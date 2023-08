Wiesbaden: Die Polizei-News

Bei Auseinandersetzung mit Schreckschusswaffe geschossen,

Wiesbaden, Fuchsstraße, 29.08.2023, 19.15 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend sorgte ein Schuss aus einer Schreckschusswaffe in Wiesbaden

für einen größeren Polizeieinsatz. Der Polizei wurde gegen 19.15 Uhr in der

Fuchsstraße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gemeldet, bei

welcher ein Schuss gefallen sei. Die Beteiligten wären bereits allesamt

davongerannt. Aufgrund des Sachverhaltes wurden unmittelbar zahlreiche

Polizeistreifen vor Ort entsandt und konnten im Rahmen der eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen mehrere mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligte

Person antreffen. Darunter auch ein 15-jähriger Jugendlicher, welcher durch die

abgefeuerte Schreckschusswaffe leicht verletzt worden war. Bei der Absuche der

Umgebung wurden Schreckschusshülsen aufgefunden und sichergestellt. Das Haus des

Jugendrechts hat die Ermittlungen zu den beteiligten Personen sowie den

Hintergründen und dem Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen. Zeuginnen sowie

Zeugen sowie hinweisgebende Personen werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Mit Pfefferspray attackiert,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 29.08.2023, 23.25 Uhr,

(pl)Auf dem Bahnhofsplatz wurde am Dienstagvormittag ein 40-jähriger Mann von

einem unbekannten Täter mit Pfefferspray besprüht. Dem gegen 23.25 Uhr

stattgefundenen Angriff soll eine verbale Diskussion vorausgegangen sein. Der im

Anschluss in Richtung Biebricher Allee davongelaufene Angreifer wurde als etwa

1,70-1,75 Meter groß mit dunklen lockigen Haaren und sportlicher Kleidung

beschrieben. Er habe eine blaue Weste, einen dunklen Kapuzenpullover sowie weiße

kabellose Kopfhörer getragen und einen dunklen Rucksack mit sich geführt.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140

entgegen.

Mehrere Einbrüche,

Wiesbaden, 25.08.2023 bis 30.08.2023,

(pl)Am Dienstag und am Mittwoch wurden der Wiesbadener Polizei mehrere Einbrüche

gemeldet. In Bierstadt brachen Unbekannte zwischen Freitagvormittag und

Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Nauroder Straße ein, ergriffen

jedoch offensichtlich ohne Diebesgut wieder die Flucht. Zwischen Montagabend und

Dienstagnachmittag scheiterten Unbekannte beim Versuch, die Tür einer Gaststätte

in der Niebelungenstraße aufzuhebeln. In der Stolberger Straße in Nordenstadt

wurde in der Nacht zum Dienstag eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Über

das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Beim Einbruch in einen

Kiosk in der Kärtner Straße hatten es Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch auf

Bargeld und Zigaretten abgesehen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Wahlplakate abgerissen und mit Fahrrad geflüchtet, Wiesbaden,

Kaiser-Friedrich-Ring, 29.08.2023, 09.45 Uhr,

(pl)Am Dienstagvormittag hat ein unbekannter Täter im Kaiser-Friedrich-Ring zwei

Wahlplakate abgerissen und sich anschließend mit einem Fahrrad in Richtung

Hauptbahnhof entfernt. Ein Zeuge beobachtete gegen 09.45 Uhr einen Mann beim

Abreißen der Plakate von einem Baum und verständigte daraufhin die Polizei. Der

Täter soll blonde Haare gehabt und braune Oberkleidung getragen haben. Das

Fahrrad konnte nicht näher beschrieben werden. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Berauscht und ohne Führerschein einen Unfall verursacht, Wiesbaden,

Klarenthaler Straße / Kurt-Schumacher-Ring, 29.08.2023, 20:50 Uhr

(kd)Am Montagabend hat auf der Klarenthaler Straße ein berauschter Autofahrer

einen Unfall verursacht und eine Person leicht verletzt. Der 40-jährige Mann aus

Wiesbaden war gegen 20:50 Uhr zusammen mit zwei unbekannten Mitfahrern mit einer

Mercedes A-Klasse unterwegs. Er beabsichtigte an der Kreuzung zum

Kurt-Schumacher-Ring nach links abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt

eines 38-jährigen VW-Fahrers, welcher in entgegengegengesetzter Richtung die

Klarenthaler Straße befuhr und die Kreuzung passieren wollte. Durch den

Zusammenstoß wurde der VW-Fahrer leicht verletzt und musste durch den

Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der

Unfallverursacher und seine zwei Begleiter flüchteten zu Fuß von der

Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten oder die Unfallfolgen zu kümmern. Der

40-jährige Fahrer konnte mit Hilfe von Zeugenangaben im Nahbereich durch eine

Streife angetroffen und festgenommen werden. Wie sich dann herausstellte war der

Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Drogenschnelltest reagierte zudem

positiv auf Kokain, sodass er für eine Blutentnahme auf die Dienststelle

gebracht und ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Den Sachschaden schätzt die

Polizei auf circa 25.000 Euro. Wer Hinweise zu den zwei flüchtigen Mitfahrern

geben kann, wird gebeten sich beim Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener

Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

6-Jährige von Pkw erfasst,

Wiesbaden, Naurod, Lilienstraße, Dienstag, 29.08.2023, 19:10 Uhr

(he)Am Dienstagabend kam es in Naurod zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein

6-jähriges Mädchen verletzt wurde und in ein Krankenhau gebracht werden musste.

Gegen 19:10 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Opel die Lilienstraße in

Naurod aus Richtung Kellerskopfstraße. Den ersten Erkenntnissen zufolge trat das

Mädchen plötzlich von links zwischen geparkten Pkw hindurch auf die Straße,

wurde von dem Opel erfasst und anschließend zu Boden geschleudert. Zur Abklärung

der Verletzungen wurde das Kind in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand

ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen des Unfallgeschehens werden

gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 beim 4. Polizeirevier

Wiesbaden zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Farbschmierer ziehen durch Wörsdorf, Idstein-Wörsdorf,

Hauptstraße / Itzbachweg / Reichenberger Straße / L 3026, Bis Dienstag,

29.08.2023, 14:10 Uhr

(fh)Am Dienstag sind Vandalen durch Idstein-Wörsdorf gezogen und haben dort

mehrere Farbschmierereien hinterlassen. Entlang der L 3026, der Hauptstraße, der

Reichenberger Straße und des Itzbachwegs zierten am Dienstagnachmittag mehrere

Verteilerkästen, Verkehrszeichen und Wahlplakate unterschiedlichster Parteien

Graffitis. Diese hatten die unbekannten Täter zuvor in einem unbeobachteten

Moment mit Farbe an die besagten Gegenstände gesprüht. Der Sachschaden bewegt

sich ersten Schätzungen zufolge im vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt

Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Motorrad aus Carport entwendet, Idstein-Kröftel, Oberemser Straße, Dienstag,

29.08.2023, 21:45 Uhr bis Mittwoch, 30.08.2023, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag haben Diebe im Idsteiner Ortsteil Kröftel ein

Motorrad von einem Grundstück gestohlen. Am Mittwochmorgen musste der Besitzer

einer blauen Suzuki GSX-S feststellen, dass Unbekannte in der Nacht zuvor sein

Grundstück in der Oberemser Straße betreten und aus seinem Carport das Zweirad

entwendet hatten. An dem Motorrad im Wert von knapp 10.000 Euro war zuletzt das

amtliche Kennzeichen „SWA-PC 93“ angebracht.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu

setzen.

Einbruch in Elektronikbetrieb, Eltville am Rhein, Elisabethenstraße,

Dienstag, 29.08.2023, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 30.08.2023, 05:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch sind Einbrecher in einen Elektronikbetrieb in

Eltville eingestiegen. Der oder die Einbrecher stiegen über einen Zaun auf das

Firmengelände in der Elisabethenstraße und brachen dort ein Fenster mit einem

Hebelwerkzeug auf. Über dieses stiegen sie in den Betrieb ein und entwendeten

aus einer Fertigungshalle Kupferdraht, mit dem sie anschließend unbemerkt die

Flucht ergriffen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 bei

der Polizeistation Eltville zu melden.

Fußgänger angefahren und geflüchtet, Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße,

Dienstag, 29.08.2023, 16:50 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag wurde ein Fußgänger in Höhe einer Rüdesheimer

Tankstelle von einem Autofahrer angefahren. Dieser flüchtete anschließend von

der Unfallstelle. Den Angaben des 52 Jahre alten Rüdesheimers zufolge habe er

gegen 16:50 Uhr auf dem Gehweg der Geisenheimer Straße die Ausfahrt der dortigen

Tankstelle passiert. In diesem Moment sei ein Auto vom Tankstellengelände in

Richtung der Geisenheimer Straße eingebogen und habe ihn als kreuzenden

Fußgänger angefahren. Der Fahrer des Autos, einem beigen Nissan, habe auf eine

Ansprache nur gelacht und sei in Richtung Wiesbaden davongefahren. Der Fahrer

selbst soll etwa 35 Jahre alt und braunhaarig gewesen sein. Weiterhin trug er

eine Kappe. Bei dem Unfall verletzte sich der Fußgänger leicht.

Die Polizei in Rüdesheim ermittelt nun und nimmt Hinweise zu dem

Unfallverursacher unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.