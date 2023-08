Unfall im Kreuzungsbereich

Fulda. Ein 22-jähriger VW-Fahrer aus Fulda und ein 51-jähriger Beifahrer in einem Nissan aus Petersberg wurden bei einem Unfall am Mittwoch (30.08.) leicht verletzt. Der VW-Fahrer befuhr gegen 18.30 Uhr in Fulda die Petersberger Straße in Fahrtrichtung Emailierwerk und wollte die Kreuzung Petersberger Straße/Heinrichstraße überqueren. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem 53-jährigen Nissan-Fahrer, welcher die Heinrichstraße aus Richtung Emalierwerk kommend in Fahrtrichtung Bahnhofstraße befuhr. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Hinweise nach Verkehrsunfall erbeten

Rotenburg. Am Mittwoch (30.08.), gegen 21.40 Uhr, kam es in einem Kreisverkehr in der Kasseler Straße zu einem Verkehrsunfall. Derzeitigen Erkenntnissen nach bremste ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stark ab, wodurch es zu einem Auffahrunfall mit einem nachfolgenden Renault-Twingo-Fahrer kam. Anstatt den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, fuhr der Unbekannte aus bislang nicht bekannten Gründen in Richtung „Im Heienbach“ davon. Laut des Twingo-Fahrers soll es sich bei dem Fahrzeug um einen älteren schwarzen Mercedes Sportcoupé (C-Klasse) gehandelt haben. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und dem Fahrzeugführenden machen können, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Drei Leichtverletzte

Bad Hersfeld. Am Freitag (25.08.), gegen 23.05 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem schwarzen Skoda Fabia die Bismarkstraße aus Richtung Reichsstraße kommend in Fahrrichtung Hainstraße. Ein ebenfalls 25-jähriger Mann aus Bad Hersfeld befuhr mit seinem grauen Mercedes Kombi die Breitenstraße aus Richtung Brüdergasse kommend in Fahrtrichtung Hochbrücke Frankfurter Straße stadtauswärts. An der Kreuzung Bismarkstraße und Breitenstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In Folge dessen wurde der Skoda Fabia über den Randstein gegen das dortige Brückengeländer geschoben. Der Fahrer des Skoda, dessen Beifahrerin und der Fahrer des Mercedes wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 16.450 Euro.

Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Ludwigsau. Ein 37-jähriger Mann aus Krefeld befuhr am Mittwoch (31.08.), zwischen 00.15 Uhr und 00.45 Uhr, die Fuldastraße aus Fahrtrichtung K1 kommend in Richtung des Straßenendes des dortigen Industriegebiets. Im Bereich einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über den Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab überfuhr und beschädigte mehrere Bauzäune. Der 37-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da bei ihm zudem der Verdacht auf Alkohol am Steuer bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

33-Jähriger leicht verletzt

Alsfeld. Ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Gießen war am Mittwoch (30.08.), gegen 21.20 Uhr, mit seinem Renault Clio auf der K 123 in Richtung Liederbach unterwegs. Aus unklarer Ursache kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einem abschüssigen Feld mehrfach. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der sich schätzungsweise auf rund 20.000 Euro beläuft.

Von Fahrbahn abgekommen

Schlitz. Am Montag (28.08.), gegen 10:45 Uhr, hielt eine 69-jährige Pkw-Fahrerin ihren Audi TT im Jubiläumslindenweg in einer Haltebucht in Richtung der Straße „In der Au“ an. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen beabsichtigte die 69-Jährige von dort aus ihr Fahrzeug zu wenden und dann in Richtung Gräfin-Anna-Straße zu fahren. Beim Wendemanöver kam sie aus noch unklarer Ursache mit ihrem Audi von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Stahlmattenzaun eines Gartengrundstücks. Beim anschließenden Zurücksetzen stieß der Wagen dann noch gegen eine Parkbank. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst von der Unfallstelle. Sie konnte jedoch kurze Zeit später ermittelt werden. Da bei ihr der Verdacht auf Alkohol am Steuer bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Einbruch in Einkaufsmarkt

Flieden. Indem sie die Eingangstür gewaltsam aufbrachen, verschafften sich unbekannte Täter am Donnerstagmorgen (31.08.), gegen 1.10 Uhr, Zutritt zu einem Einkaufsmarkt in der Schlüchterner Straße. Sie entwendeten aus einem dortigen Verkaufsraum Zigaretten in bislang nicht bekannter Menge und flüchteten. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Parkscheinautomat aufgebrochen

Fulda. Unbekannte Täter brachen am Mittwoch (30.08.), zwischen 3.35 Uhr und 4 Uhr, in der Magdeburger Straße einen Parkscheinautomat auf. Mit Bargeld in unbekannter Höhe flüchteten sie. Am Automat entstand Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büro

Kalbach. Durch gewaltsames Aufbrechen eines Fensters verschafften sich bislang Unbekannte zwischen Dienstagabend (29.08.) und Mittwochmorgen (30.08.) Zutritt zu einem Büroraum in der Hauptstraße in Mittelkalbach. Sie entwendeten aus einer Geldkassette Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und flüchteten auf dem gleichen Weg in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch

Fulda. Auf bislang nicht bekannte Weise verschafften sich Einbrecher am Mittwoch (30.08.), zwischen 16 Uhr und 20 Uhr, Zutritt zu einem Pfarrhaus in der Goerdelerstraße. Mit Diebesgut – darunter unter anderem diverser Schmuck in nicht bekanntem Wert – flüchteten sie. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche

Einbruch in Firmengebäude

Freiensteinau. Indem sie gewaltsam die Glaseingangstür einer Firma in der Straße „Im Strittchen“ in Weidenau zerstörten, verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen Dienstagabend (29.08.) und Mittwochmorgen (30.08.) Zutritt. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Anschließend flüchteten die Täter und hinterließen Sachschaden von rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büroraum

Grebenhain. Unbekannte Täter stiegen in der Nacht zu Mittwoch (30.08.) in ein Büro einer Gewerbehalle in der Straße „Am Steiger“ in Zahmen ein. Um sich Zugang zu verschaffen, hebelten die Langfinger ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Mit Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich flüchteten sie. Der Sachschaden beträgt rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Schlitz. Unbekannte Täter versuchten derzeitigen Erkenntnissen nach zwischen dem 20. und 25. August in ein Einfamilienhaus in der Schlesische Straße einzubrechen. Das Fenster im Erdgeschoss hielt den Hebelversuchen stand, sodass die Täter vermutlich von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Von einem schwarzen Ford C-Max entwendeten Unbekannte am Mittwoch (30.08.), zwischen 6.30 Uhr und 12 Uhr, die beiden Kennzeichen „FD-XI 232“. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem öffentlichen Parkplatz in der Leinenweberstraße in Hohe Luft geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Nach Streitigkeiten und Verkehrsunfall – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Fulda. Am Mittwochabend (30.08.), gegen 22.40 Uhr, war es im Bereich einer Tankstelle in der Schlitzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Taxis gekommen.

Nach aktuellem Kenntnisstand kollidierte dabei ein 50-jähriger Mann aus Fulda im Rahmen eines plötzlichen Abbiegemanövers aus noch unklarer Ursache mit der Fahrertür eines vorausfahrenden 28-jährigen Petersbergers. Im Anschluss soll ein 29-jähriger Beifahrer aus dem Taxi des Petersbergers dem 50-Jährigen aus noch unbekannten Gründen unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben.

Alle Beteiligten wurden in einem Rettungswagen vor Ort medizinisch behandelt. An beiden Taxis entstand Sachschaden in Gesamthöhe von rund 25.000 Euro.

Nur wenige Minuten zuvor war die Polizei bereits zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an der Wohnanschrift des 50-Jährigen in Fulda alarmiert worden. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen sollen der 28-jährige Taxi-Fahrer und sein Beifahrer an den Streitigkeiten, bei welchen ein 23-Jähriger verletzt wurde, beteiligt gewesen sein.

Zur Klärung des Sachverhalts wurden die beiden 28 und 29 Jahre alten Männer daher zunächst zur Dienststelle verbracht, welche sie im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnten. Nach momentanem Kenntnisstand dürften die Hintergründe der Streitigkeiten im persönlichen Bereich liegen. Die Polizei in Fulda hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen, die aktuell andauern.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können – insbesondere zum Unfallablauf in der Schlitzer Straße – werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.