Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Donnerstag um 02:25 Uhr, staunte eine Zivilstreife der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nicht schlecht, als sie aufgrund eines Einsatzes von Heidelberg nach Mannheim unterwegs waren und auf der BAB 656 von zwei Fahrzeugen auf dem Standstreifen überholt wurden. Der Zivilwagen, welcher zu dem Zeitpunkt gerade einen Sattelzug überholte, nahm die Verfolgung der Fahrzeuge, welche weit über 200 km/h fuhren, auf. In Höhe der Schleiermacherstraße in Mannheim wurden die Fahrzeuglenker einer Kontrolle

unterzogen.

Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit und des Fahrverhaltens beider Autofahrer wurde mit der Staatsanwaltschaft Kontakt aufgenommen. Diese entschied, beide Fahrzeuge, einen BMW und einen Maserati, und beide Führerscheine zu beschlagnahmen.

Bei den beiden Fahrern ergaben sich keine Hinweise auf eine Alkohol- oder Betäubungsmittelbeeinflussung. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu den Fahrmanövern und sonstigem Verhalten der zwei

Rennfahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Reisenden im Hauptbahnhof bedroht

Mannheim (ots) – Mittwoch 30.08.2023 hat ein 63-Jähriger einen Reisenden am Hauptbahnhof beleidigt. Der Tatverdächtige hatte zuvor auf einer Bank geschlafen. Gegen 23 Uhr wurde der 37-jährige Geschädigte auf den Tatverdächtigen aufmerksam. Der 63-Jährige schlief zu dieser Zeit auf einer Sitzgelegenheit im Untergeschoss des Hauptbahnhofs.

Als der Geschädigte den Mann ansprach, beleidigte der deutsche Tatverdächtige den 37-Jährigen verbal. Zudem drohte er ihm mit der Beendigung seines Lebens. Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw

Mannheim (ots) – Gegen 15:30 Uhr kam es auf der Landstraße 597 zwischen Mannheim-Seckenheim und Mannheim-Friedrichsfeld zu einem Verkehrsunfall in Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim. Hierbei befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Opel Astra in Richtung Schwetzingen und missachtete an der Einmündung zur BAB 656 das Rotlicht der Lichtzeichenanlage, weswegen sie im Kreuzungsbereich mit einem Mercedes-Benz Lieferwagen, der von Schwetzingen kommend und auf die BAB 656 abbiegen wollte, zusammenstieß.

Hierbei verletzte sich sowohl die 38-Jährige als auch der 67-jährige Fahrer des

Mercedes-Benz Lieferwagen leicht und wurden durch Rettungswagen in umliegende

Krankenhäuser gebracht. Die beiden Kleinkinder im Pkw der 38-Jährigen verletzten sich glücklicherweise nicht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 25.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und wurden durch zwei Fachfirmen vom Unfallort abgeschleppt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste hiernach noch die Fahrbahn durch eine Firma gereinigt werden. Bis zur Beendigung der Reinigungsmaßnahmen, gegen 17:50 Uhr, kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehr wurde durch Polizeikräfte örtlich umgeleitet.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Lokal

Mannheim (ots) – Zu einem Einbruch kam es zwischen Sonntag 04:15 Uhr bis Dienstag 07:30 Uhr in einem Lokal im Luisenring. Ein oder mehr bislang unbekannte Täter hebelten die Seitentür zum Lokal auf und entwendeten zunächst Bargeld aus einem Tresor, welcher nicht verschlossen war. Außerdem fanden der oder die Täter einen Schlüssel, mit dem sie die Spielautomaten aufschließen konnten und entwendeten das gesamte Geld.

Offensichtlich müde und durstig von den Aktivitäten geworden, verweilten die Täter, stillten ihren Durst mit 3 Flaschen Bier und ließen die Flaschen stehen.

Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Spezialisten der Kriminaltechnik werten derzeit die gesicherten Spuren aus, das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Diebstähle von fest eingebauten Bedienelementen in Autos – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Zeit von 20-09:30 Uhr ereignete sich in der Humboldtstraße in Brühl ein besonders schwerer Fall des Diebstahls von Bordcomputer und Lenkrad aus einem BMW. Ebenfalls in dieser Nacht, allerdings im Zeitraum von 23-10:30 Uhr wurden bei einem weiteren BMW in der Brühler Straße in Brühl das Armaturenbrett sowie 2 Flaschen Parfum und eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Auch in der Germaniastraße schlugen unbekannte Täter im Zeitraum von 21:30-05:30 Uhr zu. Aus einem abgestellten BMW wurden das Multifunktionslenkrad inklusive Airbags ausgebaut und entwendet. Eine Marken-Sonnenbrille und eine Flasche Parfüm fehlten ebenfalls.

In der darauffolgenden Nacht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in der Zeit von 23:15-08:30 Uhr kam es in Mannheim, in der Straße „Auf der Vogelstang“, ebenfalls zu einem Diebstahl von Bedienelementen aus einem BMW.

Hier wurde aus dem Fahrzeug das Lenkrad, das Bedienelement der Mittelkonsole und die Multimedia-Einheit aus dem Armaturenbrett abmontiert und gestohlen.

Der Diebstahls- und Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Spezialisten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben, unter Einbindung der Kriminaltechnik, die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel: 0621/174-4444 bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Einbruch in Schule

Mannheim (ots) – Zu einer noch unbekannten Zeit während der Sommerferien brach eine unbekannte Täterschaft in eine Schule im Neckarauer Waldweg ein. Bemerkt wurde die Tat erst am Dienstagnachmittag, da von außen keine offensichtlichen Einbruchsspuren zu erkennen waren. Es stellte sich heraus, dass die Täterschaft zunächst versucht hatte die Eingangstüre der Sporthalle aufzuhebeln.

Nachdem dies scheiterte, gelangte sie durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere.

Ziel war augenscheinlich das Sportlehrerzimmer. Ob etwas entwendet wurde, ist bis dato nicht bekannt, aber es entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro.

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf.