Frau lässt Diebe in die Wohnung – Gauner ergattern wertvollen Schmuck

Kaiserslautern (ots) – Eine Gaunerbande entwendete am frühen Dienstagabend

wertvollen Goldschmuck aus der Wohnung einer 86-Jährigen. Die Frau ließ die

Trickdiebe selbst herein.

Als die Seniorin an die Tür trat, stand ihr ein angeblicher Mitarbeiter der

Stadtwerke gegenüber. Mit dem Vorwand die Leitungen prüfen zu müssen, ließ die

Seniorin den Mann in ihre Wohnung. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen

betrat ein Komplize des Mannes die Wohnung, während die Seniorin abgelenkt

wurde. Dieser entwendete Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrags. Die

86-Jährige stellte den Diebstahl fest, als die Täter bereits verschwunden waren.

Daraufhin kontaktierte die Dame die Polizei.

Der „Besucher“ wird von der Seniorin wie folgt beschrieben:

Er ist etwa 1,80 groß und hat einen durchschnittlichen Körperbau. Beim Sprechen

hat der Mann einen pfälzischen Dialekt. Gekleidet war der Trickdieb unter

anderem mit einem orange-weißen Oberteil.

Zu dem Komplizen kann die Frau keine Angaben machen.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben

können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

0631 369-2620 in Verbindung zu setzen. |ksr

Polizei sucht nach Fahrer eines blauen Pkw!

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Im Zusammenhang mit einer

Verkehrsgefährdung ( wir berichteten: https://s.rlp.de/nPdCV ) sucht die Polizei

nun nach dem Fahrer eines blauen Pkw.

Das Fahrzeug soll am Montagmorgen gegen 6:45 Uhr auf der Bundesstraße 48

Richtung Fischbach unterwegs gewesen sein. Vor der Autobahnbrücke der A6 auf

Höhe eines Mitfahrerparkplatzes wurde der blaue Pkw, laut Zeugenaussagen, durch

einen entgegenkommenden Transporter, der Schlangenlinien fuhr, massiv gefährdet.

Nachdem der Mercedes Sprinter in den Gegenverkehr geriet, zog der 74-jährige

Fahrer in letzter Sekunde zurück auf seine Fahrspur und verhinderte knapp einen

Verkehrsunfall. Der Sprinter-Fahrer konnte später gestellt werden.

Der Besitzer des gesuchten blauen Pkw wird gebeten, sich bei der Polizei unter

der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden. |ksr

Verkehrsunfallflucht – LKW schneidet Sattelzug

Kaiserslautern (ots) – Die Unachtsamkeit eines Lkw-Fahrers wurde am

Dienstagnachmittag einem Sattelschlepper auf der Autobahn 6 am Kreuz

Kaiserslautern-West zum Verhängnis. Um seine Route Richtung Mannheim

beizubehalten, schwenkte der andere Lkw auf die rechte Fahrspur und übersah

dabei den dort befindlichen Sattelzug. Der 30-jährige Fahrer des

Sattelschleppers wich daraufhin nach rechts aus und streifte mehrere Warnbaken.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort. Daraufhin

verfolgte der 30-Jährige den anderen Lkw und versuchte mehrfach erfolgslos, den

Fahrer auf sich aufmerksam zu machen. Weil er seine Fahrt zu seinem Auftraggeber

fortsetzen musste, beendete der Sattelschlepper-Fahrer die Verfolgung, setzte

zuvor jedoch die Polizei über den Unfall in Kenntnis. Zeugen, die das Ereignis

beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten,

mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt aufzunehmen. |ksr

Urlaub ist teurer als geplant – Frau fällt Betrügern zum Opfer

Kaiserslautern (ots) – Ihre Vorfreude auf den Urlaub wurde einer Frau aus dem

Stadtgebiet leider verdorben. Die schon vor Wochen gebuchte Ferienunterkunft

kostete die 53-Jährige am Ende mehr als vereinbart. Das Geld floss jedoch nicht,

wie eigentlich geplant, in die ersehnte Erholung, sondern in die Taschen von

Betrügern.

Wie die 53-Jährige jetzt bei der Polizei anzeigte, hatte sie die Unterkunft Ende

Juni auf einem Online-Portal gebucht und im Voraus bezahlt. Als jedoch jegliche

Versuche, den Anbieter der Bleibe zu kontaktieren, scheiterten, wandte sich die

Frau Hilfe suchend an den Betreiber der Website. Sie wählte die angegebene

Telefonnummer und wurde kurz darauf anonym zurückgerufen. Auf Nachfrage wurde

ihr mitgeteilt, dass das Angebot ihrer gebuchten Ferienwohnung unseriös sei und

sie das Geld zurückbekäme. Nachdem die 53-Jährige vergeblich mehrere Wochen auf

die Rückerstattung gewartet hatte, rief sie den Betreiber des Buchungsportals

erneut an. Auch diesmal wurde sie wieder mit unterdrückter Rufnummer

zurückgerufen. Während dieses Telefonats wurde unter vermeintlicher Anleitung,

wie sie ihr Geld zurückbekommen könnte, ein weiterer Betrag vom Konto der Frau

abgebucht. Als die Dame die unberechtigte Überweisung bemerkte, realisierte sie,

dass sie auf Betrüger hereingefallen ist. Sie erstattete daraufhin Anzeige bei

der Polizei.

Nach den aktuellen Erkenntnissen konnten die Betrüger auf das Konto zugreifen,

da sie sowohl eine Kopie des Personalausweises sowie die Kreditkartendaten von

der Urlauberin erhielten. Die 53-Jährige erlitt einen finanziellen Schaden von

über 1.500 Euro. Die Ermittlungen zu den Betrügern dauern an. |ksr

Gleich zwei E-Bikes geklaut

Kaiserlautern (ots) – Zu Beginn der Woche beschäftigten gleich zwei Diebstähle

von E-Bikes die Polizei im Stadtgebiet. In der Nacht von Sonntag auf Montag

wurde aus einem Mehrfamilienhaus in der Spitalstraße ein E-Bike entwendet. Es

handelt sich um ein grünes Damenrad der Marke Riese & Müller im Wert von

mehreren tausend Euro. Der 45-jährige Eigentümer hatte sein Fahrrad gegen 20 Uhr

in den Hausflur gestellt und am nächsten Morgen gegen 8 Uhr den Verlust bemerkt.

Einen Tag später meldete eine 42-jährige Anwohnerin der Herzog-von-Weimar-Straße

den Diebstahl ihres E-Bikes. Laut Angaben der Frau stellte sie ihr schwarzes

Victoria-Rad am Dienstagmorgen um 8 Uhr in der Garage ab. Bei ihrer Rückkehr um

17 Uhr bemerkte sie das Fehlen des Fahrrads. Daneben waren auch der Ersatzakku,

das Ladegerät und der Helm verschwunden. Wie die unbekannten Täter die Garage

öffnen konnten, ist derzeit Inhalt der polizeilichen Ermittlungen.

Wer sachliche Hinweise zu den beiden Taten geben kann, wird gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631/369-2150 an die Polizei in Kaiserslautern zu wenden. |ca

Hose eingesteckt und weggerannt

Kaiserslautern (ots) – Eine Jeanshose hatte es am Dienstagabend einem Ladendieb

in der Fackelstraße wohl besonders angetan. Als der Mann eine Umkleidekabine in

dem Bekleidungsgeschäft betrat, trug er zwei zuvor ausgewählte Hosen bei sich.

Beim Verlassen der Kabine war plötzlich eine „verschwunden“. Ein Mitarbeiter des

Kleidungsgeschäfts bemerkte den Vorgang und versuchte noch, den Unbekannten

aufzuhalten. Zu spät: Er rannte aus dem Geschäft und konnte nicht mehr

angetroffen werden. Laut dem Angestellten war der Mann zwischen 35 und 40 Jahre

alt und hatte kurze braune Haare. Zur Tatzeit trug er eine blaue Sportjacke, ein

blau-grün kariertes Hemd, schwarze Jeans, graue Sneakers und einen grünen

Rucksack. Der Wert der entwendeten Jeans liegt im dreistelligen Bereich. Die

Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Ladendiebstahls

aufgenommen. Zeugen, die etwas beobachtet haben und/oder Angaben zu dem

unbekannten Mann machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631-369 2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Von Hund angesprungen und verletzt worden

Kaiserslautern (ots) – Zu einem Polizeieinsatz kam es am Dienstagmittag im

Lothringer Schlag. Eine 47-jährige Hundebesitzerin war damit beschäftigt,

Einkäufe von ihrem Fahrzeug in die Wohnung zu tragen. Hierbei ließ sie die Haus-

und Gartentür offenstehen. Ihr Hund nutzte die Gelegenheit und rannte auf die

Straße. Dort ging gerade ein 59-jähriger Mann mit seinem Terrier spazieren. Als

er den herannahenden Hund sah, nahm er seinen Vierbeiner auf den Arm. Das fremde

Tier sprang nun an dem Mann hoch und verletzte ihn hierbei. Die Polizei

ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. |kfa

Grabräuber wieder unterwegs

Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Auf dem Friedhof in der Elschbacher Straße ist eine

ca. 25 cm große Engelsfigur von einem Grab entwendet worden. Die Tat ereignete

sich im Zeitraum vom 19. bis 27. August. Vom Täter ist bisher nichts bekannt. In

den letzten Monaten kam es wiederholt zu solchen Ereignissen.

Die Polizei bittet daher um Mithilfe der Bürger. Hinweise, welche zur Aufklärung

der Tat beitragen könnten, bitte bei den Beamten der PI Landstuhl unter der

Telefonnummer 06371 805 0 melden.|pilan