Karlsruhe: In Mühlburg wird in diesem Jahr ganz groß gefeiert

Karlsruhe. Ortsjubiläum, Bürgerverein feiert, Jubiläums-Kerwe und Verkaufsoffener Sonntag Mühlburg hat dieses Jahr allen Grund zum Feiern: 775 Jahre Mühlburg (1248 erstmals erwähnt), 125 Jahre Bürgerverein Mühlburg und 45 Jahre Kerwe Mühlburg: Natürlich werden all diese Jubiläen entsprechend gefeiert – von Donnerstag, 7., bis Montag, 11. September bei der „Jubiläums-Kerwe“ auf dem Fliederplatz – mit einem vielfältigen Programm. Schon bei der Eröffnung am Donnerstag, 7. September, ab 18 Uhr (Zeltöffnung ist schon ab 12 Uhr) mit dem traditionellen Fassanstich – in diesem Jahr mit Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup – gibt es ein ansprechendes Programm mit Gunzi Heil und Anita & Alexandra Hofmann.

Mehr Infos zu Mühlburg unter www.muehlburg-live.de und zu den Kerweangeboten unter

www.zummetzgerwirt.de

(Quelle: PM Ludwig Center GmbH)