Karlsruhe: Blaulicht-Special bei parkrun im Oberwald

Karlsruhe. An einem Samstagmorgen Ende August liefen beim 110. parkrun im Oberwald nicht nur 71 Menschen in üblicher Sportkleidung, sondern auch acht Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Rüppurr – und zwar in Einsatzkleidung! Allein Hose und Jacke bringen stolze 4,5kg auf die Wage, dazu ist die Kleidung natürlich nicht atmungsaktiv. Und dennoch absolvierten unsere Gäste die 5km mit Bravour, zum Teil in Zeiten, die andere auch ganz ohne Zusatzgewicht vor Neid erblassen lassen würden.

Das Blaulicht-Special bei parkrun hat Tradition. Zum 110. oder 112. Event an einem parkrun Standort werden die lokalen Retter in der Not eingeladen, um auf deren wichtige Arbeit aufmerksam zu machen und natürlich zusammen zu laufen, zu walken und zu frühstücken. Zu diesem besonderen Event gab es unter anderem „Blaulicht-Muffins“, die einigen blaue Zungen bescherten.

parkrun findet jeden Samstag um 9 Uhr statt. Startpunkt ist an der Ettlinger Allee 9. Weitere Infos unter www.parkrun.com.de/oberwald

(Quelle: Mona vom Dahl, parkrun Oberwald)