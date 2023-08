Gebrauchtwagen aufgebockt und 16 Kompletträder gestohlen: Zeugen in Wolfhagen gesucht

Wolfhagen (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag auf einem Abstellplatz eines Autohändlers an der Ippinghäuser Straße in Wolfhagen von vier Pkw des Herstellers Audi die Räder abmontiert und gestohlen. Die betroffenen Gebrauchtwagen, die auf einem umzäunten Gelände zwischen dem Ortsausgang und der Biogasanlage abgestellt waren, wurden von den Tätern auf Pflastersteine aufgebockt. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Wolfhagen suchen nun nach Zeugen, die im Bereich des Tatorts möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Diebe geben können.

Die Tatzeit lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen Mittwochabend, 18:00 Uhr, und den heutigen Morgen, 9:30 Uhr, eingrenzen. Wie die aufnehmende Streife berichtet, waren die Reifen mit Felgen im Gesamtwert von ca. 15.000 Euro fachmännisch abmontiert worden. Wohin die Täter flüchteten und womit sie die 16 Kompletträder abtransportierten, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die den Wolfhager Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 05692-98290 bei der Polizei.