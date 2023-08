Versuchte räuberische Erpressung im Discounter – Täter in Untersuchungshaft

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 29.08.2023 gegen 19:30 Uhr, wollte ein 19-Jähriger einen Discounter in der Schraderstraße in Frankenthal ausrauben. Der 19-Jährige forderte von einer Kassiererin unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe die Herausgabe von Geld. Nachdem die Kassiererin sich weigerte, schoss der 19-Jährige. Anschließend flüchtete er ohne Beute. Verletzt wurde durch die Tat niemand.

Polizeikräfte nahmen den Verdächtigen bei der anschließenden Fahndung vorläufig fest. Er wurde am 30.08.2023 dem Haftrichter in Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung.

Der 19-Jährige wurde anschließend in eine Jugendstrafanstalt gebracht.

Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Abgängigem aus der Stadtklinik Frankenthal

Frankenthal (ots) – Die am 30.08.2023 veröffentlichte Fahndung nach einem 46-jährigen Mann, welcher aus der Stadtklinik abgängig war, wird hiermit zurückgenommen. Der Mann konnte im Bereich Ludwigshafen festgestellt und in Gewahrsam genommen werden.

Für die Unterstützung bedankt sich die Polizei Frankenthal. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.