Mit Messer den Vater bedroht

Vollmersweiler (ots) – Unter Vorhalt eines Messer sperrte in Vollmersweiler am 30.08.23 gegen 13.15h ein 39 Jahre alter Mann seinen Vater aus der Wohnung aus. Den Polizeibeamten gelang es im Anschluss Kontakt zum Sohn herzustellen und ihn in Gewahrsam nehmen.

Weil er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde der 39-Jährige in einem Krankenhaus untergebracht. Es wurde niemand verletzt.

Reifenpanne mit Folgen

A65/Landau Süd (ots) – Am Mittwoch 30.08.2023 um 13:45 Uhr, wurde die PI Edenkoben über einen Pannen-LKW informiert, welcher sich auf der BAB 65 kurz vor der Abfahrt Landau Süd in Fahrtrichtung Süden befinden würde. Letztendlich wurde das Pannenfahrzeug auf dem Ausfädelungsstreifen in Richtung der B 38 festgestellt. Ursächlich für die Panne war ein geplatzter Reifen des Aufliegers.

Der Fahrer war beim Eintreffen der Beamten schon dabei den beschädigten Reifen selbstständig zu wechseln. Bei der genauen Begutachtung des Gespannes war die Ursache für den „Reifenplatzer“ schnell gefunden.

Insgesamt konnten noch 2 weitere Reifen am Auflieger festgestellt werden, welche sich in keinem verkehrssicheren Zustand mehr befanden. Auf Grund dessen wurde nach dem Reifenwechsel das Gespann zu einem nahe gelegenen Parkplatz begleitet und ab dort die Weiterfahrt bis zur Beseitigung der Mängel untersagt.

Zudem musste vor Ort für die mangelhafte Bereifung ein Bußgeld entrichtet werden.

Einbruchsdiebstahl in ein Wohnanwesen

Edenkoben (ots) – Unbekannte sind am vergangenen Mittwochnachmittag (30.08.2023) vermutlich über ein offenstehendes Fenster in ein Wohnanwesen in der Staatsstraße eingestiegen und haben sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Einbruch in Arztpraxis

Edenkoben (ots) – Unbekannte sind in den zurückliegenden Tagen in eine Arztpraxis in der Privatstraße eingebrochen. Hierzu wurde eine Hauseingangstür und eine dahinterliegende Glastür aufgehebelt und sich Zugang in die Praxis verschafft. Ersten Ermittlungen zufolge flüchteten die Einbrecher ohne Diebesgut.

Die Straftat wurde der Polizei erst am vergangenen Mittwoch (30.08.2023) gemeldet. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.