Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 29.08.2023 wurde ein 20-jährigrer Fahrer eines E-Scooters kontrolliert, da der Fahrer den Radweg entgegengesetzt der Fahrtrichtung befuhr. Weiterhin stammte das angebrachte Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen.

Gegen 17:45 Uhr wurde ein 49-jähriger PKW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen, da die vorderen Seitenscheiben rechtswidrig mit schwarzer Folie beklebt waren. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Fahrer aufgrund einer Sperre aktuell kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug führen darf.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Die Folien müssen entfernt werden.

Unfallflucht mit Alkohol am Steuer

Limburgerhof (ots) – Am Dienstag 29.08.2023 gegen 21:40 Uhr, fuhr ein 35-jähriger PKW-Fahrer die Mainzer Straße in Richtung Bahnhof. Hierbei stieß der Fahrer mit 2 am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen zusammen. Beim Abbiegen in die Herderstraße stieß der 35-Jährige gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug, sodass dieser PKW gegen einen Baum geschoben wurde.

Hiernach flüchtete der Fahrer fußläufig und konnte durch einen der geschädigten Fahrzeughalter eingeholt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille, es folgte eine Blutentnahme.

Verletzt wurde der 35-Jährige nicht. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Gegen den 35-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Unfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Limburgerhof (ots) – Am Dienstag 29.08.2023 gegen 07:00 Uhr, fuhr ein 22-jähriger PKW-Fahrer die Ostpreußenstraße in Richtung Waldstraße. An der Einmündung übersah der Fahrer eine auf dem Radweg kreuzende, bevorrechtigte 30-jährige Radfahrerin und stieß mit dieser zusammen.

Hierdurch stürzte die 30-Jährige und verletzte sich leicht. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. Sachschaden entstand nicht.