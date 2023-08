Marburg – Festnahme nach Drogenhandel

Die Polizei nahm am Mittwoch, 30. August, um kurz nach 13 Uhr nahe den Lahnterrassen einen 59 Jahre alten Mann vorübergehend fest und stellte bei ihm insgesamt fast 140 Gramm Marihuana und Haschisch sicher. Der im Ostkreis lebende, polizeibekannte Mann steht unter dem Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen gegen den im Anschluss an alle polizeilichen Maßnahmen entlassenen Mann dauern an.

Marburg – Festnahmen nach Volksverhetzung

Immer wenn eine Person augenscheinlich ausländischer Herkunft an ihm vorbeilief oder sich in unmittelbarer Nähe befand, rief der Mann lauthals beleidigende und ausländerfeindliche Parolen. Die Polizei nahm letztlich den in Marburg wohnenden 52 Jahre alten Mann kurzzeitig fest und erteilte ihm im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis. Der alkoholisierte Mann, sein Alkotest zeigte 1,32 Promille, saß am Mittwoch 30. August auf dem Gehweg bei den Taxiständen am Marburger Hauptbahnhof. Die Polizei nahm ihn nach einer entsprechenden Anzeige gegen 20.25 Uhr fest. Etwaige weitere Zeugen der ausgestoßenen ausländerfeindlichen Parolen werden gebeten, sich mit dem Staatsschutz bei der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Neustadt – Autodiebstahl oder Diebstahl aus dem Auto?

Ob es der Täter auf den braunen Mitsubishi ASX oder „nur“ auf Teile aus diesem Auto abgesehen hatte, steht nicht fest. Tatsache ist allerdings, dass beides scheiterte. Der Versuch durch Schlossmanipulation die Fahrertür zu öffnen misslang, verursachte jedoch einen Schaden von vermutlich mehreren Hundert Euro. Das Auto parkte auf einem der Mitarbeiterparkplätze der Deutschen Bahn am Bahnhof in Neustadt. Wer hat dort zur Tatzeit zwischen 19.30 Uhr am Mittwoch und 06.00 Uhr am Donnerstag, 31. August, verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unfallflucht im Salegrund – Schaden an blauem Auto

Der hinten rechts beschädigte blaue Seat Leon parkte Die ON 02 parkte zur Unfallzeit am Mittwoch, 30. August, zwischen 06.10 und 15.15 Uhr in einer gekennzeichneten Parkfläche neben dem Wohnhaus „Am Salegrund 14“ neben ihrem Wohnhaus vorwärts ein. Über den Unfallhergang ließen sich nur Vermutungen anstellen. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder zu dessen Fahrer oder Fahrerin ergaben sich nicht. Wer hat in der fraglichen Zeit am Unfallort ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem Heck des blauen Pkw gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.