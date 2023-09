Polizei sucht Zeugen nach 2 Raubüberfällen im Stadtgebiet

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter steht im dringenden Verdacht kurz hintereinander am Freitagnachmittag zwei Raubüberfälle in der Innenstadt verübt zu haben.Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat gegen 14:40 Uhr ein mit einer schwarzen

Sturmhaube maskierter Mann eine Tankstelle in der Willy-Brandt-Allee. Sofort bedrohte der Räuber den alleine anwesenden Angestellten mit einer Pistole und forderte Bargeld.

Unter fortwährender Bedrohung mit der Waffe übergab ihm der Geschädigte einen kleinen 2-stelligen Bargeldbetrag aus der Kasse. Anschließend verließ der mutmaßliche Täter die Tankstelle in Richtung Innenstadt.

Kurz nach 15:00 Uhr betrat der mit großer Wahrscheinlichkeit gleiche Täter ein Ladengeschäft in der Kaiserpassage, holte aus seiner Bauchtasche eine kleine schwarze Pistole und richtete sie auf einen Mitarbeiter. Weitere Angestellte oder Kunden befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Verkaufsraum. Der Tatverdächtige forderte Geld und zeigte hierbei offenbar auf die Kasse. Der mutmaßliche Täter verließ das Geschäft mit mehreren hundert Euro Bargeld.

Ein hinzukommender weiterer Mitarbeiter verfolgte den maskierten Verdächtigen zu Fuß, verlor ihn jedoch im Bereich der Herrenstraße aus den Augen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Identifizierung des Räubers. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Täterbeschreibung:

Zwischen Mitte 20 Jahre und Anfang 30 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß mit normaler Statur. Er trug bei beiden Überfällen eine schwarze Sturmhaube und eine Sonnenbrille mit orangenen Gläsern. Weiterhin war er mit einem schwarzen Kapuzenpulli und hellen Sportschuhen bekleidet und führte eine weiße Umhängetasche mit sich. Der mutmaßliche Täter soll Deutsch gesprochen haben, möglicherweise mit einem unbekannten ausländischen Akzent.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Täterfestnahme nach Zigarettenautomatenaufbruch

Karlsruhe-Bulach (ots) – Ein 19-Jähriger ist bei dem Versuch, einen Zigarettenautomaten in Bulach aufzubrechen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von Polizeibeamten noch auf frischer Tat festgenommen worden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verständigte ein aufmerksamer Zeuge gegen 02:15 Uhr die Polizei, da er den 19-Jährigen dabei beobachtete, wie dieser sich an einem Zigarettenautomaten in der Pulverhausstraße zu schaffen machte.

Unverzüglich anfahrende Polizeistreifen konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort bei der Tatausführung antreffen und vorläufig festnehmen. Im Rahmen der Durchsuchung des 19-Jährigen fanden die Beamten in seinen mitgeführten Gegenständen unter anderem diverses Aufbruchswerkzeug. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall hat der Polizeiposten Beiertheim-Bulach übernommen.

Erfolgreiche Suche nach vermisstem Senior

Karlsruhe (ots) – Die Suche nach einem vermissten 76 Jahre alten Bewohner eines Pflegeheims in der Karlsruher Weststadt konnte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erfolgreich abgeschlossen werden. Auch ein Polizeihubschrauber war dabei im Einsatz.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verließ der Senior die Einrichtung am Mittwochnachmittag offenbar eigenständig gegen 17 Uhr. Mitarbeiter des Pflegeheims informierten wenig später die Polizei, da sie den 76-Jährigen weder im Heim, noch in der näheren Umgebung finden konnten.

Da bei dem Senior aufgrund einer Erkrankung und daraus resultierender Orientierungslosigkeit von einer hilflosen Lage ausgegangen werden musste, wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Bei der Suche nach dem 76-Jährigen wurde im Laufe der Nacht auch ein Polizeihubschrauber über dem Stadtgebiet eingesetzt. Nach dem Hinweis eines Bürgers trafen Beamte den Vermissten gegen 02:00 Uhr am Donnerstag wohlbehalten in der Sophienstraße an und brachten ihn zurück in die Pflegeeinrichtung.

Unfall zwischen Radfahrerin und Pkw – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – In der Karlsruher Oststadt kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Der Pkw entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei unerlaubt von der Unfallstelle. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei fuhr die 58-jährige Radfahrerin gegen 13:30 Uhr auf einem Radweg in der Gerwigstraße in westliche Richtung.

An der Kreuzung Gerwigstraße/Tullastraße musste die Radlerin wegen Rotlichts anhalten. Bei Grün wollte sie schließlich nach links in die Tullastraße abbiegen. Zeitgleich näherte sich der Radfahrerin von hinten ein Pkw, der die 58-Jährige im Kreuzungsbereich überholte, um auf der Gerwigstraße geradeaus weiterzufahren.

Dabei kam es offenbar zu einer seitlichen Berührung zwischen Pkw und Radfahrerin, weshalb diese auf der Fahrbahn zu Fall kam. Der Pkw setzte seine Fahrt nach aktuellem Kenntnisstand auf der Gerwigstraße fort, ohne sich um die leicht verletzte Radlerin zu kümmern.

Bei dem Pkw soll es sich um einen roten Kleintransporter gehandelt haben, der im hinteren Bereich fensterlos war. Nähere Erkenntnisse zum Fahrer oder der Fahrerin des Transporters sind bislang nicht bekannt.

Die Verkehrspolizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0721 944840 zu melden.