alkoholgeruch bei dem 37-Jährigen fest.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Auf dem Polizeirevier wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Den 37-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Unfall – 3 beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden von knapp über 11.000 Euro

Mannheim (ots) – Am Donnerstag um 12:30 Uhr fuhr ein 22-jähriger Toyota-Fahrer die innerstädtischen Quadrate zwischen N 5 und M 5 in Fahrtrichtung N 4, M 4 entlang. An der dortigen Kreuzung übersah der 22-Jährige einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 64-jährigen Alfa Romeo-Fahrer und kollidierte mit diesem.

Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des Unfallverursachers auf einen am Straßenrand geparkten Porsche aufgeschoben. Es entstand ein Gesamtschaden von knapp 11.000 Euro. Alle Beteiligten blieben unverletzt und konnten ihre Weiterfahrt nach der erfolgten Unfallaufnahme fortsetzen.

Gefährliches Fahrmanöver auf der Autobahn

Mannheim (ots) – Am Donnerstag um 06:35 Uhr, befuhr eine 37-Jährige mit ihrem VW die BAB 6 und bog am Autobahnkreuz Mannheim auf die BAB 656 in Richtung Heidelberg ab. Bereits während des Abbiegevorgangs der VW-Fahrerin drängelte sie ein bislang unbekannter BMW-Fahrer, fuhr ihr dicht auf und versuchte links und rechts zu überholen. Auf der BAB 656 wechselte die 37-Jährige dann auf den linken Fahrstreifen und setzt ihre Fahrt fort. (Vllt alternativ: Der BMW-Fahrer fuhr der Frau wiederholt dicht auf und versuchte abermals die 37-Jährige von rechts zu überholen.)

Kurz vor der Anschlussstelle Seckenheim gelang dem BMW-Fahrer dann der Überholvorgang auf der rechten Seite, so dass er kurz vor der VW-Fahrerin wieder auf dem linken Fahrstreifen einscherte. Hier musste die Frau bremsen, um einen Unfall zu verhindern. In weiteren Fahrverlauf bremste der BMW-Fahrer dann sein Auto bis zum Stillstand ab, so dass die VW-Fahrerin, die sich zu diesem Zeitpunkt hinter ihm befand, ebenfalls bis zum Stillstand

abbremsen musste.

Der BMW-Fahrer stieg dann auf dem linken Fahrstreifen aus seinem Auto aus und ging auf die 37-Jährige, die in ihrem Auto saß, zu und beschimpfte sie. Ein Zeuge, der sich hinter der VW-Fahrerin befand, stieg daraufhin ebenfalls aus seinem Fahrzeug aus und kam der Frau zu Hilfe. Daraufhin stieg der BMW-Fahrer wieder in sein Auto und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Heidelberg davon.

Der BMW ist rot, der VW der 37-Jährigen ist braun. Als der BMW auf der linken Fahrspur hielt, bildete sich hinter der 37-Jährigen eine Fahrzeugschlange. Der Vorgang dauerte ca. 3-4 Minuten, so dass Zeugen den Vorfall registriert haben dürften.

Die Verkehrspolizei, Verkehrsgruppe Bundesautobahn des Polizeipräsidiums Mannheim, hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu dem BMW-Fahrer und dem Sachverhalt machen können. Diese melden sich bitte unter Tel.: 0621/47093-0.

Mangelnde Rückschau führt zu erheblichem Unfallschaden

Mannheim (ots) – Ein 59-Jähriger fuhr am Donnerstag um kurz nach 19 Uhr, mit seinem Mazda auf der Casterfeldstraße in Richtung Neckarau. Auf Höhe der Angelstraße bemerkte er vor ihm auf der Fahrbahn ein Pannenfahrzeug. Um dem Hindernis auszuweichen, wechselte er die Spur.

Dies tat er allerdings ohne die nötige Umschau und stieß mit einem neben ihm fahrenden Audi zusammen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision derart beschädigt, dass sie nicht mehr

fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Gesamtschaden von knapp 14.000 Euro. Die 21-jährige Fahrerin des Audis verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der 59-Jährige muss mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fehler beim Fahrstreifenwechsel rechnen.