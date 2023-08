Karlsruhe: Filmvorführungen im Begleitprogramm zur Ausstellung „Mit der Schwarzwaldbahn an den Bodensee“

Karlsruhe. Die Badische Landesbibliothek bietet in Kooperation mit der Kinemathek Karlsruhe e.V. eine Veranstaltungsreihe im Begleitprogramm zur aktuellen Ausstellung „Mit der Schwarzwaldbahn an den Bodensee – Tourismuswerbung im Wandel“ an. Unter dem Titel „Bewegte Momente – Reisen mit der Bahn“ gibt es nach dem gemeinsamen Ausstellungsrundgang die Möglichkeit zum Besuch einer Filmvorführung in der Kinemathek.

Am Dienstag, dem 5. September 2023, zeigt die Kinemathek Karlsruhe e.V. den Film „Er, 42, … sucht“ (1993) des Regisseurs und Künstlers Edmund Kuppel. Der Film spielt in der Schwarzwaldbahn zwischen St. Georgen und Hornberg. Die Handlung der Geschichte wird nur im Tunnel sichtbar, wenn das Abteilfenster als Spiegel fungiert. Ausblicke auf die Schwarzwaldlandschaft unterbrechen die einzelnen Episoden. Als verbindendes Element dient der Ton, der kontinuierlich durchläuft.

Treffpunkt ist um 18 Uhr im Ausstellungsraum der Badischen Landesbibliothek zu einer Kuratorenführung. Anschließend gemeinsamer Gang zur Kinemathek. Dort beginnt die Filmvorführung um 19 Uhr. Der Eintrittspreis ist nicht inbegriffen. Die Einführung in der Kinemathek findet mit Carolin Engel und in Anwesenheit des Künstlers statt.

Zudem zeigt die Kinemathek Karlsruhe in der „Jungen Kinemathek“ am Sonntag, dem 10. September 2023, und am Sonntag, dem 17. September 2023, jeweils um 15 Uhr den Film „Kleiner Mann auf großer Reise“ (1951). Dieser dokumentarische Jugendfilm stammt aus dem Archiv der Deutschen Bahn AG. Die Hauptperson ist Peter, der für einen guten Aufsatz über die Eisenbahn vom Präsidenten einer DB-Direktion einen Fahrschein erhält, um zu seiner Oma in den Schwarzwald zu reisen. Auf der Fahrt im D-Zug lernt Peter alles kennen, vom Schreibabteil bis zum Packwagen. Übernachtet wird mit Lokomotivführern in einem Bahn-Betriebswerk. Peter genießt die

schöne Rheinlandschaft und bewundert die Höllentalbahn.

Treffpunkt ist um 15 Uhr in der Kinemathek Karlsruhe.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

(Quelle: Badische Landesbibliothek Karlsruhe)