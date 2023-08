Mann von eigenem Auto überrollt – rettende Zivilcourage

Mainz-Laubenheim (ots) – Am vergangenen Dienstag gegen 17 Uhr meldeten Zeugen, dass ein Mann von seinem eigenen Auto in der Rheintalstraße überrollt wurde, jedoch bereits befreit sei. Durch die sofort entsandten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1, sowie des Rettungsdienstes, konnte der 86-jährige Mainzer leicht verletzt vor seinem Fahrzeug aufgefunden werden.

Den ungewöhnlichen Unfallhergang konnte der Fahrer den Einsatzkräften selbst erläutern. Demnach habe er sein Automatikfahrzeug geparkt, sei ausgestiegen und vor das Fahrzeug gelaufen. Er habe vergessen den Gang des Fahrzeuges auf Parken oder Neutral zu stellen. Daher sei das Fahrzeug selbstständig langsam vorwärtsgefahren. Hierbei sei er gestürzt und von seinem Auto überrollt worden.

Direkt seien 10-12 Passanten zu ihm geeilt. Gemeinsam hoben sie den PKW von dem Fahrer runter. Er erlitt lediglich leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Getreu dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“, haben die couragierten Helfer den Fahrer befreien können und so vermutlich vor schwereren Verletzungen bewahrt.

Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots) – Ein 50-jähriger Mainzer fuhr am Dienstag 29.08.2023 um 19:00 Uhr, mit seinem Auto den Dr.-Martin-Luther-King-Weg in Richtung Saarstraße entlang. Dabei fuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer hinter ihm her. Als der Mainzer mit seinem

Auto aufgrund einer roten Ampel auf Höhe des Bruchwegstadions zum Stehen kam, kam es zum Zusammenstoß mit dem hinter ihm fahrenden Radfahrer, der aus bislang unbekannter Ursache auf das Auto auffuhr.

Durch den Zusammenstoß kam der Mann auf dem Fahrrad zu Fall, stieg jedoch im Anschluss wieder auf dieses auf und flüchtete in Richtung Trainingsplatz hinter dem Bruchwegstadion. Der Mainzer blieb mit seinem beschädigten Auto, in Form von zwei Beulen im Bereich der Heckklappe zurück, ohne das ein Austausch der Personalien zur Regulierung des Schadens stattfand.

Bei dem Fahrradfahrer handelte es sich um einen 20-25-jährigen Mann mit gebräunter Haut. Dieser trug eine schwarze Oberbekleidung und Hose. Er trug keinen Helm und fuhr auf einem schwarzen Fahrrad (vermutlich Mountainbike).

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen.

Hinweise auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei möglich.

Einbruch in Firma, Kabelrollen entwendet

Mainz-Gonsenheim (ots) – Am 28.08.23 gegen 22:22 Uhr kommt es in der Straße „An der Fahrt“ zu einem Einbruch bei einer Mainzer Firma. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffen sich zwei bislang unbekannte Täter durch ein aufgebogenes Zaunelement Zugang zum Gelände und gewähren wenig später einem dritten Täter im PKW die Zufahrt.

So gelingt es den Tätern, 15 Kabelrollen, mit je 1000 m Kabel, aufzuladen und abzutransportieren. Der Schaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Betrag.

Durch die Mainzer Kriminalpolizei wird am Tatort eine Spurensuche durchgeführt, die Ermittlungen laufen.