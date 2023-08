Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Zusammenstoß zweier Pkw

Eichenzell. Bei einem Unfall am Montag (28.08.) entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein 24-jähriger Ford-Fahrer befuhr gegen 15.20 Uhr in Rothemann die Haimbuchstraße aus Richtung B 27 kommend in Richtung Kerzeller Straße und wollte nach aktuellem Kenntnisstand in diese einbiegen. Hierbei kam es aus bislang unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem 62-jährigen VW-Fahrer, welcher die Kerzeller Straße aus Richtung Fatimastraße kommend befuhr und in die Haimbuchstraße einbiegen wollte. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Unfall beim Aussteigen

Fulda. Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag (29.08.). Ein 57-jähriger BMW-Fahrer parkte sein Fahrzeug gegen 13.30 Uhr in einer Parklücke in der Buttlarstraße. Beim Aussteigen kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß eines vorbeifahrenden 21-jährigen Suzuki-Fahrers mit der Fahrertür des BMW.

Auffahrunfall

Petersberg. Ein 58-jähriger Mazda-Fahrer aus Tann wurde bei einem Unfall am Dienstag (29.08) leicht verletzt. Er befuhr gegen 16.30 Uhr die L 3174 aus Richtung Margretenhaun kommend in Fahrtrichtung Niederbieber. Im Bereich der Einmündung zur Dorfstraße musste er sein Fahrzeug nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 23-jähriger Fiat-Fahrer bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf diesen auf. Der 58-jährige Mazda-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

17-jähriger Kradfahrer verletzt

Dipperz. Bei einem Unfall am Dienstag (29.08.) erlitt ein 17-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer aus Dipperz leichte Verletzungen. Er befuhr gegen 17 Uhr mit seinem Mofa die Fuldaer Straße aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Dipperz und wollte nach aktuellen Erkenntnissen nach links in die Eichbergstraße einbiegen. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit einem 48-jährigen BMW-Fahrer, welcher die Fuldaer Straße in Fahrtrichtung Fulda befuhr. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

Polizeistation Fulda

Zeugen gesucht

Gersfeld. Am Dienstag (29.08.), zwischen 10.55 Uhr und 11.10 Uhr, beschädigte ein/e bislang unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Ebersberger Platz, vermutlich beim Ein- oder Aussteigen, einen schwarzen VW Polo. Anschließend entfernte sich die/der Verursacher/in ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienstliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Hilders unter der Rufnummer 06681-96120 oder jede andere Polizeidienststelle.

Zeugen nach Parkrempler gesucht

Gersfeld. Am Montag (28.08.), zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Fuldaer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der oder die Unfallverursacher/in streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen grauen Suzuki Vitara und verursachte so Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienstliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Hilders unter der Rufnummer 06681-96120 oder jede andere Polizeidienststelle.

Verkehrsunfall infolge medizinischen Notfalls

Poppenhausen. Eine 79-jährige VW-Fahrerin aus dem Landkreis Fulda befuhr am Dienstag (29.08.), gegen 12.10 Uhr, die Straße „Am Forsthaus“ in Richtung Ortsmitte. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls stieß diese dann an drei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Die Fahrerin wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße „Am Forsthaus“ musste im Rahmen der Bergungsarbeiten für rund 30 Minuten voll gesperrt werden.

Polizeistation Hilders

HEF

Hinweise erbeten

Heringen. Am Montag (28.08.), gegen 11.40 Uhr, kam es nach aktuellem Kenntnisstand auf einem Parkplatz in der Hauptstraße zu einem Unfall zwischen einem geparkten schwarzen BMW und einem schwarzen VW Golf. Dabei entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallablauf geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Verkehrsunfallflucht

Niederaula. Am Montag (28.08.), zwischen 14.50 Uhr und 15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hersfelder Straße geparkten weißen U5 Aiways. Der Unfallverursache flüchteteim Anschluss, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Dirlammen. Am Montag (28.08.), gegen 18.45 Uhr, befuhr ein 66-jähriger BMW-Fahrer die Hopfmannsfelder Straße in Richtung Lauterbach. In Höhe der Hausnummer 14 verlor der 66-Jährige vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW prallte gegen das Entwässerungsbecken des Straßengrabens und beschädigte dieses. Der 66-Jährige wurde leicht verletzt. Er kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden von rund 16.500 Euro.

Nach räuberischem Diebstahl – Zeugen gesucht

Wildeck. Am Dienstag (29.08.), gegen 14.40 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte männliche Personen Lebensmittel im Wert von rund 170 Euro aus einem Lebensmittelmarkt in der Straße „Zum Dönges“ in Obersuhl. Nachdem ein Kassierer auf den Diebstahl aufmerksam geworden war und die Männer angesprochen hatte, flüchteten diese fußläufig. Als daraufhin drei Angestellte den Dieben nachrannten, sprühte nach aktuellem Kenntnisstand einer der Beiden einen bislang unbekannten reizenden Stoff in Richtung seiner Verfolger und verletzte diese hierdurch leicht. Den Tätern gelang schließlich die Flucht über die angrenzenden Bahngleise. Dabei sollen sie einen mitgeführten Rucksack zurückgelassen und einen zweiten Rucksack mitgenommen haben. Die Verletzten wurden in einem Rettungswagen medizinisch versorgt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autoteile von Firmengelände gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte verschafften sich zwischen Freitagabend (25.08.) und Dienstagnachmittag (29.08.) unbefugten Zutritt zu einem umzäunten Firmengelände in der Straße „Peterstor“. Anschließend demontierten die Täter eine Frontschürze sowie die Beleuchtungsanlage eines dort abgestellten Audi A 6 und flüchteten unerkannt. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Fulda (ots)

Ebersburg. Eine bislang unbekannte Person versuchte derzeitigen Erkenntnissen nach am Mittwoch (30.08.), gegen 1.40 Uhr, in eine Lagerhalle in der Straße „Weiherwiesen“ in Thalau einzubrechen. Als sich diese an einem dortigen Fenster zu schaffen machte, wurde sie von einem Zeugen beobachtet und angesprochen. Daraufhin ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: circa 180 Zentimeter groß, komplett schwarz gekleidet mit schwarzem Hoody. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall zwischen Sprinter und LKW sorgt für Vollsperrung der A7

Niederaula (ots)

Am Dienstag (29.08.) kurz vor 24:00 Uhr kam es auf der BAB 7 in nördlicher Fahrtrichtung zwischen den Anschlussstellen Hünfeld/Schlitz und Niederaula zu einem Auffahrunfall zwischen einem Mercedes-Sprinter und einem LKW-Gliederzug.

Nach bisherigem Ermittlungsstand überholte der 64-jährige, in Mainz wohnhafte, Fahrer des LKW ordnungsgemäß einen anderen LKW. Als die beiden Lkw bereits auf gleicher Höhe waren, fuhr der 61-jährige Sprinterfahrer auf den LKW auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der in Kempten wohnhafte Fahrer des Sprinters in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden, ehe er durch den Rettungsdienst und den Notarzt erstversorgt werden konnte. Der Fahrer wurde anschließend mit schweren Verletzungen des Unterkörpers ins Klinikum transportiert. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt.

Der Anhänger des Gliederzuges und der Sprinter wurden durch den Unfall derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Weiterhin musste die Fahrbahn auf einer Länge von ca. 200 Metern durch die Autobahnmeisterei Fulda von Trümmerteilen sowie ausgelaufenen Betriebsstoffen befreit werden.

Die BAB 7 musste zur Durchführung der Bergungs- und Reinigungsarbeiten für die Dauer von dreieinhalb Stunden vollgesperrt werden bis zumindest der Standstreifen freigegeben werden konnte. Es wird noch bis in die frühen Morgenstunden zu Behinderungen durch Sperrung der beiden Fahrstreifen kommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 30.000 EUR geschätzt.

VB

