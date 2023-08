Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Hochzeitsgast beraubt – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag machte sich ein 40-Jähriger

in den frühen Morgenstunden auf den Heimweg, nachdem er zuvor als Gast auf einer

Hochzeit gefeiert hatte. Gegen 5 Uhr lief er durch die Scheffelstraße, als sich

ihm plötzlich vier Männer in den Weg stellten und nach seinem Handy verlangten.

Weil er der Forderung nicht nachkam, schlugen die Männer im Alter zwischen 20

und 40 Jahren auf ihn ein bis er am Boden lag. Dort raubten sie ihm die

Armbanduhr und das Mobiltelefon. Der 40-Jährige wurde durch die Attacken leicht

verletzt und begab sich zunächst nach Hause. Einige Stunden später meldete er

den Vorfall der Polizei. An die Angreifer konnte er sich nur rudimentär

erinnern.

Die Kriminalpolizei leitete die Ermittlungen hinsichtlich des gemeinschaftlichen

Raubes ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Telefonnummer 0621/174-4444, zu

melden.

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

Mannheim (ots) – Am Dienstag bog um kurz nach 15:30 Uhr ein 71-Jähriger mit

seinem Hyundai von der L 594 nach links in die Wieslocher Hauptstraße ab. Dabei

übersah der Mann einen von Wiesloch in Richtung Frauenweiler fahrenden,

entgegenkommenden Peugeot. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß der beiden

Fahrzeuge, die durch die Kollision schwer beschädigt wurden und anschließend

abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird mit 13.000 Euro angegeben.

Die 25-jährige Peugeotfahrerin sowie der Unfallverursacher kamen leicht verletzt

in ein Krankenhaus. Die Strecke konnte um kurz nach 17 Uhr wieder für den

Verkehr freigegeben werden.