Darmstadt

Darmstadt-Bessungen: Scheibe mit Stein eingeworfen / Zeugen beschreiben Flüchtenden

Darmstadt (ots) – Circa 50 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, kräftige

Statur, dunkelgraue Haare und bekleidet mit einer grauen Jacke sowie einer

kurzen, dunklen Hose. Das ist die Beschreibung eines noch unbekannten Mannes,

der von Zeugen am Dienstagmorgen (29.8.)gegen 1.15 Uhr, in der Kiesbergstaße

beobachtet werden konnte, nachdem er mit einem Stein die Scheibe eines Autos

eingeworfen hatte. Danach soll er sich in Richtung der Moosbergstraße entfernt

haben. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des versuchten

Diebstahls und nimmt weitere sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer

06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt: Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht / Täter erbeuten Schmuck und Geld

Pfungstadt (ots) – Schmuck und Geld haben noch unbekannte Täter bei einem

Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Feldbergstraße erbeutet.

Ersten Erkenntnissen erfolgte die Tat am Dienstag (29.8.) zwischen 9 und 19 Uhr.

Die Kriminellen verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumen und

durchwühlten diese nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute traten sie, bislang

unerkannt, die Flucht an. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter

Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer

06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Gross-Gerau

Gernsheim: Vereinsheim im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Ein Vereinsheim in der Bleichstraße geriet in das Visier Krimineller. Der Diebstahl wurde am Dienstagmorgen (29.8.) bemerkt und kann bis zum Montag (14.8.) zurückliegen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Anschluss entwendeten sie unter anderem Nahrungsmittel, eine Kaffeemaschine und einen Fernseher. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

Riedstadt-Goddelau/Darmstadt/Griesheim: Polizei stellt Fahrrad sicher / Wer erkennt sein Eigentum wieder?

Riedstadt-Goddelau/Darmstadt/Griesheim (ots) – Bereits am Freitag (25.8.) hat

die Polizei ein blaues Damenrad in der Hügelstraße in Goddelau sichergestellt.

Der 14 Jahre alte Tatverdächtige steht im Verdacht das türkisfarbene Rad der

Marke „Bergamont“ gestohlen zu haben. Ersten Ermittlungen zufolge könnte das Rad

in Darmstadt oder Griesheim im Zeitraum zwischen Dienstag (22.8.) und Freitag

(25.8.) entwendet worden sein. Für den Fortgang der Ermittlungen sucht die

Polizei nach dem rechtmäßigen Eigentümer oder der rechtmäßigen Eigentümerin. Die

Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 35 in Rüsselsheim nehmen

sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Ginsheim-Gustavsburg: Einbruch bei Feuerwehr – Polizei sucht Zeugen

Nach einem Einbruch zwischen Montagnachmittag (28.8.) und Dienstagmorgen (29.8.) hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich bislang unbekannte Kriminelle gewaltsamen Zutritt zu einer Fahrzeughalle der Feuerwehr in der Beethovenstraße. Dort angekommen durchwühlten sie unter anderem eines der darin abgestellten Fahrzeuge vermutlich nach Werkzeug. Letztendlich verlassen die Unbekannten den Tatort allerdings ohne Beute. Ob sie während des Durchwühlens des Fahrzeugs unterbrochen wurden, ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142 / 696-0 beim Kommissariat 21 der Polizei in Groß-Gerau zu melden.

Odenwaldkreis

Erbach: Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, den 30.08.2023, zwischen 10 und 11 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Audi A4, der in der Werner-von-Siemens-Straße in 64711 Erbach auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt war.

Das Fahrzeug des Geschädigten wurde an der Stoßstange vorne links beschädigt. Der Schäden beläuft sich auf ca. 4000EUR.

Der Verkehrsteilnehmer verließ im Anschluss die Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Erbach Tel. 06062 – 9530 in Verbindung zu setzen.