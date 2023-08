Heidelberg: Mit über 2 Promille im Auto unterwegs

Heidelberg (ots) – Einer aufmerksamen Streife der Bereitschaftspolizei Bruchsal,

welche in Heidelberg im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft unterwegs war, fiel

in der Speyerer Straße ein 65-jähriger Autofahrer auf. Dieser wurde in Höhe des

Baumschulenwegs einer Kontrolle unterzogen. Währenddessen konnte starker

Alkoholgeruch durch die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten festgestellt

werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2, 7 Promille. Im weiteren Verlauf

stellte sich zudem heraus, dass der 65-Jährige nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis ist. Auf dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte wurde dem Mann dann

Blut genommen. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit

im Verkehr verantworten.

Heidelberg: Zwei Passanten verhindern Diebstahl und geraten in Schlägerei

Heidelberg (ots) – Am Dienstagabend, um 23.30 Uhr beobachteten zwei Männer im

Alter von 23 und 32 Jahren einen Diebstahl in der Bahnhofshalle. Ein ebenfalls

23-Jähriger entwendete einem auf einer Bank in der Halle schlafenden 50-Jährigen

das Mobiltelefon. Als die beiden Männer das sahen, wollten sie den 23-Jährigen

davon abhalten und nahmen das Handy des 50-Jährigen an sich. Daraufhin kam es zu

einer Rangelei körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei Männern, welche

sich zwischenzeitlich auf den Bahnhofsvorplatz verlagert hatte, wobei sich der

eine 23-Jährige aus der Gruppe leicht verletzte.

Durch die zwischenzeitlich eingetroffenen Streifen des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte konnten alle drei Personen festgenommen werden. Die

Ermittlungen wegen des Diebstahls und der wechselseitigen Körperverletzung

wurden eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter Tel.: 06221/1857-0

zu melden.

Heidelberg/ Nußloch/ Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Tiere auf der Flucht

Heidelberg/ Nußloch/ Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nicht nur das

ausgewachsene Wildschwein, welches Heidelberg-Neuenheim und die Bahnstadt

besuchte, sondern auch mehrere ausgebüxte Tiere beschäftigten am Dienstag die

Polizei. Am Nachmittag wurde beim Polizeirevier Heidelberg-Nord ein 3 Monate

alter Maltipoo-Hundewelpe abgegeben, den die Beamtinnen und Beamte kurze Zeit

später an seine überglückliche Besitzerin zurückgeben konnten. Bereits am Morgen

nutzten Lulu und Lotte, zwei schwarz-weiße Schafe, ihre Chance auf einen

Ausflug, nachdem ein herabgestürzter Baum den Weidezaun umgerissen hatte. Eine

Streife des Polizeireviers Wiesloch sorgte dafür, dass den Tieren von der

angrenzenden L 594 zwischen Leimen und Nußloch kein Ungemach drohte und wartete

geduldig auf die Besitzerin, die den Freigang beendete. Einen guten Grund für

ihre Flucht hatten Ziegen in Weinheim. Passanten meldeten die freilaufenden

Tiere im Bereich der Gewerbestraße. Als eine Streife zusammen mit der

Tierrettung die Ziegen und das dazu passende Gehege fand, musste sie

feststellen, dass dort keine guten Haltungsbedingungen herrschten. Sie rügten

den Besitzer der Tiere und verständigten das Veterinäramt, welches die vom

Ziegenhalter angekündigte Mängelbeseitigung überwachen wird.

Heidelberg: PKW-Fahrerin übersieht beim Abbiegen Radfahrer

Heidelberg (ots) – Am Dienstag übersah eine 20-jährige BMW-Fahrerin um kurz nach

18:30 Uhr beim Abbiegen von der Speyerer Straße in die Straße Langer Anger einen

Radfahrer. Die Frau ließ an der Kreuzung zunächst zwei bevorrechtigte Radfahrer

passieren. Dann hupte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, da ihm das Abbiegen

der 20-Jährigen nicht schnell genug ging, obwohl diese keine andere Möglichkeit

hatte, als zu warten. Die Frau bog nun eilig ab, bemerkte aber nicht einen

weiteren auf dem Radweg herannahenden Radfahrer. Dem 27-Jährigen war so

plötzlich der Weg blockiert und er musste eine Vollbremsung einlegen, wodurch er

stützte und sich leicht verletzte. Er konnte vor Ort ambulant medizinisch

versorgt werden. Zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam es

nicht.

Die 20-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen fahrlässiger

Körperverletzung rechnen.