Diebe mitsamt Diebesgut aufgeflogen

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Mittwoch gegen 18 Uhr teilte ein Ladendetektiv der Polizei mit, dass er zwei flüchtigen Dieben durch die Innenstadt folgen würde. Nachdem er diese zunächst beim Diebstahl in einem Mainzer Kaufhaus beobachtet hätte, sei er ihnen gefolgt und habe nun auch beobachten können, dass sie ihre Beute in der Nähe des Hauptbahnhofes verstecken würden.

Die mittlerweile hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz1 konnten die 23 und 27 Jahre alten Hessen daraufhin kontrollieren und auch die gebunkerte Beute auffinden. Dabei handelte es sich u.a. um Parfüm im Wert eines mittleren 3-stelligen Betrages.

Die beiden Täter haben nun mit Strafanzeigen wegen Diebstahl zu rechnen.

Auffahrunfall

Mainz-Oberstadt (ots) – Mittwoch 30.08.2023, befuhren gegen 17:30 Uhr 3 Autofahrer die Saarstraße vom Europakreisel kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Aufgrund einer rot gewordenen Ampel blieben die ersten beiden Fahrzeuge stehen, was eine 32-jährige Mainzerin jedoch aufgrund eines zu geringen Abstands zu ihrem Vordermann zu spät bemerkte und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

Diese fuhr dem zweiten Fahrzeug auf, welches daraufhin ebenfalls auf seinen Vordermann geschoben wurde. Bei der 32-jährigen Mainzerin öffneten sich bei dem Zusammenstoß beide Airbags, woraufhin das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Die Mainzerin und ihr Vordermann wurden leicht verletzt.

Die linke von 2 Fahrspuren wurde für eine halbe Stunde gesperrt.

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsunfall mit schwer verletztem 14-Jährigen

Bingen (ots) – Am 30.08.2023 kurz vor 19:00 Uhr kommt es im Bereich des Fahrradweges entlang der L 419 zwischen Bingen, OT Gaulsheim, und Gau-Algesheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem 14-jährigen Jogger aus Ingelheim und einem 43-jährigen Fahrradfahrer aus Gau-Algesheim. Der 14-jährige Ingelheimer befindet zum Unfallzeitpunkt mit zwei weiteren Personen joggend auf dem Radweg, als der 43-jährige Gau-Algesheimer der Gruppe mit seinem Rennrad in Fahrtrichtung Ingelheim entgegenfährt.

Auf einsehbarer, gerader Strecke ohne Sichtbehinderungen erkennen sich alle Beteiligten frühzeitig, sodass die Begleiter des 14-Jährigen an den rechten und der 14-Jährige selbst an den linken Rand des Radwegs ausweichen, sodass eine Lücke zum Queren des Radfahrers entsteht. Kurz vor dem gegenseitigen Passieren läuft der Jogger aus bislang unerklärlichen Gründen nochmals in Richtung Radwegmitte, sodass es hier zum frontalen Zusammenstoß zwischen dem 14-jährigen Ingelheimer und dem 43-jährigen Gau-Algesheimer kommt.

Beide Unfallbeteiligten stürzen daraufhin zu Boden und bleiben vorerst bewusstlos liegen. Bei Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte sind beide wieder bei Bewusstsein, jedoch aber desorientiert. Der 43-jährige Fahrradfahrer erleidet eine Schnittwunde an der Stirn sowie eine Verletzung der Schulter. Bei dem 14-jährigen Jogger besteht derzeit der Verdacht auf ein schweres Schädelhirntrauma. Beide Personen werden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht.

Während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen, unter Beteiligung eines Rettungshubschraubers, muss die angrenzende Fahrbahn für die Zeitdauer von ca. 19:15 bis 19:50 Uhr vollgesperrt werden.