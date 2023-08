Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Dienstag 28.08.-29.08.2023 gegen 23:25 Uhr, schlug ein 32-Jähriger einem 26-Jährigen an der Heny-Roos-Passage, vermutlich mit einem Schlagring, ins Gesicht. Der 32-Jährige flüchtete zunächst, konnte aber kurze Zeit später von Polizeikräften kontrolliert werden. Bei der Kontrolle konnten die Beamten einen Schlagring sicherstellen, der in der Nähe lag.

Der 26-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 32-Jährige Angreifer erhielt zunächst einen Platzverweis. Nachdem er diesem nicht nachkam, musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Die beiden flüchtig Bekannten hatten sich vor der Tat auf dem Berliner Platz getroffen, bevor der 32-Jährige aus bislang unbekannten Gründen zuschlug.

Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Transporter aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montagabend 28.08.2023 zwischen 19:45-21:15 Uhr, brachen Unbekannte einen Transporter im Unteren Rheinufer auf. Aus dem Transporter wurde Bargeld und ein Paketscanner gestohlen. Die Schadenshöhe wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Vorsicht vor Trickdieben

Ludwigshafen (ots) – Eine 75-Jährige wurde am Montag 28.08.2023 gegen 09:45 Uhr, im Klinikum von einem Unbekannten angesprochen. Der Unbekannte fragte die Seniorin, ob diese ihm Geld wechseln könne. Als sie in ihrem Geldbeutel nach Kleingeld suchte, stahl der Unbekannte rund 200 Euro Scheingeld aus der Börse.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, zwischen 45-50 Jahre alt, ca. 165 cm groß, korpulente Statur und hatte schwarzes, gewelltes Haar. Er trug ein ein weißes Polo-Shirt und beige langen Hosen.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de