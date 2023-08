Gießen: Kupferkabel gestohlen

Auf Kupferkabel im Wert von fast 30.000 Euro hatten es Unbekannte auf einer Baustelle des Umspannwerks in der Krofdorfer Straße abgesehen. Der oder die Diebe schnitten den Zaun auf und gelangten aufs Gelände. Dort brachen sie mehrere Container auf und stahlen daraus die Kabel oder trennten bereits verlegte Kabel ab. Zudem versuchten sie ein Rolltor und ein Lüftungsgitter erfolglos aufzuhebeln und beschädigten diese. Weiterhin brachen sie das Schloss des Eingangstors auf. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der oder die Täter in diesem Bereich das Diebesgut verladen haben und von dort mit einem Transportfahrzeug flüchteten. Wer hat dort zwischen 16.30 Uhr am Freitag (25.08.23) und 07.00 Uhr am Montag (28.08.23) verdächtige Personen und oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Staufenberg: 31-Jährige in Treis an der Lumda offenbar verfolgt

Ein Unbekannter verfolgte am Montagabend eine 31-jährige Frau in Treis an der Lumda. Sie war gegen 23.00 Uhr mit ihrem kleinen Hund in der Großen-Busecker-Straße unterwegs, als ihr der Unbekannte auffiel. Da der Mann ihr offenbar folgte, rief sie ihm energisch zu und forderte ihn auf, stehenzubleiben. Nachdem der Unbekannte der Aufforderung nicht nachkam, lief sie in Richtung Innenstadt und bog in die Straße „Am Falltor“ ein. Dort rief sie um Hilfe und der Mann brach daraufhin die Verfolgung ab. Der Unbekannte ist etwa 1,80 Meter groß. Er trug eine dunkle Hose, ein helles Oberteil mit Kapuze und hatte eine große Tasche oder einen Rucksack dabei. Wem ist der Vorfall aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen im Nahbereich gemacht? Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Pohlheim: E-Roller-Fahrer pustet über zwei Promille

Stattliche 2,55 Promille zeigte das Display eines Alkoholtesters bei einer Verkehrskontrolle in der Anneröder Straße an. Der E-Roller-Fahrer fiel wegen des fehlenden Versicherungskennzeichens einer Polizeistreife am Mittwoch (30.08.2023) gegen 19.30 Uhr auf. Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Nachdem der 28-Jährige ins Gerät pustete, kam er zur Blutentnahme mit auf die Wache. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen des Verstoßes gegen das Plichtversicherungsgesetz verantworten.

Gießen: Fahrgast mischt sich in Streit ein

Als ein 28-jähriger „Fahrgast“ aus Grünberg mit einem Busfahrer in eine verbale Auseinandersetzung geriet, kam ein weiterer Fahrgast zur Hilfe. Am Mittwoch gegen 20.15 Uhr stieg in der Bahnhofsstraße der 28-Jährige ohne Fahrschein in den Linienbus ein und schrie rum. Daraufhin kam es mit dem Busfahrer zu einem Streit. Ein 34-Jähriger mischte sich ein, um zu schlichten. Als er und der Busfahrer den Mann aus dem Bus befördern wollten, schlug dieser mehrfach nach den Beiden. Zudem hielt sich der Grünberger an der Bustür fest und riss an dieser, so dass diese beschädigt wurde. Der Busfahrer und der 34-jähriger erlitten leichte Verletzungen, benötigten jedoch nach ersten Erkenntnissen keine ärztliche Behandlung. Eine Streife der Polizei und Beamte der Bundespolizei nahmen den Mann wenig später fest. Im Streifenwagen schlug der Mann mehrfach mit dem Kopf gegen die Scheibe und versuchte die Beamten zu bespucken und zu treten. In der Polizeiwache versuchte der alkoholisierte Mann sich weiterhin selbst zu verletzten. Er pustete 2,28 Promille. Aufgrund seinen gesundheitlichen Zustandes kam er in eine Fachklinik. Die Beamten leiteten gegen den 28-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.

Gießen: Gegen PKW getreten – Zeugenaufruf

Nachdem ein Unbekannter gegen die Tür eines Ford trat, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Ford-Fahrer fuhr vom Taxenstand in der Straße „Neustadt“ in Richtung Marktplatz los, als sich auf der Straße offenbar ein Radfahrer befand. Nach verbalen Streitigkeiten um die Vorfahrt, soll der Radfahrer gegen den grauen Kuga getreten haben und geflüchtet sein. Der Unbekannte ist zwischen 29 und 35 Jahre alt und zirka 1,90 Meter. Er hatte blond gelockte Haare und trug ein schwarzes Stirnband, eine dunkle Jeans und ein beigefarbenes Hemd. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Radfahrers machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Ordnungsamtmitarbeiter und Polizisten angegriffen

Während einer Musikveranstaltung auf dem Schiffenberg verhielt sich ein Gast alkoholbedingt offenbar so aggressiv, dass er durch die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ein Hausverbot erhielt und verließ anschließend das Festgelände verließ. Auf dem Weg in Richtung Schiffenberger Weg pöbelte er. Als ihn eine Streife des Ordnungsamtes kontrollieren wollte, schubste er einen Mitarbeiter. Bei seiner Festnahme schlug er einem Mitarbeiter ins Gesicht. Der Ordnungshüter erlitt eine Verletzung im Mundbereich. Eine Polizeistreife kam unterstützend hinzu und nahm ihn mit auf die Wache. Auf dem Weg dorthin beleidigte er die Polizisten und trat nach einem, welcher eine Verletzung im Rumpfbereich erlitt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen musste der Festgenommene eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er hatte zuvor über 1,6 Promille gepustet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen holte ihn seine Lebensgefährtin ab. Wer hat den Vorfall und das Verhalten des Mannes beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Fernwald: Versuchter Kupferdrahtdiebstahl aus Solarpark misslungen

Auf Kupferdraht hatte es ein Ungekannter in einem Solarpark abgesehen. Der Dieb zerschnitt am Mittwoch gegen 00.30 Uhr den Stacheldraht des an der Landesstraße 3129 gelegenen Parkgeländes und betrat es. Anschließend riss er mehrere Meter Kupferdraht aus einer Abdeckung und rollte diese zusammen. Dabei beschädigte er offenbar die Solarmodule. Als der Sicherheitsdienst ihn erwischte, flüchtete er ohne Beute. Wer hat in der Nähe einen augenscheinlich flüchtenden oder auffälligen Mann beobachtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Hungriger Dieb

Nachdem sich ein offenbar hungriger Dieb Zugang zu einem PKW verschaffte, aß er die darin liegenden Kekse. Zudem durchwühlte er noch das Fahrzeug, entwendete jedoch nichts. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 18.30 Uhr am Sonntag (27.08.23) und 07.00 Uhr am Mittwoch (30.08.23) im „Günthersgraben“. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Reiskirchen/A5: Schwerverletzt nach Unfall

Ein Schwerverletzter und über 25.000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Autobahn 5 zwischen dem Autobahndreieck Reiskirchen und der Ausfahrt Reiskirchen. Ein 48-jähriger kam am Mittwoch (30.08.23) gegen 19.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Vito auf der regennassen Fahrbahn von der Straße ab und touchierte die Betonleitwand. Anschließend rutschte das Fahrzeug auf die rechte Seite über die Grünfläche. In einem Graben kam das Fahrzeug dann zum Stehen. Der in Baden-Württemberg lebende Fahrer erlitt schwere – aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Eine Rundfunkwarnmeldung informierte über die Sperrmaßnahmen am Unfallort.