Mannheim: Jugendliche in der Neckarstadt beraubt – Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag verbrachten zwei 16-jährige Jugendliche den Abend auf der

Neckarwiese. Als sie sich gegen 23:30 Uhr auf den Nachhauseweg machten, stellten

sich ihnen an der Haltestelle Alter Meßplatz zwei Heranwachsende in den Weg. Es

kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, die darin mündete, dass einer der

Männer einen der beiden 16-Jährigen am Nacken packte und bedrohte, so er nicht

bereit wäre, sein Geld herauszugeben. Der Eingeschüchterte übergab dem zweiten

Mann sein gesamtes Bargeld. Dann forderten die Täter auch vom anderen

Jugendlichen Geld. Als dieser erwiderte, dass er keines bei sich habe, erhielt

er vom ersten Täter mehrere Schläge auf den Brustkorb. Dann flohen die Räuber in

Richtung des nahegelegenen Supermarktes.

Sie werden wie folgt beschrieben:

Der Haupttäter war ungefähr 20 Jahre alt, schlank und mit 190 cm groß gewachsen.

Er hatte kurze schwarze Haare und einen Oberlippenbart. Er trug eine dunkle

Kappe, schwarze Jogginghose und eine ärmellose, dunkle Jacke. Er sprach

akzentfrei Deutsch.

Der zweite Täter war im ungefähr gleichen Alter, aber mit 170 cm deutlich

kleiner. Er sprach nur Englisch, war unrasiert und hatte gewelltes, dunkles

Haar. Er trug dunkle Kleidung.

Teil der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim wegen Raubes ist auch

die Auswertung der Aufnahmen der dort vorhandenen Videokameras.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Telefonnummer 0621/174-4444, zu

melden.

Mannheim: 14-Jährige vermisst – Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Mannheim (ots) – Die Polizei sucht nach der 14-jährigen Jana K. aus Mannheim.

Sie ist seit Sonntag, 06.08.2023, nicht mehr an ihre Wohnadresse in

Mannheim-Wohlgelegen zurückgekehrt. Die intensiven Suchmaßnahmen der

Ermittlerinnen und Ermittler führten bislang nicht zum Auffinden des Mädchens,

weshalb jetzt auch mit einem Foto öffentlich nach ihr gefahndet wird. Dieses

kann hier abgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung/

Zwischenzeitlich bestand jedoch immer wieder telefonischer Kontakt zwischen der

Vermissten und einer Angehörigen, weshalb aktuell nicht von einer hilflosen Lage

ausgegangen wird. Dennoch konnten auch dadurch keine Hinweise auf ihren

Aufenthalt gewonnen werden.

Beschreibung der Vermissten über das Foto hinaus:

schlank

ca. 160 cm groß

osteuropäisches Erscheinungsbild

lange, rotblonde Haare

Bekleidung (beim Weggehen): Jeans, schwarzer Pulli, weiße Schuhe

Wer die Vermisste gesehen hat oder aus anderen Gründen Hinweise auf ihren

Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon:

0621/174-4444.

Mannheim: Einbrüche in Wohnungen – hoher Diebstahlschaden

Mannheim (ots) – Zu einem Einbruch in eine Wohnung in U-3 kam es in der Zeit von

Samstag, 26.08.23 bis Dienstag, 29.08.23, 21:30 Uhr. Eine bislang unbekannte

Täterschaft gelangte über ein Baugerüst und durch Aufhebeln des

Badezimmerfensters in die Wohnung eines Ehepaares. Der oder die unbekannte

Täter/in oder Täter/innen entwendete hierbei mehrere verschiedene Schmuckstücke

im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Zeit von Sonntagabend, 21:30 Uhr bis

Dienstag, 29.08.23, 07:20 Uhr in der Forster Straße in Käfertal. Auch hier

entwendeten ein/e oder mehrere unbekannte Täter/in/nen Bargeld im fünfstelligen

Bereich aus der Wohnung. Zuvor hatten sie die Wohnungstür aufgehebelt und sich

so Zutritt zur Wohnung verschafft.

In beiden Fällen haben Spezialisten der Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, unter Beteiligung der zentralen

Kriminaltechnik, die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem

Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/174-4444 bei

dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Mannheim, Schönau: Auto stößt mit Straßenbahn zusammen

Mannheim (ots) – Am Dienstag, um 11:50 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger mit seinem

Mercedes den Dirschauer Weg in Richtung Kattowitzer Zeile. In der Einmündung an

der Kattowitzer Zeile missachtete er die Vorfahrt einer Straßenbahn, welche in

Richtung Endhaltestelle Schönau unterwegs war. Trotz Vollbremsung des

Straßenbahnfahrers kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedesfahrer, wodurch

dieser auf ein am rechten Fahrbahnrand geparkten weiteren Mercedes geschoben

wurde. Das Auto des 22-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Straßenbahn

konnte in den Betriebshof geleitet werden. Personen kamen glücklicherweise bei

dem Zusammenstoß nicht zu Schaden. Die Schadenssumme aller Fahrzeuge beläuft

sich insgesamt auf mehrere tausend Euro im sechsstelligen Bereich. Der

Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim: 79-jähriger Autofahrer hinterlässt eine Spur der Verwüstung – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Dienstag, gegen 10 Uhr, fuhr ein 79-Jähriger mit seinem

Mercedes auf der Seckenheimer Landstraße in Richtung Mannheim-Oststadt. Auf der

Höhe des Kreisverkehrs zur Will-Sohl-Straße streifte er zunächst einen

Laternenmast und fuhr dann über eine Verkehrsinsel, an welcher er ein

Verkehrsschild beschädigte. Trotz der beiden Kollisionen setzte der Mann seine

Fahrt fort. An der Kreuzung Am Oberen Luisenpark/ Otto-Beck-Straße prallte er

auf eine an der roten Ampel wartende Fahrzeugreihe. Die Wucht der Kollision war

so stark, dass drei Fahrzeuge aufeinander geschoben wurden. Drei der vier

beteiligten Autos, inklusive des Mercedes des 79-Jährigen, waren derart

beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die genaue Schadenshöhe ist

noch nicht bekannt. Der Unfallverursacher sowie die Fahrerin eines Opels

erlitten bei der Karambolage leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme kam es zu einer kurzzeitigen Sperrung der Straße Am

Oberen Luisenring. Da der Verdacht einer Fahruntüchtigkeit aufgrund von

Medikamenteneinnahme bestand, musste der 79-Jährige eine Blutprobe abgeben. Die

Polizei behielt seinen Führerschein.

Gegen den Mann wird jetzt wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs

ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Verkehrsdienst Mannheim, unter der Telefonnummer 0621-1744222, zu melden.

Sexuelle Belästigung am Mannheimer Hauptbahnhof – Bundespolizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Dienstagmittag (29. August) haben vier bislang unbekannte

Tatverdächtige am Mannheimer Hauptbahnhof eine 24-Jährige sexuell belästigt.

Die Geschädigte befand sich gegen 14:15 Uhr am Bahnsteig 8a zwischen den

Abschnitten B und C. Im dortigen Raucherbereich zog einer der Tatverdächtigen

die junge Frau an den Armen zu sich heran und hielt sie fest. Als ein weiterer

Mann der Vierergruppe sich ebenfalls näherte, befreite sich die 24-Jährige und

entfernte sich vom Bahnsteig in Richtung Lindenhofunterführung.

In der Unterführung traf die Geschädigte auf Mitarbeiter der Deutschen Bahn

Sicherheit, welche die Bundespolizei am Hauptbahnhof informierten. Eine

Nahbereichsfahndung nach den Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen sexueller

Belästigung gegen unbekannt aufgenommen.

Die 24-Jährige beschreibt die Täter wie folgt: Zwischen 25 und 30 Jahren alt,

südländisches Erscheinungsbild, schwarze lockige Haare. Die Personen führten

große Einkaufstüten mit sich.

Weitere Geschädigte sowie Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt

geben können, werden gebeten sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Dies

kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 – 120160 oder über das Kontaktformular

unter www.bundespolizei.de erfolgen.