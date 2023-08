Bedrohung mehrerer Passanten – Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag 31.08. um 03:20 Uhr, kam es in der Unteren Straße zu einer Bedrohung, bei der ein alkoholisierter 29-jähriger Mann 2 weitere Männer im Alter von 38 und 37 Jahren mit einem gezückten Klappmesser gegenüber stand. Der 29-Jährige hatte zuvor bereits vor einer Gaststätte in der Unteren Straße mit mehreren Gästen einen verbalen Disput,

welcher sich dann ein paar Meter weiter verlagerte.

Der 38-Jährige und der 37-Jährige versuchten hierbei schlichtend einzugreifen und den 29-Jährigen auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Dies hatte zur Folge dass der

29-Jährige sich nun den beiden Schlichtern widmete und sich bedrohlich vor den beiden Männern positionierte. Daraufhin verständigten die beiden Männer über Notruf die Polizei.

Die Polizeibeamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte nahmen den 29-Jähren daraufhin widerstandslos fest. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Alkoholtest ergab bei dem 29-Jährigen einen Wert von über 1,4 Promille. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt und das

Messer einbehalten.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, welche Angaben zu dem geschilderten Vorfall machen können. Tel: 06221-1857-0.

Heidelberg: Klimaprotest musste aufgelöst werden

Heidelberg (ots) – Nach einem Aufruf in den sozialen Medien fanden sich am Mittwoch 30.08.2023 gegen 17 Uhr, 28 Klimaaktivisten zu einer nicht angemeldeten Versammlung an der Schwetzinger Terrasse ein. Da sie sich nicht an die Auflagen der Versammlungsbehörde halten wollten und, anstatt eine Kundgebung in der Bahnstadt abzuhalten, auf die viel befahrene Speyerer Straße marschieren wollten, hinderte eine Polizeikette die Protestierenden an ihrem Tun.

Mehrere Kompromissvorschläge von Seiten der Versammlungsbehörde wurde von den Aktivisten abgelehnt, weshalb die Versammlung aufgelöst werden musste. Einem Platzverweis der Polizei leisteten die Meisten Folge.

8 Personen kamen den mehrfachen Aufforderungen, die Straße frei zu geben, nicht nach. Sie müssen daher im Nachgang mit einem Bußgeld rechnen. Sie wurden von der Fahrbahn geleitet. 5 Personen mussten dabei getragen werden. Zu einem Ankleben auf dem Asphalt kam es nicht.

Der Protest blieb während der gesamten Dauer friedlich. Um 18 Uhr konnte die Örtlichkeit für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Inhaber einer Pizzeria erwischt Dieb auf frischer Tat

Heidelberg (ots) – Am Dienstag betrat um kurz nach 19 Uhr ein 28-Jähriger das Restaurants eines Pizza-Lieferdienstes in Heidelberg-Kirchheim. Nach ersten Erkenntnissen sah der Mann, dass sich niemand im Raum aufhielt und griff bei der Kasse über den Tresen, augenscheinlich um etwas zu entwenden.

Zufällig bemerkte dies der Restaurantbetreiber, der sich gerade in der Küche aufhielt. Als er den 28-Jährigen zu Rede stellte, kam es zu einem Streit, der darin mündete, dass der

Dieb den 41-jährigen Besitzer mehrfach mit seinem Metallarmband ins Gesicht und auf den Hinterkopf schlug.

Der Inhaber der Pizzeria wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei nahm den Angreifer vorläufig fest. Einem Zeugen gelang es, den 28-Jährigen bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei festzuhalten.

Er muss sich nun wegen des versuchten Diebstahl und einer gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Autofahrerin fährt Kind an

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch gegen 14.40 Uhr kam es im Bruchhäuser Weg zu einem Unfall zwischen einer Daimler-Benz-Fahrerin und einem Kind. Der 7-jährige Junge lief vermutlich von einem Spielplatz aus einem Ball hinterher und betrat hinter einem parkenden Fahrzeug die Straße. Die 43-jährige Autofahrerin, die nach eigenen Angaben in gemäßigtem Tempo in der 30er-Zone unterwegs war, versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenprall aber nicht mehr verhindern.

Der Junge wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht und die Eltern verständigt. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Da die 43-Jährige nicht über eine innerhalb der EU gültige Fahrerlaubnis verfügte, gelangt sie hierfür noch in einem gesonderten Verfahren zur Anzeige.