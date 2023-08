Herborn- geschlagen und getreten

In eine körperliche Auseinandersetzung gerieten gestern (30.08.2023), am späten Abend, zwei junge Männer in der Bahnhofstraße. Gegen 23:30 Uhr wurden die Herborner Ordnungshüter alarmiert. Im Bereich des Bahnhofsvorplatzes waren der 28-Jährige und sein 23-Jähriger Kontrahent aneinandergeraten. Im Verlauf des Streits schlug der 23-Jährige seinem älteren Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Als dieser zu Boden ging, trat der in Breitscheid wohnhafte Täter offenbar mehrfach gegen den Kopf des auf dem Boden liegenden 28-Jährigen aus Lahnau. Der Geschädigte trug Verletzungen im Gesicht davon. Auf den Breitscheider kommt nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

Wetzlar- Auseinandersetzung am Forum

Eine zunächst verbale Streitigkeit endete mit einem Tritt gegen den Brustkorb. Ein 59-Jähriger war gestern (30.08.2023) fußläufig am Forum unterwegs, als er von zwei jungen Männern mehrfach als „Arschloch“ beleidigt wurde. Sie gerieten in eine zunächst verbale Auseinandersetzung. Plötzlich wurde der 59-Jährige offenbar von einem der Täter festgehalten, während der Zweite trat ihn angriff und gegen seinen Brustkorb trat. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Wer hat die Auseinandersetzung gegen 18:00 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben. Einer soll 170 cm und 19 bis 20 Jahre alt gewesen sein. Er hatte schwarze Haare, hervorstehende schwarze Augen und sprach türkisch. Bekleidet war er mit einem blauen Sportshirt, schwarzer Jogginghose und weißen Turnschuhen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.