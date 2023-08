Belästigung

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Ein 48-jähriger Mann aus Ludwigshafen steht im Verdacht am Dienstagnachmittag, 29.08.2023, gegen 15:30 Uhr eine andere Person auf dem Parkplatz eines in der Kopernikusstraße in Ludwigshafen ansässigen Supermarktes belästigt zu haben. Nach Erstmitteilung durch den Filialleiter wurde er durch einen Kunden auf den 48-Jährigen aufmerksam gemacht, da dieser sich im Bereich des Parkplatzes temporär entblößt hatte.

Die umgehend verständigten Einsatzkräfte der Polizei konnte den 48-Jährigen anhand der Personenbeschreibung feststellen. Der betreffende Kunde war bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten jedoch nicht mehr vor Ort.

Zur Klärung des Sachverhalts und zur Feststellung des Zeugen bittet die Polizei diesen, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per Email unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.



6-jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigshafen-Zentrum (ots) – Am Dienstag 29.08.2023 gegen 14:40 Uhr, wurde ein sechsjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall im Parkhaus der Rheingalerie leicht verletzt. Der Junge lief gerade zum Kofferraum des Autos seines Vaters, als währenddessen ein 53-jähriger Autofahrer das Parkhaus entgegen der Fahrtrichtung befuhr.

Der Autofahrer übersah hierbei den Jungen und fuhr diesem an den Fuß. Der Junge wurde hierdurch leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.