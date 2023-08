43-Jähriger mit Messer verletzt – Tatverdächtiger festgenommen

Alzey (ots) – Am späten Dienstagvormittag 29.09.2023, kam es in Alzey zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 Männern. Die zwei 34 und 43 Jahre alten Männer geraten in Alzey in der Straße Bahnberg in Höhe Weinrufstraße zunächst in einen verbalen Streit. Es besteht nunmehr der Verdacht, dass der 34-jährige Mann den 43-Jährigen mit einem Messer im Oberkörperbereich verletzt haben soll.

Mehrere Zeugen melden dies der Polizei über Notruf. Daraufhin flüchtet der 34-Jährige mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Polizei kann den Tatverdächtigen zwei Stunden später in Worms in seinem Fahrzeug festnehmen. Der verletzte 43-Jährige wird erstversorgt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Worms

Betrug mit WhatsApp-Masche

Worms (ots) – „Hallo Papa, das ist meine neue Nummer +49… kannst du diese Nummer speichern und mir auf WhatsApp schreiben? Lg“ Dieser betrügerischen SMS fiel ein 60-jähriger Mann aus dem Landkreis Alzey-Worms zum Opfer. Nach Erhalt der Nachricht gab sich die verfassende Person im WhatsApp-Chat als Tochter aus.

Sie bat den 60-Jährigen wegen ihres angeblich defekten Handys um die Durchführung einer dringenden Überweisung in Höhe von knapp 2.000 Euro. Als daran anschließend eine weitere Überweisung gefordert wurde, kamen dem 60-Jährigen Zweifel und der Betrug fiel auf.

Die Polizei berichtet immer wieder über diese und ähnliche oder abgewandelte Betrugsmaschen.

Sollten Sie Angehörige haben, egal welchen Alters, sprechen Sie über diese Betrugsmaschen, sensibilisieren Sie Ihre Angehörigen, Verwandte und Freunde.

Sprechen Sie darüber, welche Möglichkeiten der Kontaktaufnahme es im Notfall geben kann und tätigen Sie niemals Überweisungen nach Aufforderung via WhatsApp, Telefon, Mail etc.

Sichern Sie sich im Zweifel mehrfach ab. Geben Sie Betrügern keine Chance!