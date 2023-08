Alkoholisiert im Krankenfahrstuhl unterwegs

Berg (ots) – Aufmerksame Zeugen meldeten am Montag gegen 17 Uhr eine alkoholisierte Person, die auf einem sog. Krankenfahrstuhl in Berg umher fahre. Dabei handelt es sich um ein zum Gebrauch durch körperlich behinderte Personen bestimmtes Kraftfahrzeug mit Elektroantrieb, welches unter anderem nicht schneller als 15 km/h fahren darf.

Die hinzugerufene Polizeistreife konnte den Fahrer ausfindig machen und einem Alkoholtest unterziehen. Dabei konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,3 Promille festgestellt werden. Auch zum Führen von Krankenfahrstühlen gilt die gesetzliche Promillegrenze von 0,5 Promille.

Augenzeugen gesucht

Germersheim – In der Zeit vom 29.06.2023 bis 15.08.2023 kam es in der Gemarkung Schwegenheim, Westheim und Lingenfeld mehrmals zu illegalen Ablagerungen von Erdaushub, sowie zu mehreren Ablagerungen von Bauschutt meistens in den Einmündungen zu Wirtschaftswegen/Feldwegen und Fahrradwegen. Die untere Abfallbehörde der Kreisverwaltung Germersheim geht davon aus, dass diese illegalen Handlungen nachts oder in den früher Morgenstunden vorgenommen werden.

Die Entsorgung dieser Abfälle obliegt dann den Kommunen und dem Landkreis. Dies

ist nicht nur ärgerlich, sondern auch sehr teuer und belastet die Kommunen und den Landkreis

in finanzieller Hinsicht und somit auch die Steuerzahler.

Die untere Abfallbehörde bittet um Mithilfe. Möglicherweise hat jemand das Abladen beobachtet und kann Hinweise zum Verursacher geben. Die Hinweise bitte der Kreisverwaltung Germersheim, untere Abfallbehörde, Luitpoldplatz 1, 76726 Germersheim, melden.

Telefonisch unter 07274-53-246 oder 53-412 oder per E-Mail an m.braun@kreis-germersheim.de oder

kochner-m@kreis-germersheim.de

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Wörth (ots) – Am Montag wurden zwischen 14.30-17.30 Uhr, verstärkt Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der PI Wörth durchgeführt. Es ergaben sich zwei Handyverstöße, 2 Gurtverstöße, zwei Geschwindigkeitsverstöße, ein Verstoß wegen einer abgelaufenen Hauptuntersuchung und sechs Beanstandungen wegen technischer Mängel an Kleintransportern.

Gegen 17.25 Uhr wurde in Rheinzabern ein 24-jähriger Rollerfahrer kontrolliert, welcher nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

PKW aufgebrochen

Germersheim (ots) – Am Sonntag 27.08.2023, wurde sowohl in der Waldstraße in Ottersheim als auch im Kurt-Schumacher-Ring in Bellheim ein PKW aufgebrochen. Dabei schlug die unbekannte Täterschaft beide Male eine PKW-Scheibe auf. In Ottersheim wurde eine Brieftasche, in Bellheim ein Ledermäppchen entwendet.

Bei beiden Taten entstand jeweils ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei rät dringend davon ab, Wertgegenstände oder Taschen in PKW zu belassen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.