Landau: Die Polizei-News

Person mit Messer in Fast-Food-Restaurant

Landau (ots) – Am Dienstag 29.08.2023 gegen 18:30 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in einem Fast-Food-Restaurant im Bereich Johannes-Kopp-Straße in Landau. Hintergrund war die Mitteilung von Passanten, dass eine Person mit einem Messer in der Hand in das Restaurant gegangen sei.

Die Örtlichkeit wurde aufgrund der Ausgangslage mit mehreren Streifenwagenbesatzungen angefahren. Die Person wurde im Restaurant schnell lokalisiert und von den Polizisten in Gewahrsam genommen.

Zu keinem Zeitpunkt kam es zu einer konkreten Gefahr für eine Person. Die Person wurde nach der Sachverhaltsaufnahme in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Landau (ots) – In der Nacht von Sonntag 23.00 Uhr auf Montag 09.00 Uhr, wurden sowohl die Fassade als auch die Glasfenster der Geschäftsstelle der Freien Demokraten Landau/SÜW in der Gymnasiumstraße in Landau mit roter Farbe besprüht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei in Landau, Tel: 06341/2870 oder Email pilandau@polizei.rlp.de.

Ferienkarte bei der Polizei

Landau (ots) – Bei der Polizeiinspektion Landau fanden am 18.08.2023 und am 28.08.2023 wieder Veranstaltungen im Rahmen der Landauer Ferienkarte statt. Hierbei konnten Kinder zwischen 6-12 Jahren während der Schulferien einen einen kleinen Einblick in den Polizeiberuf bekommen.

Im Rahmen der beiden Veranstaltungen gab es Führungen durch das Polizeigebäude, eine Vorstellung der Polizeifahrzeuge und auch eine Vorführung der Diensthundeführer.

Das Angebot wurde insgesamt von über 80 Schulkindern, insbesondere aus der Stadt Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße angenommen.