Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg-Ossenheim- erst geklaut, dann Bürgerhaus beschädigt

Zu einem 18-jährigen Ladendieb wurden Friedberger Polizisten gestern Abend (30.08.2023) gerufen. Er hatte im Rewe-Markt in der Straße „Im Krämer“ Alkoholika geklaut. Ein Marktmitarbeiter hatte ihn gegen 21:55 Uhr auf frischer Tat erwischt und den Friedberger bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. Nach der Anzeigenaufnahme durfte er von dannen ziehen. In der Nacht (31.08.2023), gegen 02:30 Uhr, meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Er sprach von lauten Schlägen die er am Bürgerhaus höre. Wieder rückten die Ordnungshüter aus und stellten eine zerschlagene Scheibe an der Eingangstür, sowie ein zerschlagenes Oberlicht am Ossenheimer Bürgerhaus fest. Noch bei der Tatortaufnahme ergaben sich Hinweise auf den 18-jährige Ladendieb, der just in diesem Moment vorbeikam. Der alkoholisierte junge Mann musste mit zur Friedberger Wache. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung zu. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache wieder verlassen.

Bad Vilbel- in Transit gegriffen

Zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr stahl gestern Nachmittag (30.08.2023) ein Unbekannter den Rucksack eines 37-Jährigen. Dieser hatte seinen Ford in der Straße „Auf dem Lattigkopf“ abgestellt. Offenbar griff der Dieb durch das halb geöffnete Seitenfenster und schnappte sich den Rucksack von der Beifahrerseite. Neben Bargeld befanden sich Ausweißdokumente und mehrere Karten in dem Rucksack. Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 5460-0.

Bad Vilbel: mit Krad in Daimler gekracht

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin verletzt wurde kam es gestern Abend (30.082023), gegen 18:10 Uhr, auf der K10. Ein 42-Jähriger Benz-Fahrer war auf der K 10 von Bad Vilbel in Richtung Karben unterwegs. Er beabsichtigte nach links in einen Feldweg einzubiegen und bremste ab. Dadurch bildete sich ein Rückstau. Eine 50-jährige Motorrad-Fahrerin überholte offenbar die wartenden Pkws des Rückstaus und krachte in linke Fahrzeugseite des abbiegenden schwarzen E-Klasse Mercedes. Die aus dem Hochtaunuskreis stammende Krad-Fahrerin stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Sowohl die blaue Yamaha RJ14 als auch der Benz wurde durch die Kollision beschädigt. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf rund 5.700 Euro.

Bad Nauheim – Exhibitionist in der Frankfurter Straße

Ein unbekannter Mann ist am Mittwochnachmittag (30.08.2023) in der Frankfurter Straße als Exhibitionist in Erscheinung getreten. Der bislang Unbekannte kam einer 12-Jährigen, gegen 13:30 Uhr, aus Richtung des Netto-Marktes entgegen. Er entblößte sich und führte exhibitionistische Handlungen durch. Die Geschädigte beschrieb den Mann als 30-40 Jahre alt mit dunklen Haaren, dunkler Haut und einem Drei-Tage-Bart. Er war bekleidet mit einem weißen T-Shirt, grauer Jogginghosen, weißen Schuhen und einem dunkelblauen Melonenhut. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzen.

Friedberg- in Keller eingebrochen

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses ließen Diebe einen grauen E-Scooter mitgehen. Auf noch unbekannte Weise verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Mehrfamilienhaus in der Hospitalgasse. Dort öffneten sie den Schließriegel eines Kellerverschlags, stahlen den 400 Euro teuren Scooter des Herstellers Segway und flüchteten. Wem sind verdächtige Personen zwischen 15:00 Uhr am Dienstag (29.08.2023) und 11:30 Uhr am Mittwoch (30.08.2023) in der Hospitalgasse aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des frau/orangenen E-Scooter F20 D, mit dem Versicherungskennzeichen 997WEZ, geben? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Nidda- Reifen an Corsa zerstochen

In der Nacht von Dienstag (29.08.2023) auf Mittwoch (30.08.2023) zerstachen Unbekannte die Reifen eines in der Weiherstraße abgestellten Opels. Mit einem spitzen Gegenstand stachen sie in die beiden vorderen, sowie den hinteren linken Reifen und verursachten so einen 300 Euro teuren Schaden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise. Wem sind die Vandalen zwischen 19:00 Uhr und 06:30 Uhr aufgefallen? Wem sind Personen aufgefallen, die sich an dem roten Opel Corsa zu schaffen machten? Hinweise erbittet die Polizei in Nidda unter Tel.: (06042) 964818-0

Friedberg- Kennzeichen gestohlen

Diebe stahlen beide Kennzeichen eines schwarzen Fiat Panda. Dieser stand zwischen Dienstag (29.08.2023), 18:00 Uhr und Mittwoch (30.08.2023), 07:40 Uhr am Güterbahnhof. In diesem Zeitraum stahlen die Unbekannten die Kennzeichen, MR-XV 481. Zudem beschädigten sie den rechten Außenspiegel, sowie die Scheibenwischblätter des Pandas. Der Schaden wird mit 250 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Altenstadt- Diesel abgezapft

Auf dem Parkplatz der Deutschen Bahn in der Hanauer Straße machten sich Langfinger am Tank eines LKWs zu schaffen. Sie brachen den Tankdeckel des Daimler Trucks auf und zapften rund 200 Liter Diesel ab. Der Schaden am Tankdeckel wird mit 120 Euro beziffert, der Dieselkraftstoff mit 315 Euro. Hinweise, zu den Dieben, die zwischen Dienstag (29.08.2023), 17:00 Uhr und Mittwoch (30.08.2023), 06:15 Uhr am Werk waren, erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

Bad Vilbel – Autoaufbrecher scheitern

In der Frankfurter Straße scheiterten Unbekannte bei einem versuchten Autoaufbruch. Zwischen 20:30 Uhr am Dienstag (29.08.2023) und 08:30 Uhr am Mittwoch (30.08.2023) versuchten sie die Fahrertür eines grauen Audi A3 aufzubrechen. Die Tür hielt jedoch stand. Die Polizei beziffert den Schaden mit 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 546-0.