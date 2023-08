Fausthieb beim Amateurfußballspiel

Lützelsachen (ots) – Am Sonntag um kurz nach 14:30 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung während eines Heimspiels der TSG Lützelsachsen gegen den FV Hockenheim. Nach derzeitigem Erkenntnisstand schlug ein 32-jähriger Hockenheimer Spieler einem 25-Jährigen aus der Heimmannschaft mit der Faust während des Spiels mit voller Wucht auf die Nase.

Diese unsportliche Tätlichkeit fand abseits des eigentlichen Spielgeschehens statt, so dass der Schiedsrichter und viele Spieler diese nicht wahrnehmen konnten. Nach dem Schlag verließ der Aggressor den Platz und die Örtlichkeit.

Nachdem andere Spieler auf den Vorfall aufmerksam wurden, kam es zu einem Tumult zwischen den Mannschaften. Ob es hierbei zu weiteren Straftaten kam, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Als die Polizei eintraf, hatten sich die Spieler wieder weitestgehend besonnen. Der Verletzte musste medizinisch versorgt werden.

Die Polizei ermittelt gegen den 32-jährigen wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

Parfumplagiate im Originalwert von über 10.000 Euro beschlagnahmt

St.Leon-Rot/BAB 6 (ots) – Den richtigen Riecher hatte am Mittwoch eine Streife der Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf. Auf Höhe des Parkplatzes Weißer Stock kontrollierte sie auf der BAB 6, um kurz vor 12 Uhr, einen Skoda. Es zeigte sich, dass der 34-jährige Fahrer und sein 21-jährige Beifahrer im Kofferraum in vier Rucksäcken mehrere Dutzend originalverpackte Parfumflakons transportierten. Diese hatten sie angeblich von einem Unbekannten in Frankfurt gekauft.

Ermittlungen ergaben, dass es sich um Fälschungen handelte. Der Wert der Originale läge bei über 10.000 Euro. Die beiden Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Markengesetz rechnen.

Körperverletzung vor der Sparkasse

Heddesheim (ots) – Am Mittwoch gegen 12.00 Uhr wartete ein 38-Jähriger vor der Sparkasse in der Schaafeckstraße auf eine Bekannte, die in das Geldinstitut gegangen war. Ein 35-jähriger flüchtiger Bekannter kam hinzu und soll eine abfällige Bemerkung über die Frau gemacht haben. Bereits im Weitergehen soll sich der 35-Jährige nochmal umgedreht haben und dem 38-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Dieser fiel zu Boden und erlitt eine Schürfwunde am Knie und blutete aus dem Mund. Anschließend erstattete er Anzeige bei der Polizei und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten. Das Polizeirevier Ladenburg hat die

Ermittlungen wegen der Körperverletzung aufgenommen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 06203 9305-0 zu melden.

Betrunken mit dem Auto in den Zaun gekracht

Wilhelmsfeld (ots) – Ein 46-Jähriger kam am Mittwoch, um kurz nach 17 Uhr, auf der Richard-Wagner-Straße mit seinem Toyota nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Zaun des dortigen Hauses. Ein Atemtest ergab, dass der Mann mit fast 2,7 Promille stark betrunken war. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Den Betrunkenen holte ein Nachbar von der Wache ab. Das durch den Unfall stark beschädigte Auto musste abgeschleppt werden. Wie hoch der Schaden am Zaun ist, bedarf der weiteren Abklärung. Der 46-Jährige muss sich nun wegen des Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung

unter Alkoholeinfluss verantworten.