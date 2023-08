Paketbote angegriffen

Wörth (ots) – Am Dienstag gegen 12.00 Uhr legte ein Paketbote eine Sendung in Wörth in der Schweriner Straße an der zugehörigen Adresse an einem Mehrparteienhaus ab und klingelte. Der Empfänger des Paketes fing sofort an, den Boten zu beleidigen und schubste ihn wenig später die Treppenstufen herunter. Die Auseinandersetzung verlagerte sich an die Hauseingangstür, welche der Empfänger zuschlug.

Der im Türbereich stehende Paketbote versuchte die Wucht der Tür mit den Händen abzufangen. Weil der Glaseinsatz der Tür platzte, erlitt der Paketbote Schnittverletzungen an den Händen. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Gegenüber der hinzugerufenen Polizeistreife verhielt sich der Paketempfänger ebenfalls aggressiv und ablehnend.

Weil er unter anderem seine Personalienangabe verweigerte, wurde neben der Körperverletzungsanzeige auch eine Verfahren nach den Ordnungswidrigkeitengesetz gegen ihn eingeleitet. Die Personalien konnten dennoch ermittelt werden.

Unfall auf der B9 mit hohem Sachschaden

Germersheim (ots) – Am Dienstagnachmittag kam es auf der B9 bei Germersheim zu einem Verkehrsunfall. Eine BMW-Fahrerin war auf regennasser Fahrbahn in Fahrtrichtung Speyer zu schnell unterwegs und kam ins Schleudern. Infolgedessen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte zunächst mit der Mittelleitplanke und danach mit einem LKW, bevor sie im Grünstreifen zum Stehen kam.

Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 33000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.