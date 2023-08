Kaiserslautern

Goldkette gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Aufgrund einer ärztlichen Behandlung begab sich eine 89-jährige Frau in ein Krankenhaus im Stadtgebiet. Am Montagmorgen fand eine weitere Untersuchung statt. Da die Patientin eine sehr wertvolle Goldkette trug, nahm sie diese ab und verstaute die Kette in ihrer Reisetasche. Als die Seniorin um 17 Uhr wieder nach Hause kam, stellte sie fest, dass das Couvert, in dem sich der Schmuck befand, nicht mehr aufzufinden war.

Bei dem Schmuckstück handelt es sich laut Angaben der Frau um eine Goldkette, die mit mehreren Diamanten besetzt ist. Den Wert schätzt sie auf einen mittleren 4-stelligen Betrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die

Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631-369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Kinderwagen geklaut und im Internet zum Kauf angeboten

Kaiserlautern (ots) – Ziemlich dreist hat sich am 17.08.23 ein 23-jähriger Mannnverhalten. Ein vor einem Haus in der Mühlstraße abgestellter Kinderwagen nannte er schnell sein Eigen und bot diesen auf einer Angebotsplattform zum Kauf an. Die Eigentümerin erkannte ihren Kinderwagen und schaltete die Polizei ein.

An der Wohnanschrift des Verkäufers konnte der Kinderwagen aufgefunden und der rechtmäßigen Besitzerin anschließend wieder zugeführt werden. Der Täter muss sich jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten. |ca

Zu tief ins Glas geschaut und in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots) – Eine erheblich betrunkene Person löste am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz in der Innenstadt aus. Mehrere Passanten meldeten einen Mann in der Kammgarnstraße, der sich offensichtlich in einer hilflosen Lage befand. Die Beamten trafen an der gemeldeten Örtlichkeit einen 70-jährigen Mann an, auf den die Beschreibung passte.

Da ihm aufgrund seiner Alkoholisierung eine Wegfindung nicht mehr gelang und er auch alleine wohnte, nahm die Polizeistreife ihn mit zur Dienststelle. Dort konnte er letztendlich, nach ärztlicher Untersuchung, seinen Rausch ausschlafen.

Ein Alkoholtest, der Aufschluss über die Alkoholisierung geben könnte, konnte nicht durchgeführt werden. |kfa

Verkehrsunfallflucht im Parkhaus

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagmittag meldete sich ein 66-jähriger Mann bei der Polizei um einen Unfall zu Protokoll zu geben. Laut seinen Angaben parkte er sein Fahrzeug um 10 Uhr in einem Parkhaus Am Altenhof. Als der Mann etwa eineinhalb Stunden später wieder an seinen Nissan zurückkehrte, stellte er fest, dass die rechte Seite der Frontstoßstange einen frischen Schaden aufwies.

Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum einen entsprechenden Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Fahrraddiebstahl am Stiftsplatz

Kaiserlautern (ots) – Am Mittwochabend zwischen 19:20 Uhr und 19:50 Uhr wurde ein vor dem Brauhaus am Markt abgestelltes Mountain-Bike entwendet. Laut Angaben des 22-jährigen Geschädigten soll sich der Wert des rot-weißen Carbon Rads der Marke YT auf ca. 2.500 Euro belaufen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 oder per Mail an pikaiserlautern1@polizei.rlp.de zu melden.|ca

Taschendiebe nutzen unbeobachteten Moment

Kaiserlautern (ots) – Einen unbeobachteten Moment haben Taschendiebe am Mittwoch in einem Einkaufszentrum am Fackelrondell ausgenutzt und eine 75-jährigen Frau bestohlen. Wie die Frau der Polizei meldete, hielt sie sich in einem Drogeriemarkt auf. Ihren Rucksack trug sie verschlossen auf dem Rücken.

Später stellte sie fest, dass ihre Geldbörse weg war. Darin befanden Personalausweis, Bank- und Versicherungskarte, Führerschein, sowie Bargeld.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen. Wenn Sie Hinweise geben können, melden sie sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 oder per E-Mail an die pikaiserslautern1@polizei.rlp.de. |ca

Diebstahl während Busfahrt

Kaiserlautern (ots) – Diebe haben am Samstag 19.08.23 während der Busfahrt in der Innenstadt einem 63-jährigen Mann, den neben ihm liegenden schwarzen Rucksack gestohlen. Nachfragen beim Fundbüro oder dem Busunternehmen führten zu keinem Erfolg. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdacht des Diebstahls aufgenommen.

Es werden Zeugen gesucht, die das Geschehen beobachtet haben. Mögliche Hinweise nimmt die Polizei in Kaiserslautern gerne unter der Telefonnummer 0631/369-2150 oder per E-Mail an die

pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen. |ca

Unbekannte beklaut 58-Jährige

Kaiserslautern (ots) – Während eine Frau gemeinsam mit ihrem Enkel einkaufen, war nutzte eine Unbekannte die Unachtsamkeit der Dame aus und stahl ihr Portemonnaie. Die 58-Jährige war am Mittwochnachmittag in der Innenstadt unterwegs, als sie von der mutmaßlichen Diebin bestohlen wurde. Ihre Tasche mit dem Geldbeutel hatte sie umhängen, während sie ihren Enkel auf dem Arm trug.

In einem Geschäft in der Kernstraße fiel die Unbekannte der 58-Jährigen bereits auf, da sie sich sehr dicht neben ihr befand, dachte sich zunächst jedoch nichts dabei. Als die Dame dann an der Kasse stand, fiel ihr auf, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Tasche war. Die Frau rief die Polizei, welche den Taschendiebstahl aufnahm.

Es entstand ein Sachschaden von über 100 Euro.

Beschrieben wurde die Unbekannte wie folgt:

Sie ist keiner als 1,68 Meter und hat dunkle Haare.

Zeugen, die am Mittwoch kurz nach 13 Uhr verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu der mutmaßlichen Diebin geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 in Verbindung zu setzen. |ksr

Diebstahl aus Pkw

Kaiserlautern (ots) – In der Nacht zum Mittwoch trieben Unbekannte ihr Unwesen in der Obermaierstraße. Ein 86-jähriger Halter eines Mercedes Benz bemerkte den Diebstahl am nächsten Morgen. Der Mann versicherte, das Auto am Tag zuvor abgeschlossen in der offenen Garage abgestellt zu haben. Der Täter entwendete ein Navigationsgerät.

Die Polizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wenn Sie Hinweise geben können, melden sie sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 oder per E-Mail an die pikaiserslautern1@polizei.rlp.de.

Fußball auf dem Betzenberg: 1. FC Kaiserslautern trifft auf den 1. FC Nürnberg

Kaiserlautern (ots) – Am kommenden Samstag 02.09.2023, steht auf dem Betzenberg das nächste Heimspiel des 1. FC Kaiserlautern an. Die „Roten Teufel“ empfangen die Mannschaft des 1. FC Nürnberg. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist um 20:30 Uhr.

Informationen zur An-und Abreise: Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen in einem angemessenen Rahmen bleiben. Allerdings kann es vor und nach dem Spiel zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen des Fahrzeugverkehrs rund um den Elf-Freunde-Kreisel kommen, um der Vielzahl an Fußgängern eine reibungslose Querung zu ermöglichen.

Eine Sperrung des Elf-Freunde-Kreisels für Fußgänger ist grundsätzlich nicht geplant. Die damit verbundenen Wartezeiten sollen natürlich für alle so kurz wie möglich gehalten werden; Verzögerungen lassen sich aber nicht immer vermeiden.

Besuchern des Spiels, die mit dem Auto nach Kaiserslautern fahren, wird dringend davon abgeraten, auf dem Betzenberg nach Parkplätzen zu suchen. Dort ist kaum Parkraum vorhanden. Zudem müssen Autofahrer mit Verkehrsbeeinträchtigungen im direkten Stadionumfeld, speziell während der Abreisephase, rechnen.

Die Polizei empfiehlt, den „Park & Ride“-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost zu nutzen. Auch vom Gelände der Technischen Universität Kaiserslautern werden „P&R“- Busse zum Stadion pendeln. Die Stadtwerke Kaiserslautern informieren unter https://s.rlp.de/oTpBf im Internet über den Shuttle-Betrieb von und zum Fritz-Walter-Stadion. Informationen finden Sie auch unter https://fck.de/de/stadion/anfahrt auf der Internetseite des 1. FC Kaiserslautern.

Gästefans wird empfohlen, über die A6 den Messeplatz als Parkplatz anzusteuern. Von der A6, Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum, sind es nur wenige Fahrminuten bis zum Messeplatz. Von dort aus sind es etwa 15 Minuten zu Fuß ins Stadion.

Für die An- und Abreise über die Autobahn ist insbesondere die Baustellensituation auf der A6 bei Kaiserslautern zu beachten. Darüber hinaus gibt es noch eine Vollsperrung auf der B48 bei Waldleiningen. Dies ist insbesondere für die Fans aus Richtung Neustadt/Weinstraße und Johanniskreuz wichtig, eine Umleitung ist ausgeschildert.

Eine Übersicht der Baustellen auf den weiteren Anfahrtsstrecken finden Sie im „Mobilitätsatlas“ des Landesbetriebs Mobilität unter https://lbm.rlp.de/de. Zu den Baustellen im Stadtgebiet informiert die Stadt Kaiserslautern über https://geoportal.kaiserslautern.de/baustellen/ im Internet. Die Polizei empfiehlt: Planen Sie für Ihre An-und Abreise ausreichend Zeit ein!

Informationen für Bahnreisende: Aufgrund des Fußballspiels ist am Samstag zu dem bereits bestehenden Regelzugverkehr mit zusätzlichem Reiseaufkommen nach Kaiserslautern zu rechnen. Daher empfiehlt die Polizei allen Besuchern, auch hier genügend Zeit für eventuelle Verzögerungen einzuplanen. Für die An-und Abreise werden seitens der DB AG zusätzliche Züge eingesetzt. Die veröffentlichte Fahrbahnauskunft kann unter https://s.rlp.de/F5MbV eingesehen werden.

Die Polizei bedankt sich schon jetzt bei allen Fans, Anwohnern und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis.

Pyrotechnische Gegenstände sind gefährlich und haben in Fußballstadien und Menschenmengen nichts zu suchen! Verzichten Sie auf das Abbrennen von Feuerwerkskörpern, auch auf dem Weg zum oder vom Stadion. Bei Verstößen drohen den Verantwortlichen Strafanzeigen – insbesondere wegen Körperverletzung, beziehungsweise wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Strafbare Handlungen in Zügen sowie in Bahnhöfen werden konsequent durch die Polizei zur Anzeige gebracht. Wer die Regeln missachtet, muss mit einem künftigen Beförderungsausschluss durch die Deutsche Bahn und/oder einem bundesweiten Stadionverbot rechnen.

Die Polizei wird am Spieltag Drohnen im Einsatz haben, diese dienen in erster Linie einer besseren Übersicht der Verkehrswege aus der Luft, damit Störungen frühzeitig erkannt und Lösungen gefunden werden können.

Weitere Informationen zu den Stadionregeln beim Heimspiel des 1. FCK gegen den 1. FC Nürnberg finden Sie unter https://fck.de/de fan-infos-zum-heimspiel-gegen-den-1-fc-nuernberg-2/ auf der Internetseite des 1. FC Kaiserslautern.

Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballabend in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes Fußballspiel und auf ein faires Miteinander in und außerhalb des Stadions. |ca

Kreis Kaiserslautern

Wildunfall – mit Reh kollidiert

Schneckenhausen (ots) – Der Mittwoch 30.08.2023 begann für einen 23-jährigen KIA-Fahrer sicherlich mit einem Schock, als ihm auf der L382 von Schneckenhausen kommend in Richtung Otterberg ein Reh vors Auto sprang. Für das die Fahrbahn querende Tier kam jede Hilfe zu spät. Es verendete im Straßengraben.

Am PKW entstand erheblicher Sachschaden im Bereich der gesamten vorderen Stoßstange. Der Gesamtschaden wird auf einen 5-stelligen Betrag geschätzt.

Der junge Mann blieb unverletzt |ca