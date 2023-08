Einbruch in Gartenhütte, Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in der Gemarkung von Schwebda eine Gartenhütte aufgebrochen. Die Täter sind hierzu über einen Maschendrahtzaun auf das Gartengrundstück gelangt und traten bei der dort befindlichen Hütte dann die Tür auf. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Ob auch etwas geklaut wurde, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Festgestellt wurde der Einbruch am Mittwochmorgen.

Das in diesem Fall betreffende Grundstück (Flur 12) ist unmittelbar angrenzend an das Gartengrundstück, auf dem es heute Morgen gegen 06.00 Uhr zum Brand einer Gartenhütte kam, (s. PM vom 30.08.23, 10.10 Uhr).

Es ist daher nicht auszuschließen, dass beide Vorfälle miteinander in Zusammenhang stehen. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Enkeltrick und Schockanrufe scheitern; Polizei warnt und gibt Tipps

Eschwege (ots)

Zu einem versuchten Enkeltrick kam es am gestrigen Dienstagnachmittag in Witzenhausen. Gegen 13.30 Uhr hat eine 85-jährige Dame einen Anruf erhalten, in welchem sich ein männlicher Anrufer als einer ihrer Enkel ausgab. Der Mann gab vor, in einer Werkstatt in Kassel zu sein und einen Bargeldbetrag von 35.000 Euro sofort und dringend zu benötigen. Die Seniorin erklärte daraufhin, dass sie nicht so viel hätte, woraufhin der Anrufer auch nach Schmuck und anderen Wertgegenständen fragte. Der Anrufer konnte das Gespräch dann geschickt weiter lenken und auch aufkommende Zweifel bei der älteren Dame hinsichtlich der etwas fremd klingenden Stimme mit Schwindeleien (Anrufer gab Halsschmerzen vor) zerstreuen. Als die Dame schon im Begriff war, das Haus zu verlassen, weil der angebliche Enkel die Fahrt der Seniorin zu einer Bank mittels Taxi organisiert hatte, erschien zufällig einer der tatsächlichen Enkel der Seniorin im Garten der Frau und kam mit seiner Oma über den Anruf ins Gespräch. In der Folge rief die Seniorin dann bei ihrem „echten“ anderen Enkel in Kassel an wo sich herausstellte, dass dieser nicht der Anrufer gewesen war.

Neben diesem geschilderten Fall haben Telefonbetrüger am Mittwochvormittag außerdem versucht, mittels der sog. „Schockanrufmasche“ ältere Menschen zu betrügen. Zwischen 10.30 und 11.00 Uhr sind u.a. zwei Bewohner aus Bad Sooden-Allendorf von den Betrügern angerufen worden, wo sich jeweils eine weinerliche Stimme gemeldet hat und der Anrufer sich Sohn ausgab, der einen schweren Unfall mit tödlichen Folgen verursacht habe. Im Anschluss wurde das Gespräch seitens der Betrüger an eine andere Person übergeben, die sich dann als vermeintlicher „Polizeibeamter“ ausgab und weitere Forderungen mit dem Opfer absprechen wollte. Dazu kam es dann aber nicht mehr, da die Opfer die Masche rechtzeitig erkannten.

Tipps zu den Betrugsmaschen:

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die

angebliche Amtsperson anruft. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck

Verhältnissen preis. Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei

Familienangehörigen Rücksprache und erfüllen Sie keine finanziellen Forderungen, bevor Sie den Sachverhalt nicht überprüft haben. Übergeben Sie in diesem Zusammenhang niemals Geld an unbekannte

Personen und seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber jeglichen Geldforderungen egal, ob per Post, per E-Mail, Messenger-Diensten oder eben am Telefon. In diesem Zusammenhang wird daraufhin gewiesen, dass weder die

Polizei noch die Staatsanwaltschaft bei Unfällen die Eltern/Angehörigen anruft und hohe Summen für eine Kaution fordert. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche. Sie können und dürfen das Gespräch auch jederzeit beenden, um mit

ihren Angehörigen oder angeblich betroffenen Personen Rücksprache zu halten, insbesondere bei „finanziellen Forderungen“. Nutzen Sie dafür die Ihnen bekannten Rufnummern. Informieren Sie Ihre Angehörigen und Mitmenschen über die

Betrugsmasche. Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme

Auffahrunfall; Schaden 8000 Euro

Eine 21-jährige Autofahrerin aus Wehretal ist am Dienstagmorgen auf den Pkw einer 50-Jährigen aus Meinhard aufgefahren und hat dadurch einen Schaden von insgesamt 8000 Euro verursacht. Der Unfall ereignete sich an der Ampelkreuzung „Grebendorfer Hüttchen“. Die 50-Jährige fuhr von Grebendorf kommend auf die Kreuzung zu und musste auf ihrem Fahrstreifen dann verkehrsbedingt anhalten. Die 21-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr wegen zu geringen Abstands auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je 4000 Euro.

Auto streift 14-Jährige auf E-Scooter und fährt davon; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend kam es gegen 22.00 Uhr in der Leipziger Straße in Meinhard-Frieda zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriges Mädchen auf einem E-Scooter leicht verletzt wurde. Der beteiligte Pkw ist anschließend ohne anzuhalten weitergefahren. Laut Unfallbericht befuhr die 14-Jährige mit einem E-Scooter zunächst die Goethestraße und bog dann nach rechts in die Leipziger Straße ein, nachdem ihr ein aus Richtung Wanfried kommender Pkw an der Einmündung per Handzeichen bedeutet hatte, einbiegen zu können. In der Folge befuhr die 14-Jährige die Leipziger Straße dann weiter Richtung Ortsmitte und der besagte Pkw überholte sie anschließend in gleicher Fahrtrichtung. Wegen zu geringen seitlichen Abstands kam es dann zu einer Berührung zwischen dem rechten Außenspiegel und dem Mädchen, so dass diese letztlich zu Fall kam und leichte Verletzungen erlitt. Der Pkw fuhr dann ohne anzuhalten weiter. Es soll sich bei dem Auto um einen silbernen BMW, vmtl. Sportwagen mit Heckspoiler gehandelt haben. Zu dem Fahrer ist bekannt: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, kurze schwarze Haare, mitteleuropäischer Phänotyp. Hinweise zu dem Unfallverursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Lasermessung des Regionalen Verkehrsdienstes; 2 x muss ein Fahrverbot verhängt werden

Der Verkehrsdienst der Polizeidirektion Werra-Meißner hat am Dienstag auf der B 249 zwischen Mühlhausen und Wanfried eine Lasermessung durchgeführt. Wie die Kollegen berichten, sind im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr insgesamt 254 Fahrzeuge von Mühlhausen in Richtung Wanfried fahrend hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit gemessen worden. In insgesamt 14 Fällen sind Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden, die in 3 Fällen mit einer Bargeldverwarnung und in 9 Fällen mit einer schriftlichen Anzeige abgegolten wurden. Traurige Spitzenreiter in der mit 60 km/h ausgeschilderten Messzone waren allerdings zwei Pkw, die mit 105 km/h und 126 km/h deutlich über den erlaubten 60 km/h unterwegs waren und wo die Fahrer neben einem saftigen Bußgeld auch ein Fahrverbot erwartet.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Quad; Quadfahrer schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Montagnachmittag ein 72-Jähriger aus Meißner, der gegen 16.30 Uhr mit seinem Quad unterwegs war und mit einem bevorrechtigten Pkw zusammenstieß. Der 72-Jährige bog zur genannten Uhrzeit mit seinem Quad von einem Wirtschaftsweg nahe der Ortslage von Abterode nach links auf die Kreisstraße K 40 in Richtung Wolfterode ab. Dabei übersah der Mann einen ebenfalls aus Meißner stammenden 53-jährigen Autofahrer, der von Wolfterode kommend auf besagter Kreisstraße K 40 bevorrechtigt in Richtung Abterode fuhr. Bei dem dann folgenden Zusammenstoß kam der 72-Jährige mit seinem Quad von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Flutgraben. In Folge dessen wurde der Fahrer über den Lenker seines Fahrzeugs geschleudert und kam dann im Flutgraben zum Liegen. Der 72-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und später in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Quad musste abgeschleppt werden.

Diebstahl aus Selbstbedienungsladen; Polizei such Zeugen

In Waldkappel-Schemmern haben Unbekannte aus dem Selbstbedienungsladen „Lotta-Lädchen“ im Memelweg verschiedene Lebensmittel im Wert von 205 Euro mitgenommen, ohne diese zu bezahlen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Montag 19.00 Uhr und Dienstag 06.30 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Gartenhütte abgebrannt; Polizei such Zeugen

Am Mittwochmorgen sind Polizei und Feuerwehr um kurz nach 06.00 Uhr zu einer brennenden Gartenhütte in der Gemarkung Meinhard Schwebda (Flur 12) ausgerückt. Bei Eintreffen der Streifen stand die gemauerte Gartenhütte mit Giebeldach bereits in Vollbrand. Noch bevor die verständigten Wehren u.a. aus Frieda, Schwebda und Grebendorf vor Ort die Brandbekämpfung aufnahmen, stürzten bereits Teile des Daches und eine Mauer der Hütte ein. Letztlich wurde die Hütte durch das Feuer komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro beziffert. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Hinsichtlich der Brandursache übernimmt die Eschweger Kripo jetzt die weiteren Ermittlungen. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Parkrempler; Schaden 1300 Euro

Eine 30-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat beim Einparken in der Straße „Hinter den Scheuern“ ein geparktes Auto touchiert. Bei dem Unfall, der sich am Dienstag gegen 12.06 Uhr ereignete, entstand ein Schaden von 500 Euro am Pkw der Verursacherin und in Höhe von 800 Euro an dem geparkten Auto.

Polizei Sontra

Rollerfahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Die Beamten der Polizei Sontra haben am Dienstagnachmittag um kurz vor 14.00 Uhr einen Rollerfahrer (Kleinkraftrad) in der Berliner Straße angehalten. Der aus Sontra stammende 26-jährige Fahrer konnte den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Wegen des Verdachts auf Drogen, musste sich der 26-Jährige zudem einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Ermitteln tun die Beamten nun wegen des Fahrens ohne Führerschein und unter Einfluss berauschender Mittel, sowie wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen.

Wildunfall

Bei einem Wildunfall am Dienstagabend entstand noch unbezifferter Sachschaden am Auto einer 39-Jährigen Frau aus Sontra. Diese hatte gegen 20.30 Uhr ein Reh erfasst, welches die Kreisstraße K 2 zwischen Weißenborn und Krauthausen überquert hatte. Das Tier verendete am Unfallort.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von zwei VW Bussen T 5; Polizei such Zeugen

Am Dienstag wurde der Diebstahl von zwei VW Bussen (T 5) vom Gelände der „Gesellschaft für nachhaltige Entwicklung“ in der Steinstraße in Witzenhausen angezeigt. Von dem Parkplatz vor dem Universitätsgebäude sind die beiden Busse mit der Zulassung ESW-NE 20 (Farbe rot) und WIZ-NE 22 (Farbe grau) von Unbekannten geklaut worden. Der Diebstahl geschah zwischen Sonntag 17.00 Uhr und Montag 12.00 Uhr. Der Stehlwert wird auf 30.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt hier die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0 entgegen.