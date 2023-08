Fahren unter Betäubungsmitteln

Speyer (ots) – Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln wurden am 29.08.2023 gegen 12:34 Uhr bei einem E-Scooterfahrer in der Bahnhofstraße im Rahmen einer Kontrolle erlangt. Ein freiwilliger Urintest zeigte bei dem 16-Jährigen ein positives Ergebnis auf THC an.

Nach einer entnommenen Blutprobe auf der Dienststelle wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Speyer (ots) – Ein 43-Jähriger Speyrer war am 29.08.2023 gegen 09:00 Uhr, mit einem Kleinkraftrad auf der Brunckstraße unterwegs, als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Den Führerschein konnte er der Polizei nicht vorzeigen, da er nicht im Besitz eines solchen ist.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er aus der Maßnahme entlassen.

Laserkontrollen in der Spaldinger Straße

Speyer (ots) – Am 28.08.2023 wurde zw. 11-12.45 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle der Spaldinger Straße durchgeführt. Erlaubt ist hier Tempo 50 km/h. Von den 46 gemessenen Fahrzeugen fuhren 7 mit überhöhter Geschwindigkeit.

Der schnellste war mit 81 km/h unterwegs. Neben den Fahrzeugen wurden noch drei Fahrräder kontrolliert. Weitere Kontrollen im Stadtgebiet Speyer werden folgen.