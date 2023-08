Unbekannte brechen Baum auf Marktplatz ab

Tatzeit: Mittwoch, 23.08.2023 bis Donnerstag, 24.08.2023

Unbekannte brechen vermutlich in der Nachtzeit von Mittwoch auf Donnerstag eine Kugelakazie ab. Der Baum befand sich am Marktplatz in der Hauptstraße in Frielendorf und wurde hierbei komplett beschädigt.

Zuerst wurden zwei Holzpfähle zur Stabilisierung des Stammes durch die unbekannten Täter aus dem Erdreich gezogen und dann wurde der Stamm des Baumes abgebrochen.

Die Polizeistation Homberg ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf 250,- EUR.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.