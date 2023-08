Frankfurt / Neu Isenburg: Vermisstenfahndung der Polizei Südosthessen – Wo ist Gabriel Hutter?

Frankfurt (ots) – Wo ist Gabriel Hutter aus Neu-Isenburg? Das fragt die

Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem

88-Jährigen.

Herr Hutter ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine sehr schlanke Statur und graue

kurze Haare. Er verließ in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch seine

Wohnanschrift „Am Forsthaus Gravenbruch“ in Neu-Isenburg. Eine Nachbarin gab an,

ihn am Mittwoch, gegen 11 Uhr, am Südbahnhof Frankfurt gesehen zu haben. Zum

Zeitpunkt seines Verschwindens war er komplett dunkel gekleidet.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich Herr Gabriel Hutter in einer hilflosen

Lage befindet und medizinische Hilfe benötigt.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Gabriel Hutter geben kann, wird gebeten,

sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder

bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Polizeipräsidiums

Südosthessen.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Diebstahl aus Hotellobby

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Morgen (30. August 2023) kam es in einer

Hotellobby in der Mainzer Landstraße zu einem Diebstahl eines hochwertigen

Rucksacks samt Inhalt. Der Täter flüchtete mit dem Diebesgut.

In der Lobby eines Hotels in der Mainzer Landstraße ließ ein 40-jähriger Tourist

gegen 08.15 Uhr seinen mitgeführten Rucksack kurz aus den Augen. Ein bislang

unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und entwendete diesen. Erst einige

Augenblicke später bemerkte der Geschädigte, dass sein Rucksack der Marke „Tumi“

im Wert von 400 Euro und weitere darin befindliche Wertgegenstände, u.a. Bargeld

in Höhe von ca. 1.000 Euro und 300 Pfund, eine Geldbörse der Marke „Prada“ und

sein „IPhone X“ entwendet worden waren. Täterbeschreibung: Männlich, trug eine

schwarze Schiebermütze, ein graues Hemd, eine schwarze Jacke, eine dunkle Hose

und dunkle Schuhe.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen und / oder dem

Tatablauf machen können, werden gebeten, sich mit dem örtlich zuständigen 4.

Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755 – 10400 oder mit jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Innenstadt: Glasbruch nach Wutausbruch

Frankfurt (ots) – (lo) Aus bislang unbekannten Gründen warf ein 39-jähriger Mann

in der Nacht zum Montag (28.08.2023) gegen 02.00 Uhr die Schaufensterscheiben

eines Gebäudes auf der Zeil ein, in dem sich eine Bank, ein Kiosk und eine

Wechselstube befinden.

Der Tatverdächtige benutzte mehrere Pflastersteine und ein Fahrrad, um die

Scheiben einzuschlagen.

Der Täter konnte von der Polizei festgenommen werden.

Die Ursache seines Wutausbruchs ist Gegenstand der Ermittlungen.

Er muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten.

Frankfurt – Sindlingen: Fußgänger angefahren – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) Am vergangenen Sonntag, den 27.08.2023, kam es in der

Sindlinger Bahnstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 45-jähriger

Mann von einem Kleinwagen erfasst wurde. Der unbekannte Autofahrer schaute

zunächst noch nach dem Fußgänger, entfernte sich allerdings von der

Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 45-jährige Mann gegen 22:10 Uhr zu Fuß

auf dem Gehweg der Sindlinger Bahnstraße in Richtung West-Höchster-Straße

unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein Mann mit seinem Auto die

West-Höchster-Straße in Richtung Sindlinger Bahnstraße. An der Unterführung des

S-Bahnhof Frankfurt-Zeilsheim trat der 45-Jährige auf die Fahrbahn, um diese zu

überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Der 45-Jährige blieb nach

der Kollision auf der Fahrbahn liegen.

Der Autofahrer stieg aus und erkundigte sich nach dem Zustand des Fußgängers.

Nach einem kurzen Gespräch setzte der Fahrer seinen Weg in Richtung Höchster

Farbenstraße fort, ohne seine Personalien und Erreichbarkeit zu hinterlassen. In

der Folge wählte ein Passant den Notruf. Der schwer verletzte Fußgänger kam in

ein Krankenhaus. Zur Unfallzeit war der 45-Jährige stark alkoholisiert.

Der bislang unbekannte Fahrer des Kleinwagens, bei dem es sich um einen Ford

Fiesta gehandelt haben soll, konnte laut Zeugen wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 25 bis 30 Jahre alt, schlanke Statur, kurze dunkle Haare,

mutmaßlich nordafrikanisches Erscheinungsbild; bekleidet mit einer dunklen

Basecap, trug lange dunkle Kleidung (mutmaßlich einen Hoodie als Oberteil).

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem

unbekannten Fahrer und / oder dessen Fahrzeug bzw. dem Kennzeichen machen

können. Diese werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der

Rufnummer 069 / 755-46208 (Mo. bis Fr. von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr) oder beim

örtlich zuständigen 17. Polizeirevier unter der 069 / 755-11700 zu melden.

Frankfurt – Innenstadt: Einbruch in Apotheke

Frankfurt (ots) – (dr) Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am

gestrigen Mittwoch (30.08.2023), gegen 23:58 Uhr, unbefugt Zutritt zu einer in

der Schillerstraße befindlichen Apotheke und bediente sich an der Auslage.

Der Einbrecher gelangte gewaltsam über die Eingangstür in den Verkaufsraum der

Apotheke und nahm diverse Medikamente im Wert von rund 100 Euro an sich. Nach

der Tat verließ er das Gebäude und verschwand in unbekannte Richtung.

Bei dem Täter handelt es sich um einen circa 30 bis 35 Jahre alten Mann mit

kurzen, blonden Haaren. Dieser trug ein kurzärmliges, hellblaues T-Shirt mit

dunkelblauen Streifen, eine lange blaue Jeanshose sowie schwarze Schuhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden

gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 /

755-52199 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

Frankfurt – Rödelheim: Wahlplakate gestohlen

Frankfurt (ots) – (dr) Unbekannte haben im Zeitraum von Montag, den 28. August

2023, bis Mittwoch, den 30. August 2023, in der Westerbachstraße mehrere

Wahlplakate gestohlen, die an Straßenmasten angebracht waren.

Die vier Plakate der Partei „AfD“ waren in Höhe der Hausnummern 29 und 37 mit

Kabelbindern befestigt. Es wurden Strafverfahren wegen Diebstahls gegen

unbekannt eingeleitet.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Tat von einer Person begangen, die wie

folgt beschrieben werden kann:

Circa 170 cm groß, schlanke Statur, blonde Haare; bekleidet mit schwarzem

Oberteil mit weißem Brustaufdruck, einer dunklen Kapuzenjacke, einer schwarzen

Hose oder einem Rock sowie mutmaßlich hellen Schlappen (oder Barfuß); führte

eine grüne Tasche mit sich und trug einen orangefarbenen Rucksack.