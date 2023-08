Zeuge nach versuchtem Raub gesucht

Speyer (ots) – Zu einem versuchten Raub kam es am 30.08.2023 gegen 18:13 Uhr, in der Burgstraße. Ein Mann teilte der Polizei mit, von zwei ihm unbekannten Personen geschlagen worden zu sein. Im weiteren Verlauf versuchten diese, unter anderem das Handy des 26-Jährigen wegzunehmen, was misslang.

Die Flucht gelang ihm nur durch Hilfe eines unbekannten Zeugen.

Der Mann erlitt leichte Verletzungen.

Der Zeuge wird gebeten sich mit der Polizei Speyer unter Tel: 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Auestraße am 30.08.2023 gegen 07:50 Uhr, konnten bei einem 27-Jährigen PKW-Fahrer drogenbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Nach einer Blutentnahme auf der Dienststelle wurde der Mann aus den Maßnahmen entlassen.