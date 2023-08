Ludwigshafen: Großes Staraufgebot am Wochenende auf der Parkinsel

Ludwigshafen. Kaum ist der diesjährige Preisträger für Schauspielkunst Axel Milberg abgereist, kündigten sich neue Stars auf der Parkinsel am Rhein an. „Der Regen ist weitergezogen und wir freuen uns auf die vielen, wichtigen Gästen die noch kommen“, freut sich Intendant Dr. Michael Kötz.

Zur Premiere des neuen „Spreewaldkrimi“ wurde Hauptdarsteller Christian Redl mit den Kollegen:innen Thorsten Merten und Mercedes Müller sowie Regisseur Jan Fehse heute auf der Parkinsel erwartet.

Samstag, den 26. August um 15.00 Uhr stellte Christian Redl mit Festivalintendant Dr. Michael Kötz in einem Bühnengespräch mit Lesung seinen ersten Roman „Das Leben hat kein Geländer“ persönlich vor.

Zudem Regisseur Rainer Kaufmann für seinen aktuellen Film „Weißt du noch“ nach einem Buch von Martin Rauhaus. In der Hauptrolle Günther Maria Halmer.

Am Samstagabend feiert „Familie Bundschuh – Bundschuh vs. Bundschuh“ Premiere. Buchautorin und Hauptdarstellerin Andrea Sawatzki wird ihrem Ehemann Christian Berkel und der Produzentinnen-Legende Regina Ziegler begleitet. Vom Team auf dem Roten Teppich Regisseurin Franziska Meyer Price, die Schauspieler:innen Stephan Grossmann und Nina Vorbrodt, den Drehbuchautor Stefan Kuhlmann, Komponist Helmut Zerlett und Producer Tillman Geithe.

Der Sonntag, 27. August 2023, stand dann ganz traditionell im Zeichen des „Tatort“. Aber nicht im Fernsehen sondern im großen Zeltkino mit über 1.000 Gästen feiert „Tatort: Murot und das Paradies“ Premiere. Kommissar Murot alias Ulrich Tukur auf der Parkinsel mit den Kollegen:innen Barbara Philipp, Martin Wuttke, Daniel Drewes, Lin An, Karen Dahmen, Eike Mathis Hackman, Christina Geiße, Ilknur Boyarz, Paul Simon und Alex Kapl sowie Regisseur/Drehbuchautor Florian Gallenberger und HR-Redakteur Jörg Himstedt.

(Quelle: Festival des deutschen Films, Ludwigshafen am Rhein)