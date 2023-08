Darmstadt

Darmstädter: 42-Jähriger von unbekanntem Duo geschlagen und getreten / Passanten eilen zu Hilfe / Polizei sucht Augenzeugen und Hinweisgeber

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, ist ein 42 Jahre alter

Mann aus Darmstadt am Mittwochabend (30.8.) in der Frankfurter Straße und in

Höhe einer Esso-Tankstelle, von zwei noch unbekannten Tätern geschlagen und

getreten worden. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar und

Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen zufolge

ereignete sich die Tat gegen 18.30 Uhr im Bereich des dortigen Radweges. Beide

Kriminelle sollen sich dem 42-Jährigen, der auf einem Fahrrad in Richtung

Arheilgen unterwegs war, von hinten genähert, überholt und ausgebremst haben.

Danach soll unmittelbar die körperliche Attacke mit Faustschlägen und Tritten

erfolgt sein. Im Anschluss flüchtete das Duo. Passanten eilten dem Darmstädter

zu Hilfe und begleiteten den Mann in ärztliche Behandlung. Zur

Personenbeschreibung der Flüchtenden liegen den Beamten bislang nur wenige

Details vor. Demnach soll einer der Beiden circa 30 Jahre alt und 1,80 Meter

groß gewesen sein. Er hatte „sehr helle Haut“, blonde, nach hinten gekämmte

Haare und war mit einem weißen Pullover und einer hellen Hose bekleidet. Zu den

hilfsbereiten Passanten liegen den Beamten keinerlei Anhaltspunkte vor. In

diesem Zusammenhang sucht das mit dem Fall betraute Kommissariat 43 Augenzeugen

des Geschehens, die Hinweise zum Hergang oder den Tätern geben können. Auch die

hilfsbereiten Passanten kommen als wichtige Zeugen in Betracht und werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690 bei den Kripobeamten zu melden.

Darmstadt: Geparktes Auto nach Beute durchwühlt / Täter entwenden elektronische Geräte und Werkzeug

Darmstadt (ots) – Elektronische Geräte und Werkzeug haben Kriminelle zwischen

Dienstag (29.8.) und Mittwochmorgen (30.8.) aus einem in der Karlstraße

geparkten Auto entwendet. Der Schaden wird derzeit auf rund 8000 Euro geschätzt.

Wie die Täter in das Auto gelangen konnten, ist derzeit noch unklar. Die

Darmstädter Kripo hat den Fall übernommen und die Ermittlungen eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690

erbeten.

Darmstadt: Schwarze Vespa gestohlen / Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Darmstadt (ots) – Eine schwarze Vespa Primavera im Wert von mehr als 3500 Euro

ist in der Nacht zum Mittwoch (29.30.8.) von Dieben im „Hohler Weg“ entwendet

worden. Das Kommissariat 43 hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren

Falls des Diebstahls eingeleitet und nimmt Hinweise zu den Tätern oder dem

Verbleib der Beute unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: Kassenhäuschen und Verkaufsbude im Visier Krimineller / Zeugen gesucht

Griesheim (ots) – Das Kassenhäuschen und die Verkaufsbude eines Sportvereins in

der Schülerstraße gerieten zwischen Dienstag (29.8.) und Mittwoch (30.8.) in das

Visier Krimineller. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter

gewaltsam Zugang zu den Räumen und suchten dort nach Stehlgut. Sie entwendeten

mindestens eine Musikbox und ließen einen Schaden von mehr als 1000 Euro zurück.

Das Kommissariat 42 in Pfungstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und

nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Hinweise unter der

Rufnummer 06157/9509-0 entgegen.

Modautal: Ungebetener Gast versucht Badefenster als Einstieg zu nutzen

Modautal (ots) – Ein ungebetener Gast hat offenbar versucht, am Mittwoch (30.8.)

zwischen 12.30 und 16.15 Uhr, das Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses „Am

Rittlings“ als Einstieg in die Räume zu nutzen. Glücklicherweise misslang das

kriminelle Unternehmen und der noch Unbekannte flüchtete. Als die Bewohner seine

Spuren bemerkten alarmierten sie die Polizei. Das Kommissariat 21/22 ermittelt

wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt unter der

Rufnummer 06151/9690, Hinweise von Zeugen entgegen. Wer in diesem Zusammenhang

verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden.

Gross-Gerau

Odenwaldkreis

Erbach-Erlenbach: Fahrzeug zerkratzt – Polizei sucht Zeugen

Ein weißer Ford, der auf dem Parkplatz „Ruheforst“ abgestellt war, geriet nach derzeitigem Kenntnisstand am Dienstagabend (29.8.) zwischen 20 und 20.45 Uhr in das Visier unbekannter Vandalen. Diese machten sich an dem Wagen zu schaffen und verursachten nach jetzigem Stand einen Schaden von circa 2000 Euro.

Den Ermittlungen zufolge hielt sich eine Frau, die einen Trolley bei sich hatte, zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz auf. Sie wird als circa 50 bis 60 Jahre alt, mit dunkelblonden längeren Haaren und leicht adipöser Figur beschrieben. Sie soll laut Aussagen einen verwirrten Eindruck gemacht haben. Ob ein Zusammenhang mit der Sachbeschädigung besteht, ist bislang noch unklar.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062 / 953-0 beim Kommissariat 41 der Polizei in Erbach zu melden.

VU-Flucht PKW gg Radfahrer

Reichelsheim (ots) – Am 28.08.23 gg. 21 h kam es in 64385 Reichelsheim,

Neuhausstraße zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde, als

dieser nach einer Berührung mit einem rückwärts fahrenden PKW zu Fall kam. Der

Fahrer des silberfarbenen PKW, entfernte sich nach einem kurzen Gespräch mit dem

Radfahrer von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem unfallflüchtigen KFZ bzw.

dessen Fahrer geben kann, ist hiermit aufgefordert, sich bei der Polizei in

Erbach unter 06062/9530 zu melden. Haa. POK, Pst Höchst (GSP)